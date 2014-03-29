Las ventajas de comprar en nuestra tienda online

LAVA-ASPIRADORAS
Descubre la higiene y desinfección que te ofrecen nuestras lava-aspiradoras Kärcher.
Limpieza higiénica de alfombras, tapicerías, colchones, tapices y asientos de automóviles: las lava-aspiradoras de Kärcher rocían con presión y en profundidad el detergente diluido en agua sobre las fibras y lo aspiran de nuevo junto con la suciedad desprendida. De este modo, la grasa, la suciedad y los olores se eliminan eficazmente. Además, estos equipos son perfectos para personas alérgicas y hogares con mascotas. Limpieza y secado un 50% más rápido.
Principales ventajas de las lava-aspiradoras Kärcher
1. Limpieza profunda de textiles. Ideal para personas alérgicas y hogares con animales.
2. Limpieza multisuperficies para alfombras, tapicerías, sofás, colchones y coches.
3. Limpieza multifuncional 2 en 1= Aspiración de sólidos y líquidos. Extracción por pulverización que limpia las superficies de forma higiénica.
3. Alto rendimiento de absorción
4. Higiénica, gracias al depósito separado para agua limpia.
5. Limpieza un 50% más rápida.
6. Depósito extraíble, fácil mantenimiento.
LA SOLUCIÓN CERTIFICADA PARA LAS PERSONAS ALÉRGICAS
Limpieza profunda, perfecta para ti si tienes alergias. Para que puedas disfrutar de un nuevo nivel de limpieza con nuestras lava-aspiradoras
Nuestras lava-aspiradoras tienen la certificación oficial de la Fundación Europea para la Investigación de las Alergias (ECARF) de Berlín.
Este sello internacional (reconocido internacionalmente y de confianza para productos que mejoran de forma demostrable la vida de las personas alérgicas desde 2006) confirma que los equipos no solo limpian, sino que además eliminan alérgenos (polen, polvo) de alfombras y tapizados. Se ha demostrado científicamente que te ofrecen alivio duradero de los síntimas del asma y la fiebre del heno, y garantizan un hogar más higiénico y saludable.
Modelos compatibles: SE 3-18 Compact, SE 3 Compact (Floor), SE 5, SE 6 y SE 4 (solo en modo inyección-extracción).
PERFECTO PARA FAMILIAS Y AMANTES DE LAS MASCOTAS
Olvídate de las bebidas derramadas y las patas embarradas. Con nuestros limpiadores de extracción por pulverización, todas las superficies textiles estarán impecables en un santiamén. El poder de limpieza profunda de nuestras máquinas elimina todas las manchas y deja tus tapicerías y alfombras como nuevas. Son perfectos para familias, personas alérgicas y hogares con mascotas. Nuestros limpiadores por extracción en spray están diseñados para enfrentar la suciedad más difícil, para que puedas sentirte completamente a gusto en tu hogar.
EL NUEVO CONCEPTO DE LIMPIEZA
La mejor solución a tus problemas de limpieza en superficies textiles: Con nuestras lava-aspiradoras puedes eliminar incluso la suciedad más resistente, en casi todas las superficies textiles. Desde asientos de coche y alfombras, felpudos hasta muebles de jardín, tapicerías o fundas de tela: las lava-aspiradoras de Kärcher ofrecen una amplia gama de aplicaciones en interiores y exteriores. ¿Grasa, suciedad, manchas difíciles y olores? ¡Olvídate de ellas!
LIMPIEZA A FONDO DE FIBRAS TEXTILES
Nuestras lava-aspiradoras ofrecen una limpieza impresionante hasta la fibra más pequeña. Incluso la suciedad más incrustada desaparece al instante. Disfruta de una limpieza potente, higiénica y energéticamente eficiente. Las personas alérgicas pueden respirar tranquilas. Además, nuestras lava-aspiradoras destacan por su larga vida útil, alta calidad y robustez.
APTAS PARA CUALQUIER DESAFÍO
Amplía tus opciones de limpieza con nuestra variada gama de accesorios. Tenemos de todo, desde la boquilla de aspiración para ranuras y hendiduras para esas zonas de difícil acceso, hasta la boquilla de lavado para tapicerías y acolchados perfecta para tus muebles tapizados, y la boquilla para suelos de aspiración por pulverización ideal para alfombras y grandes superficies textiles. El asa de apoyo también facilita la limpieza del suelo. Además, descubre nuestros completos accesorios para aspirar suelos, superficies textiles y grietas. Todos los accesorios son compatibles con nuestras aspiradoras WD para suciedad sólida y líquida.
LIMPIEZA DE CALZADO RÁPIDA Y SIN RASTRO DE GOTAS
El limpiador de calzado es el accesorio perfecto para las lava-aspiradoras de Kärcher para la limpieza a fondo y cómoda de calzado deportivo y de sport.
Espercialmente indicado para la limpieza a fondo y cómoda de calzado deportivo e informal. El calzado se limpia de forma rápida, ergonómica y fiable. Un simple cambio del cepillo redondo al cepillo para hendiduras permite una limpieza completa del calzado desde la suela hasta la parte superior. Gracias a la innovadora función de autolimpieza, el limpiador Shoe!Cleaner está siempre limpio y listo para su uso.
Extiende la Garantía de tu Lava-aspiradora por 5 años
Ampliación gratuita de la garantía de las lava-aspiradoras Home & Garden
Regístrate ahora en las 4 semanas siguientes a la compra y amplía la garantía de tu lava-aspiradora Home & Garden a 5 años de forma gratuita.
Lava-aspiradoras con cable
Nuestras lavaa-spiradoras son perfectas para eliminar todas las manchas cotidianas de sus mascotas y niños.
Nuestras lava-aspiradoras E 3 Compact están equipadas con un cable para una autonomía ilimitada y una limpieza sin interrupciones.
Nuestra lava-aspiradora SE 3 Compact Floor está equipada con una boquilla para suelos que te permite limpiar tus alfombras o moquetas sin tener que agacharte.
La lava-aspiradora es fácil de guardar gracias a su tamaño y formato compacto.
Nuestros champúes limpian y eliminan las manchas desde el corazón mismo de las fibras textiles.
Nuestras lava-aspiradoras limpian grandes superficies, gracias a sus boquillas de suelo, todo ello sin interrupciones.
El sistema de doble depósito permite limpiar con agua limpia. Una vez aspirada y recogida la suciedad, basta con vaciar el depósito de agua sucia.
La lava-aspiradora también se puede utilizar para otras tareas cotidianas, ya que también está diseñada para aspirar la suciedad húmeda y seca.
Lava-aspiradoras sin cable
Una solución eficaz para la limpieza diaria de las manchas más comunes en superficies textiles.
Elimina la necesidad de un cable adicional eligiendo la SE 3-18, nuestra lava-aspiradora a batería.
El primer depósito inyecta una mezcla de agua limpia y detergente, por lo que puede limpiar continuamente con agua limpia. El segundo depósito recoge el agua sucia, que se aspira directamente y se vacía sin entrar en contacto con la suciedad.
La lava-aspiradora es fácil de guardar gracias a su tamaño y formato compacto.
Accesorios
Gracias a nuestra amplia gama de accesorios, nuestras lava-aspiradoras son increíblemente versátiles. Con el detergente adecuado, garantizan los mejores resultados de limpieza. Los accesorios se colocan y retiran rápidamente con un solo clic, haciendo que la limpieza sea más fácil y eficiente.
COLCHONES LIMPIOS Y SECOS EN POCOS MINUTOS
ALFOMBRAS IMPECABLES Y LIBRES DE MANCHAS
ELIMINA LAS MANCHAS DE TUS MUEBLES TAPIZADOS. ¡SE VERÁN COMO NUEVOS!
Aspirar suciedad sólida y líquida
Asientos de coche y alfombrillas textiles
Limpieza de tapicerías y colchones
Limpieza en profundidad de alfombras
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.