Si vous voulez le savon épais et luxueux que l'on trouve dans les lave-autos professionnels, ne cherchez pas plus loin que l'applicateur de savon moussant de Kärcher. Ajoutez simplement le détergent concentré dans la cartouche et remplissez d'eau. Cet accessoire transforme votre nettoyeur haute pression en un lave-auto personnel! Se connecte directement au pistolet de pulvérisation sur certains nettoyeurs haute pression électriques Kärcher (K 1700 - K 2000) et à gaz (jusqu'à 4000 psi). Compatible avec la plupart des marques de nettoyeurs haute pression équipés d'une connexion rapide d'une puissance nominale de 4 000 psi.