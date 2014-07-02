Dây áp lực cao su dài 10 mét mang lại tính linh hoạt cao hơn và tăng bán kính hoạt động của máy phun rửa áp lực cao. Chỉ cần kết nối giữa thiết bị và dây áp lực để đơn giản hóa công việc của bạn ngay lập tức. Dây cao su bện thép chất lượng cao gây ấn tượng với độ chắc chắn và đảm bảo độ bền tuyệt vời. Dây nối dài chịu được áp suất lên đến 160 bar và được thiết kế cho nhiệt độ lên đến 80 ° C. Tất nhiên, dây nối dài cũng có thể được sử dụng với chất tẩy rửa. Tương thích với các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 8 có kết nối vít. Không thích hợp cho các thiết bị cuộn vòi.