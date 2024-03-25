eco!Booster 130 para modelos K 4

eco!Booster : Limpia a lo grande y ahorra más agua.

Quizás nuestro mayor «WOW» de todos los tiempos: el eco!Booster ultraeficiente de Kärcher. Con un rendimiento de limpieza un 50 % superior*, devuelve el «WOW» a las superficies delicadas de forma más rápida y sin esfuerzo que con una boquilla de chorro plano convencional. ¡Sencillamente genial! La eficiencia de consumo de agua** y energética** también son un 50 % superiores. Esto permite ahorrar valiosos recursos de agua y energía. En caso de suciedad muy persistente, el accesorio puede retirarse para limpiar zonas de forma selectiva.