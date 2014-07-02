Accesorios Kärcher

Con los accesorios originales de Kärcher, optimiza la potencia y aumenta el campo de aplicación de sus equipos de limpieza. Para tareas especiales, los juegos de accesorios ofrecen soluciones óptimas, como por ejemplo los chorros de arena con hidrolimpiadoras.

Mejora el rendimiento de tu hidrolimpiadora con nuestros accesorios.
¡Un trabajo de equipo! Con la combinación adecuada de hidrolimpiadora, accesorios y detergentes, la suciedad más incrustada ya no tiene nada que hacer. El accesorio adecuado multiplica las posibilidades de limpieza de nuestras hidrolimpiadoras y hace que la limpieza sea más eficaz, cómoda y económica.

Una misma limpiadora de vapor para todo, solo has de cambiar el accesorio.

La gran oferta de gama de accesorios para las limpiadoras de vapor Kärcher garantiza una amplia gama de aplicaciones posibles en todo el hogar.

Los accesorios han sido especialmente desarrollados para las aspiradoras en húmedo/seco de Kärcher. En combinación con los aparatos, proporcionan una eficacia de limpieza inigualable y amplían la gama de aplicaciones.

