Grâce à sa forme spéciale et ses poils circulaires, la brosse pour jantes garantit un nettoyage extrêmement efficace à 360°. Cette brosse permet de nettoyer les endroits difficilement accessibles, même les plus petits espaces des jantes ou des rayons de bicyclette. Une répartition d’eau uniforme sur 360° détache et enlève la saleté. Les poils de qualité font le reste. Les résultats de nettoyage sont parfaits et homogènes. L’écrou pivotant fourni garantit une très bonne tenue sur la poignée-pistolet, tandis que la poignée ergonomique assure une utilisation à la fois simple et pratique. En bref, la solution idéale pour des jantes et des rayons de bicyclette d’une propreté irréprochable. La brosse pour jantes convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.