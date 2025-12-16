Brosse souple WB 60
Brosse souple pour le nettoyage des grandes surfaces, par ex. les voitures, les caravanes, les bateaux, les installations solaires, les jardins d'hiver ou les volets roulants. Bon rendement surfacique grâce à une largeur de travail de 248 mm.
Cette brosse souple d'une largeur de travail de 248 mm convient particulièrement au nettoyage des grandes surfaces – des jardins d'hiver aux volets roulants en passant par les voitures, les bateaux, les installations solaires et les caravanes. Malgré leur excellent pouvoir nettoyant, les poils souples n'abîment pas la surface. Un anneau de renfort périphérique protège en outre l'objet à nettoyer des rayures disgracieuses. L'écrou-raccord fourni garantit une bonne fixation au pistolet haute pression, le pad en caoutchouc élimine les salissures particulièrement tenaces, telles que les mouches, et la poignée ergonomique assure une prise en main simple et pratique. En bref : la solution idéale le nettoyage des grandes surfaces autour de la maison et au jardin. La brosse grandes surfaces souple est compatible avec tous les nettoyeurs haute pression Kärcher des classes K 2 à K 7.
Fonctionnalités et avantages
Largeur de travail de 248 mm
- Rendement surfacique excellent : idéal pour le nettoyage d'endroits plus grands.
Pad en caoutchouc
- Élimine la salissure tenace
Application du détergent
- Meilleur enlèvement des salissures et nettoyage efficace.
Brosse souple - douce pour les surfaces
- Action de nettoyage douce pour les surfaces délicates
Bague de protection rotative
- Protège les surfaces contre les rayures
Spécifications
Données techniques
|Couleur
|noir
|Poids (kg)
|0.3
|Poids emballage inclus (kg)
|0.5
|Dimensions (L × l × h) (mm)
|270 x 261 x 177
Videos
Zones d’application
- Véhicules
- Motos et scooters
- Mobilehomes
- Jardin d'hiver
- Installations solaires / Panneaux solaires pour balcon
- Stores vénitiens/volets roulants
- Mobilier de jardin/de terrasse/de balcon
- Jouet de jardin