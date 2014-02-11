Para tus necesidades de limpieza y desinfección en el interior del hogar, jardín, coche, motocicleta o exterior del hogar, te ofrecemos la solución más adecuada, eficaz y sostenible.

Pero también podemos satisfacer las demandas de limpieza para uso en el ámbito profesional: pequeños autónomos o especialistas de la industria. Ya sea en empresas industriales grandes o pequeñas, en el sector comercial, hospitalario, hostelero, municipal, oficinas, túneles de lavado o en el sector de la agricultura.