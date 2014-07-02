Cuidado de suelos de piedra mate / linóleo / PVC RM 532, 1l

Conservación y protección óptimas de suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje endurecer los suelos 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.

Especificaciones

Características técnicas

Tamaño embalaje (l) 1
Unidad de embalaje (Unidad(es)) 6
Peso con embalaje incluido (kg) 1,1
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 100 x 100 x 215
Equipos compatibles
Campos de aplicación
  • Suelos de piedra natural y artificial mates
  • Suelos de linóleo
  • Suelos de PVC