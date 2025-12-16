Brosse pour jantes
Brosse pour jantes pour un nettoyage efficace à 360°, même dans les endroits difficilement accessibles. Une répartition d’eau uniforme sur 360° pour des résultats de nettoyage parfaits.
Grâce à sa forme spéciale et ses poils circulaires, la brosse pour jantes garantit un nettoyage extrêmement efficace à 360°. Cette brosse permet de nettoyer les endroits difficilement accessibles, même les plus petits espaces des jantes ou des rayons de bicyclette. Une répartition d’eau uniforme sur 360° détache et enlève la saleté. Les poils de qualité font le reste. Les résultats de nettoyage sont parfaits et homogènes. L’écrou pivotant fourni garantit une très bonne tenue sur la poignée-pistolet, tandis que la poignée ergonomique assure une utilisation à la fois simple et pratique. En bref, la solution idéale pour des jantes et des rayons de bicyclette d’une propreté irréprochable. La brosse pour jantes convient à tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Distribution uniforme de l'eau sur 360°
- Nettoie de manière égale et élimine la salissure tenace
Brosses de qualité supérieure
- Action de nettoyage efficace et douce
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Brosses rotatives
- Nettoyage sans efforts dans des endroits difficilement accessibles et des passages étroits
- Pour tous les types de motos
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.4
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|422 x 80 x 101
Videos
Zones d’application
- Roues