Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S cho K 2 - K 4

Đầu phun ngắn Vario Power 360° VP 145 S với khớp điều chỉnh 360 ° và khả năng điều chỉnh áp suất, lý tưởng để làm sạch các khu vực khó tiếp cận.