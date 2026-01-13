SISTEMAS DE RIEGO
Kärcher reinventa la lluvia. Los sistemas de riego de Kärcher entusiasmarán a los aficionados al jardín. Los productos para el riego y el bombeo garantizan un uso responsable de los recursos naturales. De este modo, el valioso recurso del agua se utiliza de forma óptima y ecológicamente responsable. Además están perfectamente armonizados y compatibles entre sí. La técnica innovadora y los sensores de gran precisión garantizan que fluya el caudal de agua exacto que las plantas necesitan para su crecimiento. Para que puedas disfrutar del jardín sin remordimientos en armonía con la naturaleza. Kärcher ofrece boquillas, pistolas, aspersores, mangueras, sistemas de riego automáticos, bombas, sistemas de conexión de mangueras y sistemas de almacenamiento de máxima eficacia. Sea cual sea el producto de Kärcher que uses, tu decisión siempre será acertada.
¿Qué saber antes de comprar un sistema de riego para tu jardín?
Sistemas de riego automático
No tendrás que preocuparte por el jardín ni siquiera cuando estés de vacaciones: los sistemas de riego automático de Kärcher controlan el sistema de riego exactamente conforme a lo planeado.
Sistemas de riego Kärcher Rain System®
El sistema de riego Kärcher Rain System® se integra perfectamente en setos, arbustos, arriates y huertos. El agua llega allí donde se necesita sin pérdida alguna, protegiendo el medio ambiente y el bolsillo.
Boquillas y lanzas de riego
Un acierto total: los aspersores para jardín y las lanzas de riego de Kärcher convencen por su diseño ergonómico y su elevado confort de manejo. Puedes ajustar el patrón de pulverización según tus necesidades.
Aspersores
Riega hasta en el último rincón: gracias a nuestra amplia gama de aspersores pulverizadores, siempre encuentras la solución idónea para jardines grandes o pequeños, llanos o en pendiente.
Conectores / Adaptadores de grifo
Conectar, acoplar, desacoplar y reparar: Kärcher incorpora a su gama de productos las piezas de conexión adecuadas para todos los sistemas Click disponibles y los diámetros de manguera habituales.
Mangueras
Las mangueras de jardín de Kärcher son extremadamente flexibles, robustas y resistentes al doblado. De este modo, ¡ya nada se interpone en el camino del cuidado de jardines!
Almacenamiento para mangueras y carros portamangueras
La nueva libertad de movimiento: por fin podrás desplazar la manguera cómodamente con el carro portamangueras de un punto a otro, en lugar de cansarse arrastrándola por el jardín.
Nuestros sistemas de riego de un vistazo
Descubre la amplia gama de tareas de riego que puedes realizar con nuestros productos de jardín.
¡WOW! TU JARDÍN OTRA VEZ ALUCINANTE.
Convierte tu jardín en un lugar donde relajarte, un refugio lejos del estrés del día a día. Con nuestras soluciones de riego Kärcher podrás elegir y decidir cúanto tiempo quieres dedicar al riego. Ya sea de forma automática o manual, los sistemas de riego de Kärcher se encargan de regar y cuidar a tus plantas, al mismo tiempo que consiguen ahorrar agua y de utilizarla de un modo óptimo y ecológico.
El mejor sistema de riego Kärcher Rain System™
El sistema de riego que mejor se integra en setos, arbusto, arriates y huertos. Para llevar el agua justo allí donde la necesitas.
Responsabilidad ecológica de nuestra gama de riego
Gracias a la tecnología inteligente y eficiente de Kärcher combinada con su gama de productos totalmente compatibles, podrás utilizar los recursos naturales de una forma totalmente responsable.
Ahorro de energía
Las bombas de gran calidad de Kärcher, duraderas y cómodas, son idóneas para el uso de fuentes de agua alternativas. Las bombas se conectan y desconectan automáticamente según las necesidades. Las bombas multietapa ofrecen, además, más potencia y eficacia y menos ruido. Con el mismo caudal, ahorran un 30 % de energía más que las bombas Jet convencionales.
Ahorro de agua
El nuevo sistema de riego automático es sinónimo de riego inteligente y eficaz.
Selección responsable de los materiales
Kärcher concede la máxima importancia a una selección cuidadosa de los materiales, tiene en cuenta su impacto ambiental y evita sustancias perjudiciales para el medio ambiente y la salud, como ftalatos y metales pesados. Las mangueras de calidad de Kärcher se caracterizan por su resistencia, flexibilidad y resistencia al estrangulamiento.
Riego orientado
Kärcher Rain System® se adapta a las necesidades exactas de tus plantas y es el complemento perfecto para setos, arbustos, parches de hortalizas y flores. El agua se pulveriza exactamente donde se necesita y no se desperdicia nada, lo que es bueno para el medio ambiente (y para tu billetera). La distribución uniforme de la presión garantiza que los tramos de hasta 50 metros de largo tengan una distribución uniforme del agua. Si es necesario, incluso puedes onfigurar diferentes caudales de agua para diferentes áreas.
¿Por qué comprar un sistema de riego Kärcher? Por su eficacia
La eficaz e inteligente tecnología de Kärcher, así como sus productos perfectamente compatibles entre sí, garantizan un uso responsable de los recursos naturales.
Con la ampliación de la gama eco!ogic a los productos de jardín, Kärcher demuestra también su responsabilidad medioambiental en la gama de productos más recientes. Es algo que salta especialmente a la vista con la eliminación del consumo eléctrico en espera y el eficacísimo control del sistema de riego.
1 Alimentación a través de fuentes de agua alternativas.
2 Control del caudal de agua.
3 Transporte del caudal de agua necesario.
4 Distribución sin desperdiciar agua.
Suministro desde fuentes de agua alternativas
Control del caudal de agua
Transportar el caudal de agua necesario
Distribución orientadas sin gasto de agua
Vídeos
¿Quieres descubrir más sobre nuestros sistemas de riego?
Haz click en la imagen de la vista previa para ver los equipos en acción.