Dây áp lực nối dài 10 m để sử dụng linh hoạt hơn với máy phun rửa áp lực cao. Chỉ cần kết nối giữa máy phun rửa áp lực và ống dây để làm việc dễ dàng hơn. Dây bện dệt chất lượng DN 8 chắc chắn được gia cố, dây không gấp khúc với đầu nối bằng đồng để tăng độ bền. Dây nối dài cho áp suất lên đến 180 bar và nhiệt độ lên đến 60 ° C. Dây nối dài cũng thích hợp cho việc sử dụng hóa chất. Thích hợp cho các máy phun rửa áp lực cao Kärcher từ K 2 đến K 7.