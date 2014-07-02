Bien aspirado es sinónimo de bien filtrado.

El polvo y la suciedad, los microbios, las partículas finas y los alérgenos nos acompañan a diario y también afectan a la calidad del aire interior en edificios públicos como oficinas, hoteles, hospitales, consultas médicas o escuelas. Las enfermedades respiratorias son a menudo la consecuencia a largo plazo.

Por ello, los aspiradores en seco de Kärcher están equipados con una sofisticada tecnología de filtración. Los diferentes tipos de construcción requieren diferentes tipos de filtros fabricados con diversos materiales. Entre ellos se encuentran la cesta filtrante permanente, la bolsa filtrante de vellón, el filtro de escape y el filtro HEPA. Todas las aspiradoras en seco profesionales de Kärcher disponen de un filtro de protección del motor que protege el soplador de las partículas finas de polvo. Un filtro de escape sirve para limpiar el aire saliente y reducir los niveles de ruido. Muchos modelos también ofrecen la opción de utilizar un filtro de escape HEPA.

Filtros HEPA-14: la solución higiénica para un aire interior limpio

Los filtros HEPA-14 de Kärcher desempeñan un papel crucial a la hora de filtrar eficazmente incluso los aerosoles más finos del aire en espacios cerrados, eliminando así las partículas nocivas. Instalados en los aspiradores en seco de Kärcher, limpian el aire interior de forma eficaz y fiable.