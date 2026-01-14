Đầu nối G1 với bộ giảm G3 / 4
Đầu nối được thiết kế chắc chắn, để kết nối 2 đầu 1'' và 3/4''. Lý tưởng sử dụng cho các thiết bị đầu bơm tưới vườn của Kärcher. Tương thích với mọi ống nước và click systems.
Tính năng và ưu điểm
Chắc chắn
- Đảm bảo bền bỉ
Giảm
- Giúp kết nối 2 đầu ren có kích thước khác nhau
Thông số kỹ thuật
|Kích thước cổ ren
|G3/4 + G1
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,019
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,026
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|46 x 39 x 39
Khi kết nối với nguồn nước uống trực tiếp, cần tham khảo ý kiến chuyên gia.
Khu vực ứng dụng
- Tưới vườn
- Dành cho khu vườn có diện tích lớn
- Để tưới cây trong chậu
- Phù hợp để tưới các loại cây cảnh
- Làm sạch dụng cụ làm vườn và dụng cụ khác