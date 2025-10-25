MAQUINARIA DE JARDÍN
Las herramientas de jardín a batería de Kärcher, diseñadas tanto para el cuidado del césped, setos o árboles como para la eliminación de las malas hierbas y hojas, contribuyen a la belleza de tus jardines.
Y gracias al funcionamiento a batería de nuestra maquinaria de jardín, se evitan los ruidos y los molestos cables.
¡WOW! TU JARDÍN OTRA VEZ ALUCINANTE
Eres el rey de tu casa. Aquí, a las puertas de tu castillo, eres el que reina sobre tu propio pequeño mundo y, con la ayuda de las potentes herramientas de jardín a batería de Kärcher, puedes devolver un nuevo brillo a tu jardín: ya sea para el cuidado del césped, los setos y los árboles o la eliminación de hojas y malas hierbas, recupera el WOW de tu jardín con Kärcher.
Descubre la mejor gama de herramientas de jardín
Cortacésped a batería
Maniobrables cortacéspedes adecuados para céspedes pequeños, medianos y de grandes dimensiones. ¡Elige el tuyo!
Cortabordes con funcionamiento a batería
Se sostiene de forma ergonómica en la mano, es muy ligera y se puede manejar con facilidad: las cortabordes con funcionamiento por baterías LTR de Kärcher.
Cortasetos a batería
Perfectos para modelar y podar setos y arbustos. Los cortasetos a batería ergonómicos de Kärcher. Gracias a la batería, resultan muy silenciosos y manejables, sin engorrosos cables.
Tijera de poda para arbustos
Líneas perfectas: con nuestras tijeras de poda para arbustos y hierbas 2 en 1 con batería los bordes del césped se cortan con gran precisión y los arbustos adquieren atractivas formas.
Eliminador de malas hierbas a batería
No hay hierba que se le resista a nuestro eliminador de malas hierbas a batería de Kärcher. El musgo y las malas hierbas se podrán eliminar sin ningún tipo esfuerzo de las grietas y los bordes sin causar dolor de espalda.
Sopladores y aspiradores de hojas a batería
Sopladores y aspiradores de hojas a batería. Funcionan a batería, garantizan senderos y jardines limpios al instante.
Motosierra
Con una tensión simple de la cadena, lubricación automática de la cadena y un potente rendimiento de corte, las motosierras de cadena sin cable de Kärcher producen excelentes resultados con facilidad de uso.
Podadora a batería
Podar con solo pulsar un botón: las podadoras con funcionamiento por batería y hoja de bypass de gran calidad proporcionan un corte fácil y delicado de las ramas con un diámetro de hasta 3 cm.
Productos de la plataforma de Baterías de Kärcher
Plataforma de baterías Kärcher de 18 V
La plataforma de baterías Kärcher de 18 V incluye productos compactos y prácticos para el cuidado de hogares y jardines pequeños y medianos. La batería intercambiable de 18 V de Kärcher está disponible en dos versiones con diferentes capacidades: 18 V / 2.5 Ah y 18 V / 5.0 Ah. Ambas versiones se pueden utilizar en todos los dispositivos de 18 V. Ya sea en la hidrolimpiadora manual de Kärcher, el aspirador multifunción compacto o el eliminador de malas de hierbas, las baterías se pueden cambiar fácil y rápidamente y, por lo tanto, se pueden usar con flexibilidad en cualquier momento.
Plataforma de baterías Kärcher de 36 V
Perfectas para casas y jardines grandes. La plataforma de baterías de 36 V de Kärcher cuenta con potentes dispositivos de diferentes categorías para tareas de limpieza y trabajos de jardinería. Los dispositivos en esta plataforma son compatibles con las baterías de 36 V de Kärcher, tanto la batería de 36 V / 2.5 Ah como la batería de 36 V / 5.0 Ah. Se puede utilizar una batería Kärcher de 36 V para operar dispositivos inalámbricos Kärcher, como hidrolimpiadoras de alta presión, o las aspiradoras multifunción. Baterías para los más altos estándares de flexibilidad, movilidad y potencia.
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.