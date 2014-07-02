Đầu hút nệm chuyên dụng để hút bụi giường, nệm và gối cũng như những nơi khó tiếp cận trong khu vực phòng ngủ. Bởi vì nhiều bụi tập trung ở khu vực xung quanh giường, tích tụ trên bề mặt vải và có thể gây dị ứng. Đầu hút có kẽ hở giúp loại bỏ phần lớn bụi lọt vào các góc khó tiếp cận.