Accesorios Kärcher
Con los accesorios originales de Kärcher, optimiza la potencia y aumenta el campo de aplicación de sus equipos de limpieza. Para tareas especiales, los juegos de accesorios ofrecen soluciones óptimas, como por ejemplo los chorros de arena con hidrolimpiadoras.
Amplía las posibilidades de aplicación de tu equipo con los accesorios Kärcher
Los mejores accesorios para hidrolimpiadoras
Mejora el rendimiento de tu hidrolimpiadora con nuestros accesorios.
¡Un trabajo de equipo! Con la combinación adecuada de hidrolimpiadora, accesorios y detergentes, la suciedad más incrustada ya no tiene nada que hacer. El accesorio adecuado multiplica las posibilidades de limpieza de nuestras hidrolimpiadoras y hace que la limpieza sea más eficaz, cómoda y económica.
Los mejores accesorios para limpiadoras de vapor
Una misma limpiadora de vapor para todo, solo has de cambiar el accesorio.
La gran oferta de gama de accesorios para las limpiadoras de vapor Kärcher garantiza una amplia gama de aplicaciones posibles en todo el hogar.
Accesorios para aspiradoras en seco y húmedo
Los accesorios han sido especialmente desarrollados para las aspiradoras en húmedo/seco de Kärcher. En combinación con los aparatos, proporcionan una eficacia de limpieza inigualable y amplían la gama de aplicaciones.
¿Por qué comprar accesorios Kärcher en nuestra tienda online?
Forma de pago
Aceptamos diferentes formas de pago, siempre de manera segura
Entrega
Entrega rápida en la dirección que nos indiques
Devoluciones
En caso de disconformidad podrás devolver fácilmente nuestros productos.
Sostenibilidad
Comprometidos con el medioambiente, reciclamos nuestros productos
Garantía
Nuestros productos tienen dos años de garantía.
Ayuda
¿Necesitas ayuda? Llámanos! De lunes a viernes, de 09.00 a.m - 18.00 p.m
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.