MAQUINARIA DE JARDÍN

Las herramientas de jardín a batería de Kärcher, diseñadas tanto para el cuidado del césped, setos o árboles como para la eliminación de las malas hierbas y hojas, contribuyen a la belleza de tus jardines.

Y gracias al funcionamiento a batería de nuestra maquinaria de jardín, se evitan los ruidos y los molestos cables.

¡WOW! TU JARDÍN OTRA VEZ ALUCINANTE

Eres el rey de tu casa. Aquí, a las puertas de tu castillo, eres el que reina sobre tu propio pequeño mundo y, con la ayuda de las potentes herramientas de jardín a batería de Kärcher, puedes devolver un nuevo brillo a tu jardín: ya sea para el cuidado del césped, los setos y los árboles o la eliminación de hojas y malas hierbas, recupera el WOW de tu jardín con Kärcher.

Descubre la mejor gama de herramientas de jardín

Cortacésped a batería

Maniobrables cortacéspedes adecuados para céspedes pequeños, medianos y de grandes dimensiones. ¡Elige el tuyo!

Cortacésped
Podadora a batería Kärcher

Cortabordes con funcionamiento a batería

Se sostiene de forma ergonómica en la mano, es muy ligera y se puede manejar con facilidad: las cortabordes con funcionamiento por baterías LTR de Kärcher.

Cortabordes
Cortasetos a batería

Perfectos para modelar y podar setos y arbustos. Los cortasetos a batería ergonómicos de Kärcher. Gracias a la batería, resultan muy silenciosos y manejables, sin engorrosos cables.

Cortasetos
Tijera de poda para arbustos

Líneas perfectas: con nuestras tijeras de poda para arbustos y hierbas 2 en 1 con batería los bordes del césped se cortan con gran precisión y los arbustos adquieren atractivas formas.

Tijera de poda
Mejor maquinaria de jardín para malas hierbas

Eliminador de malas hierbas a batería

No hay hierba que se le resista a nuestro eliminador de malas hierbas a batería de Kärcher. El musgo y las malas hierbas se podrán eliminar sin ningún tipo esfuerzo de las grietas y los bordes sin causar dolor de espalda.

Eliminador de malas hierbas
Funcionamiento de la máquina para el Jardín: soplador de hojas

Sopladores y aspiradores de hojas a batería

Sopladores y aspiradores de hojas a batería. Funcionan a batería, garantizan senderos y jardines limpios al instante.

Soplador y aspirador
Mejores Motosierras a bateria Kärcher

Motosierra

Con una tensión simple de la cadena, lubricación automática de la cadena y un potente rendimiento de corte, las motosierras de cadena sin cable de Kärcher producen excelentes resultados con facilidad de uso.

Motosierra
Podadora a batería Kärcher

Podadora a batería

Podar con solo pulsar un botón: las podadoras con funcionamiento por batería y hoja de bypass de gran calidad proporcionan un corte fácil y delicado de las ramas con un diámetro de hasta 3 cm.

Podadora

Productos de la plataforma de Baterías de Kärcher

Plataforma de baterías Kärcher de 18 V

La plataforma de baterías Kärcher de 18 V incluye productos compactos y prácticos para el cuidado de hogares y jardines pequeños y medianos. La batería intercambiable de 18 V de Kärcher está disponible en dos versiones con diferentes capacidades: 18 V / 2.5 Ah y 18 V / 5.0 Ah. Ambas versiones se pueden utilizar en todos los dispositivos de 18 V. Ya sea en la hidrolimpiadora manual de Kärcher, el aspirador multifunción compacto o el eliminador de malas de hierbas, las baterías se pueden cambiar fácil y rápidamente y, por lo tanto, se pueden usar con flexibilidad en cualquier momento.

Ir a los equipos de la plataforma de 18 V

Plataforma de baterías Kärcher de 36 V

Perfectas para casas y jardines grandes. La plataforma de baterías de 36 V de Kärcher cuenta con potentes dispositivos de diferentes categorías para tareas de limpieza y trabajos de jardinería. Los dispositivos en esta plataforma son compatibles con las baterías de 36 V de Kärcher, tanto la batería de 36 V / 2.5 Ah como la batería de 36 V / 5.0 Ah. Se puede utilizar una batería Kärcher de 36 V para operar dispositivos inalámbricos Kärcher, como hidrolimpiadoras de alta presión,  o las aspiradoras multifunción. Baterías para los más altos estándares de flexibilidad, movilidad y potencia.

Ir a los equipos de la plataforma de 36 V
