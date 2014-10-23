Detergentes de limpieza y cuidado Home & Garden

Los detergentes de limpieza adecuados para el cuidado del hogar y el jardín.

Los detergentes de limpieza Kärcher marcan la diferencia. Cuando se combinan los detergentes, especialmente formulados para tareas concretas, y las máquinas de limpieza Kärcher, el resultado es un máximo rendimiento de limpieza. Nuestra gama incluye una amplia selección de detergentes para todo tipo de tareas de limpieza del hogar y del jardín.