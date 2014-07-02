Dây nối dài XH 10 R cao su
Dây áp lực nối dài cao su cho tính linh hoạt cao hơn. Dây cao su bện thép chất lượng cao 10 m cho độ bền tuyệt vời. Nhiệt độ: lên đến 80 ° C. Áp suất: lên đến 160 bar.
Dây áp lực cao su dài 10 mét mang lại tính linh hoạt cao hơn và tăng bán kính hoạt động của máy phun rửa áp lực cao. Chỉ cần kết nối giữa thiết bị và dây áp lực để đơn giản hóa công việc của bạn ngay lập tức. Dây cao su bện thép chất lượng cao gây ấn tượng với độ chắc chắn và đảm bảo độ bền tuyệt vời. Dây nối dài chịu được áp suất lên đến 160 bar và được thiết kế cho nhiệt độ lên đến 80 ° C. Tất nhiên, dây nối dài cũng có thể được sử dụng với chất tẩy rửa. Tương thích với các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 8 có kết nối vít. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn vòi.
Tính năng và ưu điểm
Dây nối dài 10 m
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Dây cao su có chèn thép
- Cực kỳ bền và chất lượng cao.
Bảo vệ gấp khúc
- Chống xoắn dây.
Khớp nối
- Cực kỳ bền và chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật
|Chiều dài (m)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|2,564
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|2,739
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|240 x 240 x 110