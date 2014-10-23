Detergentes de limpieza y cuidado Home & Garden
Los detergentes de limpieza adecuados para el cuidado del hogar y el jardín.
Los detergentes de limpieza Kärcher marcan la diferencia. Cuando se combinan los detergentes, especialmente formulados para tareas concretas, y las máquinas de limpieza Kärcher, el resultado es un máximo rendimiento de limpieza. Nuestra gama incluye una amplia selección de detergentes para todo tipo de tareas de limpieza del hogar y del jardín.
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Limpieza sin productos químicos con Kärcher
Limpieza sin químicos, potencia Kärcher: Consigue un hogar perfectamente limpio y saludable. Nuestra avanzada tecnología elimina la suciedad y las bacterias de forma eficaz y respetuosa con el medioambiente, mientras protege tus superficies para que permanezcan limpias y sin daños por más tiempo.
Detergentes sostenibles
Hoy en día, los detergentes deben cumplir muchos requisitos. Los procesos de producción ecológicamente sostenibles son cada vez más importantes. Kärcher se enfrenta a este desafío en los nuevos laboratorios químicos y de pruebas en sus instalaciones de Winnenden, en Alemania. Una descripción general del desarrollo de detergentes sostenibles.
Material informativo
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