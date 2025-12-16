Brosse haute pression WB 150
Brosse haute pression WB 150 pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates. L’association de la haute pression et de l’action d’une brosse manuelle permet d’économiser de l’énergie, de l’eau et jusqu’à 30 % de temps.
La brosse haute pression WB 150 est parfaite pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates telles que les voitures, les motos, le verre, les vérandas, les portes de garage, les volets roulants, les stores, les meubles de jardin, les vélos, etc. Cette brosse innovante avec deux buses rotatives à jet plat allie puissance et nettoyage optimal. Le nouveau nettoyeur de surfaces avec brosse douce séduit par l’efficacité de son jet haute pression et de sa brosse manuelle. La Powerbuse permet d’économiser beaucoup d’énergie et d’eau, mais aussi de gagner jusqu’à 30 % de temps. Ainsi, le nettoyage rendu rapide, efficace et facile grâce à l’association de la haute pression et d’une brosse assure une propreté accrue dans la maison et le jardin. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Combinaison d'un jet à haute pression et d'une pression de brosse manuelle
Design compact
Buse rotative à jet plat
Aspiration de l'eau - Grâce à l'aspiration de l'eau, vous pouvez utiliser de l'eau des sources alternatives comme l'eau du robinet ou d'un seau.
Tête de brosse souple
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.7
|Poids emballage inclus (kg)
|1
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Motos et scooters
- Portes de garage
- Jardin d'hiver
- Fenêtres et vitres
- Stores vénitiens/volets roulants
- Mobilehomes
- Jouet de jardin