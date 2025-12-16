Cette brosse souple d'une largeur de travail de 248 mm convient particulièrement au nettoyage des grandes surfaces – des jardins d'hiver aux volets roulants en passant par les voitures, les bateaux, les installations solaires et les caravanes. Malgré leur excellent pouvoir nettoyant, les poils souples n'abîment pas la surface. Un anneau de renfort périphérique protège en outre l'objet à nettoyer des rayures disgracieuses. L'écrou-raccord fourni garantit une bonne fixation au pistolet haute pression, le pad en caoutchouc élimine les salissures particulièrement tenaces, telles que les mouches, et la poignée ergonomique assure une prise en main simple et pratique. En bref : la solution idéale le nettoyage des grandes surfaces autour de la maison et au jardin. La brosse grandes surfaces souple est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.