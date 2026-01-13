SISTEMAS DE RIEGO

Kärcher reinventa la lluvia. Los sistemas de riego de Kärcher entusiasmarán a los aficionados al jardín. Los productos para el riego y el bombeo garantizan un uso responsable de los recursos naturales. De este modo, el valioso recurso del agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable. Además están perfectamente armonizados y compatibles entre sí. La técnica innovadora y los sensores de gran precisión garantizan que fluya el caudal de agua exacto que las plantas necesitan para su crecimiento. Para que puedas disfrutar del jardín sin remordimientos en armonía con la naturaleza. Kärcher ofrece boquillas, pistolas, aspersores, mangueras, sistemas de riego automáticos, bombas, sistemas de conexión de mangueras y sistemas de almacenamiento de máxima eficacia. Sea cual sea el producto de Kärcher que uses, tu decisión siempre será acertada.