Bộ dây áp lực cao HK 7.5

Bộ nâng cấp với dây áp lực cao 7.5 m, súng phun và hệ thống Quick Connect cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7. Thích hợp cho tất cả các máy phun rửa áp lực cao Kärcher được sản xuất từ ​​năm 1992 đến 2017 mà không có guồng.