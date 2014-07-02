Cuidado de suelos de piedra mate / linóleo / PVC RM 532, 1l

Conservación y protección óptimas de suelos de plástico, piedra natural, linóleo y PVC. Las huellas se eliminan, la película conservante se renueva y el suelo recibe un brillo satinado. Aviso: deje endurecer los suelos 24 horas, no aplique agua, no arrastre muebles encima y no los pise con zapatos. No lo congele.