Robot de limpieza
Robot de limpieza: La solución inteligente para los desafíos actuales.
Los retos en la limpieza profesional crecen: escasez de personal cualificado, alta rotación y tareas más complejas. Nuestra respuesta es KIRA: Kärcher Intelligent Robotic Application.
Nuestros robots de limpieza están aquí para optimizar tus procesos, reducir la carga de tu equipo y disparar la productividad. KIRA no es solo un robot; es el futuro de la eficiencia para una limpieza autónoma, precisa y sin esfuerzo.
¿Listo para transformar la limpieza de edificios en tu negocio?
Robot fregador-aspirador KIRA B 200
Robot aspirador KIRA CV 50
Robot fregador-aspirador KIRA B 50
Vídeos
KIRA B 200
KIRA CV 50
KIRA B 50
La mejor solución para todas las aplicaciones
La Nueva Realidad de la Limpieza Profesional
El mundo de la limpieza de edificios ha cambiado. Ya no basta con lo básico; hoy dominan las tecnologías de limpieza avanzadas, las estrictas normas de higiene y tareas más complejas. La escasez de personal cualificado y la alta rotación hacen que sea ineficiente destinar especialistas a la limpieza manual de suelos.
La Solución Inteligente de Kärcher
Nuestra respuesta a estos desafíos son los sofisticados robots de limpieza de la plataforma KIRA de Kärcher. Estos robots de limpieza no son un sustituto, sino un complemento esencial para tu equipo. Se encargan de la limpieza de suelos en:
- Grandes superficies
- Zonas amplias
- Áreas interiores estrechas y con obstáculos
Especialización Kärcher: Calidad Garantizada
En Kärcher, no creemos en soluciones "todo en uno" que comprometen la calidad. Desarrollamos cada robot de limpieza KIRA de forma precisa y específica para cada aplicación. Esto asegura la mejor calidad de limpieza y el manejo más intuitivo para el usuario en cada situación.
KIRA: La Nueva Era de la Limpieza Profesional
KIRA (Kärcher Intelligent Robotic Application) es la nueva generación de robots de limpieza profesionales. Su misión:
- Libera a tu personal: Asumen tareas monótonas como la limpieza de suelos, permitiendo a tu equipo enfocarse en labores más complejas.
- Autonomía y fiabilidad: Gracias a su tecnología de sensores y software avanzado, navegan y limpian de forma segura en cualquier entorno.
- Manejo intuitivo: Fáciles de usar, se integran sin esfuerzo en tu rutina de limpieza profesional.
Con KIRA, la limpieza de suelos es eficiente, autónoma y de alta calidad.
Limpieza Autónoma con la Experiencia Kärcher
En Kärcher, décadas de liderazgo en tecnología de limpieza se unen a la innovación. Hemos integrado sensores de vanguardia, potentes ordenadores y software sofisticado para crear los robots de limpieza KIRA.
Estos equipos garantizan:
- Navegación inteligente y segura: Se mueven fácilmente en cualquier entorno, detectando personas y obstáculos.
- Reacción instantánea: Procesan datos y realizan maniobras evasivas en fracciones de segundo.
- Máxima seguridad: Certificados por la norma IEC 63327, aseguran un funcionamiento fiable incluso en zonas concurridas.
Los robots de limpieza KIRA (ya sean aspiradores o fregador-aspiradores autónomos) son la cumbre de la limpieza profesional segura y eficiente.
Limpieza Intuitiva, Resultados Uniformes
La tecnología de nuestros robots de limpieza KIRA no solo es impresionante, sino que garantiza una calidad de limpieza constante y superior.
Olvídate de complejidades: no necesitas ser un experto para configurar los equipos. Los robots KIRA están diseñados para un manejo sencillo e intuitivo. Con solo una breve instrucción, estarán listos para ofrecerte resultados de limpieza uniformes y profesionales en todo momento.
Limpieza Versátil y Adaptable
El día a día de la limpieza profesional exige flexibilidad. Nuestros robots de limpieza KIRA se adaptan a todo:
- Tareas: Desde lo específico a cambios de última hora.
- Adaptabilidad: Gracias a su estación base (para autonomía total en grandes superficies como naves de producción) y su disponibilidad constante.
- Escenarios: Desde limpieza rápida de habitaciones de hotel hasta operaciones programadas.
Con KIRA, tienes la solución de limpieza que se ajusta a cada necesidad.
Limpieza robotizada para cada rincón
Desde amplios vestíbulos hasta debajo de las mesas más estrechas, los robots de limpieza Kärcher KIRA se adaptan a cualquier espacio. Su versatilidad los hace ideales para:
Grandes superficies: Aeropuertos, estaciones de tren, almacenes logísticos, centros comerciales e hipermercados.
Entornos sensibles: Hospitales y centros de asistencia.
Edificios públicos: Escuelas, universidades, museos, pabellones deportivos y centros de conferencias.
Oficinas: Vestíbulos, pasillos y salas.
Hostelería: Habitaciones de hotel, zonas de entrada y pasillos.
Industria: Naves de producción y fabricación.
No importa el reto, hay un robot de limpieza KIRA diseñado para ofrecer una limpieza eficaz y autónoma.
Conectividad Segura y Protección de Datos
Los robots de limpieza KIRA ofrecen conectividad de última generación.
Control total y seguro:
- Consulta informes detallados y el estado del equipo en el portal web o la app KIRA Robots.
- Acceso en cualquier momento y lugar.
- Todos los datos están encriptados y protegidos (cumpliendo RGPD).
- Recibe notificaciones en tu móvil si lo deseas.
Con KIRA, tienes el control y la tranquilidad de tus datos seguros.