La brosse haute pression WB 150 est parfaite pour nettoyer sans éclaboussures les surfaces délicates telles que les voitures, les motos, le verre, les vérandas, les portes de garage, les volets roulants, les stores, les meubles de jardin, les vélos, etc. Cette brosse innovante avec deux buses rotatives à jet plat allie puissance et nettoyage optimal. Le nouveau nettoyeur de surfaces avec brosse douce séduit par l’efficacité de son jet haute pression et de sa brosse manuelle. La Powerbuse permet d’économiser beaucoup d’énergie et d’eau, mais aussi de gagner jusqu’à 30 % de temps. Ainsi, le nettoyage rendu rapide, efficace et facile grâce à l’association de la haute pression et d’une brosse assure une propreté accrue dans la maison et le jardin. Convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des gammes K 2 à K 7.