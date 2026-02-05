Bộ dây áp lực cao HK 12
Bộ nâng cấp với dây áp lực cao dài 12 m, súng phun và bộ chuyển đổi Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ năm 1992 đến 2017 không có guồng.
Tính năng và ưu điểm
Bộ chuyển đổi
- Tách đơn giản dây áp lực khỏi súng phun và thiết bị.
- Dây phun áp lực cao cơ động, tháo lắp nhanh chóng, giúp tiết kiệm thời gian và sức lực
Dây áp lực cao
- Với bộ điều hợp Quick Connect để lắp ráp nhanh chóng.
Súng phun
- Để làm việc công thái học.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 60
|Áp lực tối đa (bar)
|180
|Chiều dài (m)
|12
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,49
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,792
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|551 x 250 x 250