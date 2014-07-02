Hose reels

Kärcher Hose reel add-on kit

Hose reel add-on kit

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Kärcher Automatic, self-winding hose reels

Automatic, self-winding hose reels

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Kärcher Automatic, self-winding hose reel attachment kit

Automatic, self-winding hose reel attachment kit

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