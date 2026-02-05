XH 10 extension hose
Dây áp lực nối dài để linh hoạt hơn. Dành cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7 có kết nối vít (không có hệ thống Quick Connect). Dây dài 10 m chất lượng cao. Với bảo vệ gấp khúc ống và khớp nối bằng đồng cho tuổi thọ lâu dài. Kết nối thiết bị và dây áp suất cao.
Dây áp lực nối dài 10 m để sử dụng linh hoạt hơn với máy phun rửa áp lực cao. Chỉ cần kết nối giữa máy phun rửa áp lực và ống dây để làm việc dễ dàng hơn. Dây bện dệt chất lượng DN 8 chắc chắn được gia cố, dây không gấp khúc với đầu nối bằng đồng để tăng độ bền. Dây nối dài cho áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 60 ° C. Dây nối dài cũng thích hợp cho việc sử dụng hóa chất. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.
Tính năng và ưu điểm
Dây nối dài 10 m
- Gia tăng sự linh hoạt và phạm vi hoạt động
Dây DN 8 cao cấp và bền chắc
- Bền chặt.
Bảo vệ gấp khúc
- Chống xoắn dây.
Khớp nối
- Cực kỳ bền và chất lượng cao.
Thông số kỹ thuật
|Nhiệt độ (°C)
|Tối đa 60
|Áp lực tối đa (bar)
|180
|Chiều dài (m)
|10
|Màu sắc
|Đen
|Trọng lượng (Kg)
|1,208
|Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)
|1,463
|Kích thước (D x R x C) (mm)
|240 x 240 x 85