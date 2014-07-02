Cuidado de suelos de piedra mate / linóleo / PVC RM 532, 1l
Conservación y protección óptimas de suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje endurecer los suelos 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.
Especificaciones
Características técnicas
|Tamaño embalaje (l)
|1
|Unidad de embalaje (Unidad(es))
|6
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,1
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|100 x 100 x 215
Campos de aplicación
- Suelos de piedra natural y artificial mates
- Suelos de linóleo
- Suelos de PVC