eco!Booster 130 para modelos K 4

eco!Booster: Limpia a lo grande y ahorra más agua.
Quizás nuestro mayor «WOW» de todos los tiempos: el eco!Booster ultraeficiente de Kärcher. Con un rendimiento de limpieza un 50 % superior*, devuelve el «WOW» a las superficies delicadas de forma más rápida y sin esfuerzo que con una boquilla de chorro plano convencional. ¡Sencillamente genial! La eficiencia de consumo de agua** y energética** también son un 50 % superiores. Esto permite ahorrar valiosos recursos de agua y energía. En caso de suciedad muy persistente, el accesorio puede retirarse para limpiar zonas de forma selectiva.
50 % de mayor de rendimiento de limpieza
Resultados «WOW» con mayor rapidez: el eco!Booster establece nuevos estándares para la limpieza de superficies delicadas. La eliminación de la suciedad es significativamente mayor que con el chorro plano anterior y muy uniforme. Así se elimina la suciedad de forma especialmente eficaz.
50% de ahorro energético
Mayor rendimiento de limpieza, menor consumo energético: el eco!Booster permite limpiar la misma superficie con la misma hidrolimpiadora en mucho menos tiempo.
50% de ahorro de agua
Solución potente contra la suciedad y rentable para los recursos: la limpieza rápida y en profundidad con el eco!Booster ahorra agua.
Nivel de ruido hasta un 25 % más bajo
Mayor potencia de limpieza y sin embargo más silencioso: el diseño especial del eco!Booster consigue una reducción del ruido percibido*** de hasta el 25 % cuando se utiliza con nuestras hidrolimpiadoras Home & Garden y del 15 % cuando se utiliza con nuestros equipos Professional.
* En comparación con el rendimiento de cualquier lanza de chorro plano del mercado.
** Cálculo basado en un 50% más de área de superficie que se puede limpiar con la misma cantidad de energía y agua vs. cualquier lanza de chorro plano del mercado.
eco!Booster: La nueva boquilla exclusiva para hidrolimpiadoras que se volverá rápidamente indispensable
La capacidad de limpiar incluso las superficies sensibles de forma potente y eficaz hace de la eco!Booster una auténtica solución todoterreno.
Limpieza de fachadas
La suciedad es especialmente persistente en las superficies rugosas de las fachadas. Aquí, el elevado rendimiento de limpieza y la eficacia del eco!Booster garantiza que las partículas finas de polvo u hollín y también la vegetación, como capas verdes o líquenes, puedan eliminarse rápidamente y sin esfuerzo.
Superficies de madera
El eco!Booster se ha convertido en el nuevo referente para una limpieza eficiente de superficies de madera. Desde muebles o vallas de madera en jardines hasta la limpieza profesional de fachadas, revestimientos o refuerzos completamente de madera: con un 50 % más de rendimiento en superficie que una boquilla de chorro plano convencional, el potente eco!Booster ahorra tiempo, recursos y dinero en cualquier escenario.
Lavado de vehículos
El lavado de vehículos no solo implica mejorar el aspecto. La eliminación regular de la suciedad, como polen, restos de insectos, la sal de deshielo, etc., es la base de un mantenimiento para preservar el valor del vehículo. Gracias al eco!Booster, esta tarea se lleva a cabo de forma especialmente respetuosa con los recursos incluso con una mayor eficacia de limpieza.
Home & Garden
LIMPIEZA SUPERIOR. AHORRO SUPERIOR EN AGUA.
El nuevo eco!Booster ultraeficiente de Kärcher. Consigue un 50 % más de rendimiento de limpieza y ahorre agua, energía y tiempo. Posiblemente nuestro mayor «WOW» de todos los tiempos.
El eco!Booster es adecuado para todas las hidrolimpiadoras Home & Garden de Kärcher de las gamas K 4, K 5 y K 7. Encuentra aquí rápidamente el modelo adecuado para tu hidrolimpiadora.
eco!Booster 130 para modelos K 4
El eco!Booster 130 es adecuado para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 4. Accede aquí directamente al modelo adecuado para tu hidrolimpiadora K 4.
eco!Booster 145 para modelos K 5
El eco!Booster 145 es adecuado para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 5. Accede aquí directamente al modelo adecuado para tu hidrolimpiadora K 5.
eco!Booster 180 para modelos K 7
El eco!Booster 180 es adecuado para todas las hidrolimpiadoras de Kärcher de la gama K 7. Accede aquí directamente al modelo adecuado para tu hidrolimpiadora K 7.