A menudo es difícil deshacerse de las malas hierbas. Ya sea agachado o de rodillas, el trabajo es tedioso y molesto. Las malas hierbas crecen de forma silvestre. Sin embargo, ahora el WRE 4 Battery de Kärcher declara la guerra a las malas hierbas.

WRE campaign

¡Gánale la partida a las malas hierbas con nuestro eliminador de malas hierbas!

Con nuestro eliminador de malas hierbas WRE 4 Battery de Kärcher puedes ganarle la batalla a las malas hierbas de forma rápida, fácil y sin esfuerzo.

Su innovador cabezal de cepillo giratorio y su batería de iones de litio de 18 V intercambiable eliminarán el musgo y las malas hierbas. Y si eso no fuera suficiente, tus rodillas te lo agradecerán porque te ahorrarás la incomodidad de tener que agacharte y escarbar, gracias al asa telescópica ajustable en altura. Sin dolor, sin esfuerzo y sobre todo, sin malas hierbas.

 

Características del eliminador de malas hierbas

Ahora es más fácil y más rápido lograrlo, gracias a la batería Kärcher WRE 4 sin tener que preocuparte ni por tu espalda ni rodillas. Ya sea el innovador cabezal del cepillo y el sistema de cambio de cerdas sin herramientas o el mango ergonómico telescópico, todo ha sido tenido en cuenta en el WRE 4 Battery.

Cabezal eliminando musgo seco y malas hierbas secas
Innovador cabezal: las cerdas eliminan malas hierbas secas y musgo seco de forma rápida y en profundidad
Abwinkelbarer Reinigungskopf
Facilita el trabajo en diferentes aplicaciones de limpieza y para usuarios de diferentes alturas.
Teleskopgriff
Asa telescópica de aluminio: Permite trabajar en posición erguida sea cual sea la estatura del usuario.
Werkzeugloser Bürstenwechsel
Cambio de cerdas sin herramienta: Para un cambio sencillo de la corona de cerdas gastada.
Bürstenschonende Abstellkante
Posición de estacionamiento: durante los descansos de trabajo, el aparato puede guardarse de forma segura en la argolla.
WRE 4
Tecnología en tiempo real: la batería muestra el tiempo de funcionamiento restante, el tiempo de carga restante y la capacidad de la batería.
Kompatibel mit allen 18 V Kärcher Wechselakkus
Batería intercambiable de 18 V: para una máxima libertad de movimiento y flexibilidad.
WRE 4
Almacenaje que ahorra espacio: gracias a la argolla integrada se puede almacenar el aparato de forma fácil y segura.

Aplicación

No importa el tipo de malas hierbas que intenten "buscar refugio en tu jardín", ni dónde estén creciendo ni dónde intenten "agarrarse": se van a tener que enfrentar con nuestro WRE 4 Battery. Nuestro eliminador demalas hierbas es extremadamente fácil de usar. Solo has de moverlo sobre las malas hierbas en posición de pie, ¡y listo!

Consejos de limpieza:

Hombre limpiando adoquines con eliminador de malas hierbas sin ejercer ningún tipo de presión
Limpieza de juntas: coloca el cabezal del cepillo en ángulo y guialo suavemente sobre la superficie. No ejerzas presión sobre el cepillo.
Hombre limpiando bordes con un eliminador de malas hierbas
Limpieza de bordes: para un corte limpio, empuja las malas hierbas contra la piedra.
Eliminación de musgo de una escalera con eliminador de malas hierbas a batería WRE 4 Battery
Eliminación de musgo: mueve el cepillo giratorio debajo del musgo si es posible.
WRE 4
El cabezal de cepillo es más efectivo cuando se usa por el lado izquierdo, ya que el cepillo está configurado para girar en sentido contrario a las agujas del reloj..
Beseitigung von feinem und groben Unkraut
Eliminación de malas hierbas: ideal para la eliminación regular de malas hierbas.
Hombre eliminando maleza de entrada de su casa
El eliminador de malas hierbas elimina la maleza de la superficie. No se eliminan las raíces.
Se muestra un ejemplo de cepillos de eliminador de malas hierbas
El resultado puede cambiar en función de circunstancias externas (humedad ambiental, humedad del suelo y temperatura ambiente).

Ejemplos de superficies y tipos de malas hierbas

Knochensteine
Baldosas
Plastersteine
Adoquines
Randsteine
Bordillos
Treppen
Escaleras
Komplexe Steinstrukturen
Juntas cubiertas de musgo
Moos
Superficies cubiertas de musgo
Grobes Unkraut
Dientes de león
Feines Unkraut
Maleza
No adecuado para césped ni malas hierbas demasiado crecidas
 

Eliminador de malas hierbas WRE 4 Battery de Kärcher: le ganará la batalla a las malas hierbas, así que ¡no te dejes vencer!

Kärcher ha pensado en todo para garantizar que incluso el musgo seco y las malas hierbas secas más rebeldes resulten fáciles de eliminar. Estas funciones inteligentes facilitan el trabajo y lo convierten en un juego de niños. El WRE 4 Battery cuenta con muchas características especiales, de arriba a abajo.

Accesorios para el eliminador de malas hierbas WRE 4 Battery

Podrás encontrar los acceosrios adecuados para tu eliminador de malas hierbas directamente desde la página de producto o del buscador de accesorios.

Plataforma de baterías de Kärcher

El eliminador de malas hierbas a batería WRE 4 Battery es un producto de la plataforma de batería Kärcher Battery Power de 18 V. Descubre la gama completa de productos diferentes y comprueba  con qué otros productos es compatible tu batería de 18 V Batería.

