Đầu hút Turbo, NW 35
Đầu hút với bàn chải xoay. Làm sạch đồ nội thất bọc nệm và bề mặt dệt với hiệu quả cao. Lý tưởng để loại bỏ lông thú cưng. Chiều rộng làm việc: 160 mm
Đầu hút chiều rộng làm việc là 160 mm, có bàn chải xoay để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu trên bề mặt. Đầu hút giúp làm sạch đệm, ghế, ghế sofa, gối, giường, v.v., đồng thời loại bỏ lông và mảnh vụn của thú cưng ngay lập tức.
Tính năng và ưu điểm
Bàn chải xoay air-driven
- Để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu, ví dụ: lông động vật, từ vải.
- Hút lông động vật hiệu quả.
- Hút sạch bụi bẩn từ các loại thảm dày một cách hiệu quả.
Thông số kỹ thuật
|Số lượng (Unit)
|1
|Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn (mm)
|35
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|0,34
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|0,423
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|200 x 165 x 67
Khu vực ứng dụng
- Bọc ghế
- Nội thất xe hơi
- Ghế xe hơi