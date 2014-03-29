Las ventajas de comprar en nuestra tienda online

LAVA-ASPIRADORAS

Descubre la higiene y desinfección que te ofrecen nuestras lava-aspiradoras Kärcher.

Limpieza higiénica de alfombras, tapicerías, colchones, tapices y asientos de automóviles: las lava-aspiradoras de Kärcher rocían con presión y en profundidad el detergente diluido en agua sobre las fibras y lo aspiran de nuevo junto con la suciedad desprendida. De este modo, la grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente. Además, estos equipos son perfectos para personas alérgicas y hogares con mascotas. Limpieza y secado un 50% más rápido.