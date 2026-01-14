Đầu nối G1 với bộ giảm G3 / 4

Đầu nối được thiết kế chắc chắn, để kết nối 2 đầu 1'' và 3/4''. Lý tưởng sử dụng cho các thiết bị đầu bơm tưới vườn của Kärcher. Tương thích với mọi ống nước và click systems.