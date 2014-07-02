Đầu hút chiều rộng làm việc là 160 mm, có bàn chải xoay để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên bề mặt. Đầu hút giúp làm sạch đệm, ghế, ghế sofa, gối, giường, v.v., đồng thời loại bỏ lông và mảnh vụn của thú cưng ngay lập tức.