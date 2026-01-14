Béc tưới dao động OS 5.320 S dùng để tưới các khu vực, sân vườn có diện tích vừa và lớn. Độ phủ của vòi phun nước tối đa 320 m2. Đầu phun cải tiến với khả năng kiểm soát lưu lượng từ 0 đến tối đa. Vòi tưới được trang bị các gai có thể tháo rời khi cần thiết. Các vòi phun nước dao động mới của Kärcher giờ đây thậm chí còn dễ sử dụng hơn. Chúng có tính năng bảo vệ SplashGuard tích hợp để định vị và căn chỉnh thuận tiện. Vòi phun nước Karcher có hệ thống kích đã được thử nghiệm và dễ dàng kết nối với vòi tưới vườn. Tưới nước bằng Kärcher là cách tưới nước thông minh!