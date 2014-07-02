Đầu hút nệm
Đầu hút nệm chuyên dụng để hút bụi giường, nệm và gối cũng như những nơi khó tiếp cận trong khu vực phòng ngủ. Bởi vì nhiều bụi tập trung ở khu vực xung quanh giường, tích tụ trên bề mặt vải và có thể gây dị ứng. Đầu hút có kẽ hở giúp loại bỏ phần lớn bụi lọt vào các góc khó tiếp cận.
Tính năng và ưu điểm
Đầu phun phù hợp với hình dạng của nệm
- Loại bỏ triệt để bụi bẩn trên nệm tốt hơn các đầu hút thông thường
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,052
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,079
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|170 x 103 x 40
Khu vực ứng dụng
- Nệm