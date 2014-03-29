Aspiradora en seco y de cenizas

Ya sea para la limpieza de la chimenea, la aspiración de la barbacoa después de una fiesta en el jardín o para la limpieza de suelos con la boquilla para suelos: la nueva aspiradora en seco y para la aspiración de cenizas es muy versatil y se distingue por sus avanzadas prestaciones.

Potencia de aspiración duradera para suciedad resistente

0 Productos
Kärcher
icon_arrow

No hay nada que las deje sin aliento

Las nuevas aspiradoras para la aspiración de cenizas tienen una potencia de aspiración extraordinariamente potente. Gracias a su filtro de limpieza con sistema reboost puedes aumentar la potencia de aspiración con solo tocar un botón. Prácticas, rápidas y sin tener que hacer ningún esfuerzo manual. De este modo la limpieza manual del filtro se convierte en cosa del pasado, y podrás continuar aspirando hasta que todo el trabajo esté hecho, sin tener que realizar pausas ni entrar en contacto con la suciedad.

 

No hay nada más fácil ni limpio

Sin entrar en contacto con la suciedad. Vaciado rápido y cómodo del depósito para la suciedad sin ensuciarse las manos gracias al sistema de filtros de una pieza.

Ash vac Filter

Puntos fuertes

La aspiradora en seco y para aspiración de cenizas de Kärcher con una turbina de 1200 W convence por su elevada y duradera potencia de aspiración y ofrece máxima seguridad en la aspiración de ceniza. El equipo está certificado por TÜV y ha aprobado previamente un programa de ensayo desarrollado por TÜV. Así, se puede eliminar cómodamente y con seguridad la ceniza de la chimenea y de la barbacoa. En combinación con el tubo de aspiración y la boquilla para suelos, la aspiradora AD 3.200 se puede utilizar además como aspirador en seco estándar.

Ash Vac Garage floor

La boquilla para suelos para la limpieza de suelos y los tubos de aspiración cromados de gran calidad hacen de la AD 4 Premium una aspirador en seco muy versátil.

easy opening dust bin
Apertura sencilla y rápida del depósito de la suciedad
filter cleaning AD

Solo tres pulsaciones. Limpieza filtro con tan solo pulsar un botón

Easy handle ash vac
Práctico asa en el contenedor
quick removal filter
Rápido cambio del filtro plegado plano
change of filter
Fácil cambio de filtro gastado
parking position

Práctica posición de estacionamiento, siempre lista para usar.

parking position AD 2
Práctica posición de estacionamiento, incluso para el AD 2

Cómo elegir una aspiradora de cenizas

Las aspiradoras de cenizas de Kärcher pertenecen a las aspiradoras polivantes, es decir, máquinas que puedes utilizar para varias tareas de limpieza:

  • aspirando cenizas de la chimenea y parrilla al aire libre,
  • La aspiradora de cenizas AD 4 también es adecuada para aspirar suciedad seca, es decir, para la limpieza estándar del hogar.
AD 4 Premium

AD 4 Premium

Aspiradora de cenizas con cable que puedes utilizar para limpiar en las siguientes áreas:

  • limpieza de chimeneas
  • limpieza de parrillas,
  • eliminación de cenizas enfriadas,
  • eliminación de suciedad gruesa (por ejemplo, en garajes o sótanos),
  • aspirar suciedad seca.
Aspirador de cenizas AD 2

AD 2

Un pequeño y práctico aspirador de cenizas fabricado en material ignífuco, especialmente pensado para:

  • limpieza de chimeneas,
  • limpieza de parrillas,
  • eliminación de cenizas.
ad 2 edicion limitada

AD 2 Versión Limitada

Con su boquilla para ranuras ignífuga extralarga, el equipo consigue llegar incluso a los lugares menos accesibles.

Otros consejos de limpieza con nuestra aspiradora en seco y de cenizas
Comprar fácilmente en la tienda online

Las ventajas de comprar en nuestra tienda online

  • Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
  • Asesoramiento profesional y personalizado.
  • 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
  • Forma de pago segura a través de SSL.
Ir a tienda online