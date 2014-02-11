NO IMPORTA CUAL SEA TU RETO DE LIMPIEZA E HIGIENE. TENEMOS LA SOLUCIÓN.
Para tus necesidades de limpieza y desinfección en el interior del hogar, jardín, coche, motocicleta o exterior del hogar, te ofrecemos la solución más adecuada, eficaz y sostenible.
Pero también podemos satisfacer las demandas de limpieza para uso en el ámbito profesional: pequeños autónomos o especialistas de la industria. Ya sea en empresas industriales grandes o pequeñas, en el sector comercial, hospitalario, hostelero, municipal, oficinas, túneles de lavado o en el sector de la agricultura.
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NOVEDADES DEL MUNDO KÄRCHER
HIGIENE Y DESINFECCIÓN CON LAS LAVA-ASPIRADORAS DE KÄRCHER
Limpieza higiénica de alfombras, tapicerías, colchones, tapices y asientos de automóviles: las lava-aspiradoras de Kärcher rocían con presión y en profundidad el detergente diluido en agua sobre las fibras y lo aspiran de nuevo junto con la suciedad desprendida.
DESCUBRE NUESTRA GAMA DE LIMPIADORAS DE VAPOR DE KÄRCHER
Las limpiadoras a vapor Kärcher limpian y desinfectan profundamente todo el hogar, eliminando la gran mayoría de virus y bacterias sin químicos, y sirven para una amplia variedad de tareas.
LIMPIEZA EN HOGARES CON MASCOTAS
En Kärcher te ayudamos a que convivir con una mascota y mantener tu hogar limpio, higiénico y desinfectado sea una realidad.
Accesorios
Descubre la gama de accesorios Home & Garden y Professional de Kärcher y sácale el mayor rendimiento a tu equipo de limpieza
Búsqueda de servicio técnico
Encuentra rápida y cómodamente tu servicio de atención técnica de Profesional más cercano . Y si es Home & Garden descubre nuestro Servicio de Reparación Online
Soluciones para cada sector
Porque cada sector tiene sus propias necesidades, nosotros tenemos una solución para cada aplicación.
Detergentes
En combinación con los detergentes adaptados especialmente a determinadas tareas, los equipos de limpieza de Kärcher proporcionan el máximo rendimiento.
Deja tu reseña y llévate un premio
Con tu comentario ayudas a otros clientes a tomar una buena decisión y nos ayudas a mejorar nuestros productos.
Infonet
Kärcher lanza el portal digital Infonet 3.0, la nueva herramienta que pone a disposición de sus Distribuidores y Servicios Técnicos para mejorar la comunicación.
Kärcher Center
Localiza tu Kärcher Center más cercano. Descubrirás nuestra gama completa de máquinas y accesorios Home & Garden y Profesional, así como un servicio y asesoramiento completo.
Promociones
Entra y conoce todas las promociones, sorteos y regalos en los que puedes participar a la vez que disfrutas de todos nuestros productos.
Servicios
La orientación al cliente siempre ocupa el lugar principal para Kärcher. La línea de atención telefónica, las instrucciones de manejo, las presentaciones, el servicio de postventa, la gestión de la flota y muchas otras ofertas ofrecen un apoyo rápido y competente a los usuarios particulares y profesionales ante cualquier pregunta y problema.
Kärcher: proveedor mundial de técnica de limpieza
La empresa familiar Kärcher es actualmente uno de los proveedores mundiales líderes de sistemas de limpieza eficaces y respetuosos con los recursos. Kärcher marca la diferencia con el máximo rendimiento, innovación y calidad.
Premios de diseño y patentes
Los equipos de limpieza de Kärcher aúnan funcionalidad, facilidad de uso y una estética exigente. La empresa se caracteriza por la innovación y el afán de conseguir la mejor solución, que siempre son galardonados con patentes y reconocimientos de instituciones de renombre. Más de 1300 patentes y modelos registrados confirman el espíritu ingenioso y la potencia innovadora de la empresa.
Investigación y desarrollo propios para soluciones de limpieza
Kärcher aspira siempre a ofrecer la solución óptima para cada tarea de limpieza. Así es como desarrolla Kärcher sistemas potentes con equipos de limpieza, accesorios y detergentes perfectamente adaptados entre sí. Para satisfacer al máximo las necesidades y los deseos de nuestros clientes, mantenemos un diálogo constante con usuarios particulares y profesionales. Los conocimientos así obtenidos se integran de manera consecuente en el desarrollo de nuevos productos. De este modo garantizamos que cada nuevo desarrollo no solo satisface las cada vez más complejas tareas de limpieza, sino que al mismo tiempo facilita el trabajo a los usuarios en la medida de lo posible.