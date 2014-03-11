BARREDORAS

Barrer como un profesional: con las barredoras gama Home & Garden de Kärcher. La mejor temporada para barrer es: todo el año.Ya sean pétalos en primavera, arena en verano, follaje en otoño o la gravilla para evitar hielo en invierno. Las eficaces y ergonómicas barredoras S 4 y S 6 de Kärcher ayudan a ordenar la casa y el jardín a una velocidad récord durante todo el año.

Ventajas de las Barredoras Kärcher

Fácil de usar: barrido sin esfuerzo, sin necesidad de hacer fuerza o esfuerzo.

Fácil de plegar: la cómoda superficie para apoyar el pie que permite plegar la barredora sin tener que agacharse.

Flexible y conveniente: el mango para empujar las barredoras es ajustable en altura y se puede plegar completamente si es necesario.

Ventajas de comprar una barredora manual

Excelente rendimiento de limpieza: gracias al potente cepillo giratorio, los cepillos laterales y el gran ancho de barrido, las barredoras barren sin esfuerzo superficies de hasta 3000 m² en solo una hora.

Limpieza al detalle: las largas cerdas de los cepillos laterales de nuestras barredoras manuales garantizan una limpieza en profundidad, incluso en las esquinas.

Extracción sencilla: el depósito para la suciedad de las barredoras de Kärcher se puede extraer muy fácilmente para vaciarlo: solo has de agarrarlo, levantarlo y ¡listo! Sin entrar en contacto con la suciedad.

Independiente: los depósitos para la suciedad se pueden extraer fácilmente y están diseñados para que puedan sostenerse por sí mismos.

Sencillas y compactas: todas las barredoras de Kärcher se pueden guardar fácilmente y sin esfuerzo de forma que ahorran espacio.

Vídeos de aplicación: visualiza directamente todas las ventajas de comprar una barredora manual

S 6 Twin

S 6

S 4 Twin

S 4

Barrido fácil

A partir de ahora podrá barrer todas las superficies exteriores de su hogar de forma rápida, fácil y sin esfuerzo. Con nuestras barredoras, limpiar el patio y el el suelo de la superficie exterior de su hogar se realiza sin esfuerzo. No solo es más fácil, sino también cinco veces más rápido que con una escoba convencional.

Equipamiento de nuestras barredoras para suciedad húmeda

Cepillos laterales para suciedad y residuos húmedos

Los cepillos laterales se componen de cerdas estándar y cerdas que son tres veces más duras, son ideales para reblandecer, aflojar y barrer los residuos húmedos. Te recomendamos que utilices estos cepillos laterales, por ejemplo, para barrer las hojas que se hayan mojado por la lluvia y que estén pegadas al suelo. Los cepillos laterales están disponibles para las barredoras S 4 y S 4 Twin, mientras que un par más grande es compatible con las S 6 y S 6 Twin.

Ir a accesorios

