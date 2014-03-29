Aspiradora en seco y de cenizas

Puntos fuertes

La aspiradora en seco y para aspiración de cenizas de Kärcher con una turbina de 1200 W convence por su elevada y duradera potencia de aspiración y ofrece máxima seguridad en la aspiración de ceniza. El equipo está certificado por TÜV y ha aprobado previamente un programa de ensayo desarrollado por TÜV. Así, se puede eliminar cómodamente y con seguridad la ceniza de la chimenea y de la barbacoa. En combinación con el tubo de aspiración y la boquilla para suelos, la aspiradora AD 3.200 se puede utilizar además como aspirador en seco estándar.