Aspiradores
Infalibles. No dan oportunidad al polvo.
Nuestra gama de aspiradoras de Kärcher, técnicamente avanzadas, destacan aspiración de la suciedad suelta y seca, especialmente en hoteles, oficinas, comercios y servicios de empresas de limpieza de edificios. Se trata de aparatos silenciosos y compactos , que impresionan por su funcionamiento continuo durante la limpieza de mantenimiento diaria.
Aspiradores en seco
Sostenible, ergonómico y ultrasilencioso: la nueva gama T-Range está fabricado con un 45 % de material reciclado* y ofrece, además de una excelente potencia de aspiración, un trabajo ergonómico y un nivel de ruido muy reducido. El aspirador en seco T 7/1 Adv Classic y T 11/1 Classic Adv Re!Plast ofrece una potencia de aspiración excelente en alfombras y superficies duras con un funcionamiento silencioso. Con un 60 % de material reciclado, el T 11/1 Classic Adv Re!Plast es especialmente sostenible. Ambos equipos son duraderos y robustos y tienen una buena relación calidad-precio. Ambos modelos disponen de un cable de red enchufable para una sustitución sencilla. * Todas las piezas de plástico, excepto accesorios.
Aspirador en seco a batería
Proporciona flexibilidad sin cables, un potente rendimiento de limpieza, una mayor productividad y, además, es increíblemente silencioso. El nuevo aspirador con accionamiento por baterías de la plataforma Kärcher Battery Power+ dispone, además, del modo eco!efficiency para ahorrar energía.
Aspiradores verticales de cepillos
Los aspiradores de cepillos para la limpieza de alfombras de Kärcher combinan la potencia de su caudal de aspiración con la limpieza de los cepillos con accionamiento eléctrico. De este modo, consiguen eliminar incluso las partículas más incrustadas de las fibras.
Aspirador de cepillos a batería
Los aspiradores de cepillos a batería de Kärcher sorprenden por su alto rendimiento de limpieza en superficies duras y moquetas. Además son flexibles y robustos. El cepillo cilíndrico limpia especialmente en profundidad y coloca las fibras para lograr un resultado de limpieza perfecto. El aspirador de cepillos a batería de Kärcher destaca, sobre todo, por la función de reconocimiento de suelos automática, la función de limpieza de cepillos, una pantalla LCD y una altura especialmente reducida para la limpieza por debajo de los muebles.
Aspiradores versátiles y robustos para el uso diario
Los aspiradores de Kärcher se utilizan constantemente en hoteles, oficinas, comercios y servicios profesionales de limpieza de edificios, tratando eficazmente toda la suciedad seca común. Esto incluye el polvo suelto, las motas de polvo o el pelo. Nuestros aspiradores en lata comerciales le ayudan económicamente en la limpieza de mantenimiento diaria con una tecnología sofisticada y una alta calidad. Compactas y silenciosas, se encargan fácilmente de tareas de limpieza versátiles, ya que los aparatos impresionan por su alto rendimiento por superficie y su flexibilidad, incluso cuando funcionan con batería. Esto facilita la limpieza de zonas sensibles al ruido, diferentes superficies y zonas con poco espacio libre, así como zonas muy amuebladas, ya sea de forma impecable o exhaustiva. Las aspiradoras en seco también sirven para quitar el polvo de lámparas, muebles o paredes.
¿Qué hace tan especiales a las aspiradoras de Kärcher?
En el desarrollo y diseño de nuestras aspiradoras de cartucho, prestamos atención a una gran comodidad para el usuario, un diseño de fácil mantenimiento y accesorios ergonómicos. A pesar de su gran potencia de aspiración y su eficaz soplante, los aparatos son especialmente silenciosos, ligeros y realizan un seguimiento preciso. Esto incluye una tecnología de filtrado robusta y fiable, también disponible con filtros HEPA.
La tecnología que hay detrás
Los aspiradores en seco de Kärcher con sopladores de flujo continuo utilizan el aire de aspiración simultáneamente como aire de refrigeración. Esto contribuye a que sean muy eficientes energéticamente y rentables. Además, son especialmente ligeros y de diseño compacto y tan silenciosos que su uso no molesta ni siquiera en zonas con tráfico público.
El corazón: la turbina de aspiración EC
El motor EC, un robusto motor de corriente continua con inversor eléctrico, tiene ventajas cruciales sobre los motores de conmutador convencionales. La ventaja más significativa: su vida útil excepcionalmente larga. El motor funciona sin escobillas de carbón y arranca sin chispa de encendido. Como resultado, no sólo es adecuado para zonas a prueba de explosiones, sino también para operaciones de varios turnos durante largos intervalos de trabajo. El controlador integrado permite la regulación continua de la velocidad, lo que hace posible ajustar la potencia de aspiración en consecuencia.
Aspiradoras en seco a batería - más rápidas, más flexibles, más seguras
Flexibilidad inalámbrica, potente rendimiento de limpieza, mayor productividad y especialmente silenciosas: las nuevas aspiradoras en seco a batería de la plataforma Battery Power+ de Kärcher con modo de ahorro de energía eco!efficiency.Ver producto
Limpieza de un hueco de escalera con una aspiradora de mochila a baterías
Las tomas de corriente suelen escasear aquí. Y las aspiradoras sin cable tampoco necesitan alargadores. Con una vuelta por toda la escalera, todo está hecho.
Las aspiradoras sin cable pueden ahorrar aquí hasta un 35% de tiempo.
Avión
No queda mucho tiempo antes de que embarquen los siguientes pasajeros. La limpieza de mantenimientoes mucho más rápida que el engorroso manejo de los equpos de limpieza con cable.
Los aspiradores a batería ahorran aquí hasta un 50% de tiempo
Teatro/Cine
Sin tener que enchufar cables y sin muchos recorridos entre el enchufe y el aspirador, las filas de asientos y las escaleras pueden limpiarse fácil y rápidamente.
Los aspiradores a batería ahorran aquí hasta un 40% de tiempo.
Salas de actos con asientos
Con un aspirador a batería, puede aspirar continuamente sin necesidad de desenredar o cambiar cables.
Los aspiradores a batería ahorran hasta un 30% de tiempo.
Zonas de entrada y vestíbulos de hoteles
Gran afluencia de clientes, muchos muebles, pero también mucha suciedad. En estas grandes estancias, no sólo se elimina la necesidad de cambiar al siguiente enchufe. También se evita que los cables se enrollen alrededor de los muebles y se conviertan en un peligro de tropiezo para los huéspedes.
Los aspiradores a batería ahorran aquí hasta un 15% de tiempo.
Transporte público
En autobuses y trenes, el personal de limpieza suele depender de fuentes de alimentación externas y alargadores. Es mucho más sencillo y eficaz trabajar en un espacio limitado con aspiradores a batería.
Los aspiradores a batería ahorran aquí hasta un 25% de tiempo.
Oficinas
Especialmente en oficinas diáfanas, aspirar puede convertirse en una carrera de obstáculos. Sin cables que se enganchen en los muebles, se puede ahorrar mucho tiempo.
Los aspiradores a batería ahorran aquí hasta un 25% de tiempo.
Bien aspirado es sinónimo de bien filtrado.
El polvo y la suciedad, los microbios, las partículas finas y los alérgenos nos acompañan a diario y también afectan a la calidad del aire interior en edificios públicos como oficinas, hoteles, hospitales, consultas médicas o escuelas. Las enfermedades respiratorias son a menudo la consecuencia a largo plazo.
Por ello, los aspiradores en seco de Kärcher están equipados con una sofisticada tecnología de filtración. Los diferentes tipos de construcción requieren diferentes tipos de filtros fabricados con diversos materiales. Entre ellos se encuentran la cesta filtrante permanente, la bolsa filtrante de vellón, el filtro de escape y el filtro HEPA. Todas las aspiradoras en seco profesionales de Kärcher disponen de un filtro de protección del motor que protege el soplador de las partículas finas de polvo. Un filtro de escape sirve para limpiar el aire saliente y reducir los niveles de ruido. Muchos modelos también ofrecen la opción de utilizar un filtro de escape HEPA.
Filtros HEPA-14: la solución higiénica para un aire interior limpio
Los filtros HEPA-14 de Kärcher desempeñan un papel crucial a la hora de filtrar eficazmente incluso los aerosoles más finos del aire en espacios cerrados, eliminando así las partículas nocivas. Instalados en los aspiradores en seco de Kärcher, limpian el aire interior de forma eficaz y fiable.
Más información
eco!efficiency: Ahorre hasta un 30% de energía manteniendo el máximo rendimiento
Para proteger el medio ambiente y ahorrar costes, Kärcher ofrece un modo o variante de eco-eficiencia en muchos de sus aparatos.
Nuestro objetivo con eco!efficiency es desarrollar un aparato con un consumo reducido de energía que iguale el rendimiento de limpieza de un aspirador convencional. Esto se consigue mediante una turbina de succión de 500 vatios especialmente diseñada y minimizando la resistencia interna a la fricción en el aparato y los accesorios.
Ventajas:
- Rendimiento de limpieza comparable al de los modelos estándar
- Mayor durabilidad gracias al bajo consumo de energía
- Menor consumo de energía (30% menos que la T 12/1 sin eco-eficiencia)
- Nivel de ruido reducido
- Cable de alimentación desmontable
