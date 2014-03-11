BARREDORAS
Barrer como un profesional: con las barredoras gama Home & Garden de Kärcher. La mejor temporada para barrer es: todo el año.Ya sean pétalos en primavera, arena en verano, follaje en otoño o la gravilla para evitar hielo en invierno. Las eficaces y ergonómicas barredoras S 4 y S 6 de Kärcher ayudan a ordenar la casa y el jardín a una velocidad récord durante todo el año.
Ventajas de las Barredoras Kärcher
Fácil de usar: barrido sin esfuerzo, sin necesidad de hacer fuerza o esfuerzo.
Fácil de plegar: la cómoda superficie para apoyar el pie que permite plegar la barredora sin tener que agacharse.
Flexible y conveniente: el mango para empujar las barredoras es ajustable en altura y se puede plegar completamente si es necesario.
Ventajas de comprar una barredora manual
Excelente rendimiento de limpieza: gracias al potente cepillo giratorio, los cepillos laterales y el gran ancho de barrido, las barredoras barren sin esfuerzo superficies de hasta 3000 m² en solo una hora.
Limpieza al detalle: las largas cerdas de los cepillos laterales de nuestras barredoras manuales garantizan una limpieza en profundidad, incluso en las esquinas.
Extracción sencilla: el depósito para la suciedad de las barredoras de Kärcher se puede extraer muy fácilmente para vaciarlo: solo has de agarrarlo, levantarlo y ¡listo! Sin entrar en contacto con la suciedad.
Independiente: los depósitos para la suciedad se pueden extraer fácilmente y están diseñados para que puedan sostenerse por sí mismos.
Sencillas y compactas: todas las barredoras de Kärcher se pueden guardar fácilmente y sin esfuerzo de forma que ahorran espacio.
Vídeos de aplicación: visualiza directamente todas las ventajas de comprar una barredora manual
S 6 Twin
S 6
S 4 Twin
S 4
Equipamiento de nuestras barredoras para suciedad húmeda
Cepillos laterales para suciedad y residuos húmedos
Los cepillos laterales se componen de cerdas estándar y cerdas que son tres veces más duras, son ideales para reblandecer, aflojar y barrer los residuos húmedos. Te recomendamos que utilices estos cepillos laterales, por ejemplo, para barrer las hojas que se hayan mojado por la lluvia y que estén pegadas al suelo. Los cepillos laterales están disponibles para las barredoras S 4 y S 4 Twin, mientras que un par más grande es compatible con las S 6 y S 6 Twin.
Tienda Online Kärcher
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.