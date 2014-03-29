Las ventajas de comprar en nuestra tienda online

LAVA-ASPIRADORAS

Descubre la higiene y desinfección que te ofrecen nuestras lava-aspiradoras Kärcher.

Limpieza higiénica de alfombras, tapicerías, colchones, tapices y asientos de automóviles: las lava-aspiradoras de Kärcher rocían con presión y en profundidad el detergente diluido en agua sobre las fibras y lo aspiran de nuevo junto con la suciedad desprendida. De este modo, la grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente. Además, estos equipos son perfectos para personas alérgicas y hogares con mascotas. Limpieza y secado un 50% más rápido.

extension garanta lavaaspiradora

SE 2 Spot Care

Principales ventajas de las lava-aspiradoras Kärcher

1. Limpieza profunda de textiles. Ideal para personas alérgicas y hogares con animales.

2. Limpieza multisuperficies para alfombras, tapicerías, sofás, colchones y coches.

3. Limpieza multifuncional 2 en 1= Aspiración de sólidos y líquidos. Extracción por pulverización que limpia las superficies de forma higiénica.

3. Alto rendimiento de  absorción 

4. Higiénica, gracias al depósito separado para agua limpia.

5. Limpieza un 50% más rápida.

6. Depósito extraíble, fácil mantenimiento.

0 Productos
Spray Extraction cleaner
sello alergicos
LA SOLUCIÓN CERTIFICADA PARA LAS PERSONAS ALÉRGICAS

 

Limpieza profunda, perfecta para ti si tienes alergias. Para que puedas disfrutar de un nuevo nivel de limpieza con nuestras lava-aspiradoras

Nuestras lava-aspiradoras tienen la certificación oficial de la Fundación Europea para la Investigación de las Alergias (ECARF) de Berlín.

Este sello internacional (reconocido internacionalmente y de confianza para productos que mejoran de forma demostrable la vida de las personas alérgicas desde 2006) confirma que los equipos no solo limpian, sino que además eliminan alérgenos (polen, polvo) de alfombras y tapizados. Se ha demostrado científicamente que te ofrecen alivio duradero de los síntimas del asma y la fiebre del heno, y garantizan un hogar más higiénico y saludable.

Modelos compatibles: SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 y SE 4 (solo en modo inyección-extracción).

 

 

PERFECTO PARA FAMILIAS Y AMANTES DE LAS MASCOTAS

Olvídate de las bebidas derramadas y las patas embarradas. Con nuestros limpiadores de extracción por pulverización, todas las superficies textiles estarán impecables en un santiamén. El poder de limpieza profunda de nuestras máquinas elimina todas las manchas y deja tus tapicerías y alfombras como nuevas. Son perfectos para familias, personas alérgicas y hogares con mascotas. Nuestros limpiadores por extracción en spray están diseñados para enfrentar la suciedad más difícil, para que puedas sentirte completamente a gusto en tu hogar.

Lava-aspiradoras de Kärcher para familias y dueños de mascotas

EL NUEVO CONCEPTO DE LIMPIEZA

La mejor solución a tus problemas de limpieza en superficies textiles: Con nuestras lava-aspiradoras puedes eliminar incluso la suciedad más resistente, en casi todas las superficies textiles. Desde asientos de coche y alfombras, felpudos hasta muebles de jardín, tapicerías o fundas de tela: las lava-aspiradoras de Kärcher ofrecen una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores. ¿Grasa, suciedad, manchas difíciles y olores? ¡Olvídate de ellas!

Elimine la suciedad más incrustada con los limpiadores de aspiración por pulverización de Kärcher

LIMPIEZA A FONDO DE FIBRAS TEXTILES

Nuestras lava-aspiradoras ofrecen una limpieza impresionante hasta la fibra más pequeña. Incluso la suciedad más incrustada desaparece al instante. Disfruta de una limpieza potente, higiénica y energéticamente eficiente. Las personas alérgicas pueden respirar tranquilas. Además, nuestras lava-aspiradoras destacan por su larga vida útil, alta calidad y robustez.

Limpieza en profundidad de fibras con una lava-aspiradora de Kärcher

APTAS PARA CUALQUIER DESAFÍO

Amplía tus opciones de limpieza con nuestra variada gama de accesorios. Tenemos de todo, desde la boquilla de aspiración para ranuras y hendiduras para esas zonas de difícil acceso, hasta la boquilla de lavado para tapicerías y acolchados perfecta para tus muebles tapizados, y la boquilla para suelos de aspiración por pulverización ideal para alfombras y grandes superficies textiles. El asa de apoyo también facilita la limpieza del suelo. Además, descubre nuestros completos accesorios para aspirar suelos, superficies textiles y grietas. Todos los accesorios son compatibles con nuestras aspiradoras WD para suciedad sólida y líquida.

Lava-aspiradora de Kärcher apta para cualquier reto

LIMPIEZA DE CALZADO RÁPIDA Y SIN RASTRO DE GOTAS

El limpiador de calzado es el accesorio perfecto para las lava-aspiradoras de Kärcher para la limpieza a fondo y cómoda de calzado deportivo y de sport.
Espercialmente indicado para la limpieza a fondo y cómoda de calzado deportivo e informal. El calzado se limpia de forma rápida, ergonómica y fiable. Un simple cambio del cepillo redondo al cepillo para hendiduras permite una limpieza completa del calzado desde la suela hasta la parte superior. Gracias a la innovadora función de autolimpieza, el limpiador Shoe!Cleaner está siempre limpio y listo para su uso.

SE Shoe Cleaner

Extiende la Garantía de tu Lava-aspiradora por 5 años

Extension de garantía de hidrolimpiadoras Kärcher

Ampliación gratuita de la garantía de las lava-aspiradoras Home & Garden

Regístrate ahora en las 4 semanas siguientes a la compra y amplía la garantía de tu lava-aspiradora Home & Garden a 5 años de forma gratuita.

Ir a Extensión de Garantía

Lava-aspiradoras con cable

SE_3_Compact_couch_app_05_CI20-300_dpi (1).jpg

Nuestras lavaa-spiradoras son perfectas para eliminar todas las manchas cotidianas de sus mascotas y niños.

SE_3_Compact_cable_app_01_CI20-300_dpi (1).jpg

Nuestras lava-aspiradoras E 3 Compact están equipadas con un cable para una autonomía ilimitada y una limpieza sin interrupciones.

SE_3_Compact_carpet_app_09_CI20-300_dpi.jpg

Nuestra lava-aspiradora SE 3 Compact Floor está equipada con una boquilla para suelos que te permite limpiar tus alfombras o moquetas sin tener que agacharte.

SE_3_18_white_lifestyle_app_02_CI20-300_dpi.jpg

La lava-aspiradora es fácil de guardar gracias a su tamaño y formato compacto.

lava-aspiradoras

Nuestros champúes limpian y eliminan las manchas desde el corazón mismo de las fibras textiles.

lava-aspiradoras

Nuestras lava-aspiradoras limpian grandes superficies, gracias a sus boquillas de suelo, todo ello sin interrupciones.

lava-aspiradoras

El sistema de doble depósito permite limpiar con agua limpia. Una vez aspirada y recogida la suciedad, basta con vaciar el depósito de agua sucia.

lava-aspiradora

La lava-aspiradora también se puede utilizar para otras tareas cotidianas, ya que también está diseñada para aspirar la suciedad húmeda y seca.

Lava-aspiradoras sin cable

Lava-aspiradora SE 3-18

Una solución eficaz para la limpieza diaria de las manchas más comunes en superficies textiles.

Lava-aspiradora SE 3-18

Elimina la necesidad de un cable adicional eligiendo la SE 3-18, nuestra lava-aspiradora a batería.

Lava-aspiradora SE 3-18

El primer depósito inyecta una mezcla de agua limpia y detergente, por lo que puede limpiar continuamente con agua limpia. El segundo depósito recoge el agua sucia, que se aspira directamente y se vacía sin entrar en contacto con la suciedad.

Lava-aspiradora SE 3-18

La lava-aspiradora  es fácil de guardar gracias a su tamaño y formato compacto.

Accesorios

Gracias a nuestra amplia gama de accesorios, nuestras lava-aspiradoras son increíblemente versátiles. Con el detergente adecuado, garantizan los mejores resultados de limpieza. Los accesorios se colocan y retiran rápidamente con un solo clic, haciendo que la limpieza sea más fácil y eficiente.

Mostrar más productos (4)
Persona limpiando higiénicamente un colchón con una lava-aspiradora de Kärcher

COLCHONES LIMPIOS Y SECOS EN POCOS MINUTOS

Mujer limpiando alfombra con una lava-aspiradora de Kärcher

ALFOMBRAS IMPECABLES Y LIBRES DE MANCHAS

Mujer limpiando en profundidad un mueble tapizado con una SE de Kärcher

 ELIMINA LAS MANCHAS DE TUS MUEBLES TAPIZADOS. ¡SE VERÁN COMO NUEVOS!

Picto aspiración suciedad sólida y líquida

Aspirar suciedad sólida y líquida

Picto aspiración asientos automóvil

Asientos de coche y alfombrillas textiles

Limpieza tapicería

Limpieza de tapicerías y colchones

Picto limpieza alfombras

Limpieza en profundidad de alfombras

Comprar fácilmente en la tienda online

Las ventajas de comprar en nuestra tienda online

  • Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
  • Asesoramiento profesional y personalizado.
  • 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
  • Forma de pago segura a través de SSL.
Ir a tienda online