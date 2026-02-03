ROBOT LIMPIAVENTANAS

Limpieza en húmedo mediante tecnología de boquillas finas y detergentes Kärcher de alta calidad.

Nuestro sistema de pulverización por ultrasonidos garantiza una distribución uniforme del detergente sobre el cristal. Gracias a una neblina de pulverización ultrafina, los residuos de agua y las antiestéticas gotas forman parte del pasado. De este modo se optimiza la humectación de los pads de limpieza, lo que garantiza un resultado brillante y sin rayas.

En el RCW 4, el paño se humedece directamente y de forma continua mediante un sistema de bomba preciso, lo que garantiza que no haya dispersión del chorro de pulverización, incluso en exteriores. El detergente desarrollado específicamente no solo proporciona ventanas relucientes, sino que también las mantiene limpias durante más tiempo, ya que la lluvia se escurre más rápido, retrasando así la nueva suciedad.