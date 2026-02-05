Bộ dây áp lực cao HK 12

Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 12 m, súng phun và bộ chuyển đổi Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ ​​năm 1992 đến 2017 không có guồng.