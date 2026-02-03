ROBOT LIMPIAVENTANAS
Arriba, abajo, izquierda, derecha: los robots limpiacristales de Kärcher se encargan de todo. Buen trabajo. De forma automática, hasta los bordes de los lugares de difícil acceso, mantienen las ventanas limpias y causan una gran impresión cada vez. El RCW 2, con sus 2 discos giratorios, es súper rápido y garantiza resultados limpios gracias a sus finas boquillas rociadoras ultrasónicas.El RCW 4 puede detectar incluso cristales sin marco gracias a su tecnología de sensores. La limpieza autónoma de ventanas está garantizada por un paño de limpieza extragrande que es humedecido constantemente por 6 boquillas rociadoras.
LIMPIEZA DE VENTANAS CON SOLO PULSAR UN BOTÓN: TOTALMENTE AUTOMÁTICA, TOTALMENTE CÓMODA
Sabemos que el tiempo es valioso.
Por eso, nuestros robots no solo funcionan de forma autónoma, sino también rápida. Con un tiempo de limpieza de solo 2,5 minutos por metro cuadrado (RCW 2: 3 min/m²) las ventanas quedarán limpias en un abrir y cerrar de ojos. Los RCW utilizan una planificación sistemática del recorrido para limpiar toda la superficie de la ventana.
Limpieza en húmedo mediante tecnología de boquillas finas y detergentes Kärcher de alta calidad.
Nuestro sistema de pulverización por ultrasonidos garantiza una distribución uniforme del detergente sobre el cristal. Gracias a una neblina de pulverización ultrafina, los residuos de agua y las antiestéticas gotas forman parte del pasado. De este modo se optimiza la humectación de los pads de limpieza, lo que garantiza un resultado brillante y sin rayas.
En el RCW 4, el paño se humedece directamente y de forma continua mediante un sistema de bomba preciso, lo que garantiza que no haya dispersión del chorro de pulverización, incluso en exteriores. El detergente desarrollado específicamente no solo proporciona ventanas relucientes, sino que también las mantiene limpias durante más tiempo, ya que la lluvia se escurre más rápido, retrasando así la nueva suciedad.
Seguridad para su robot, sus ventanas y su entorno.
La fuerte fuerza de succión mantiene al robot firmemente adherido al cristal. Los cristales con una inclinación de hasta 45 grados pueden limpiarse de forma fiable. Incluso en caso de una interrupción del suministro eléctrico, una batería de emergencia integrada garantiza que el robot limpiaventanas permanezca en la ventana durante 40 minutos más y no se caiga repentinamente. La cuerda de seguridad incluida es especialmente útil para aplicaciones en exteriores a gran altura. Esta se puede fijar al robot con un gancho y, por ejemplo, sujetarse en el interior a la pata de una mesa o barra de cortina. De este modo, se evitan caídas a aceras o calles.
La innovadora solución del pionero en la limpieza eléctrica de ventanas.
Como líderes del mercado en la limpieza de ventanas, ya hemos demostrado nuestra valía con las limpiadoras de cristales Kärcher y nuestros detergentes especialmente desarrollados para obtener resultados sin rayas. Con nuestros nuevos robots limpiacristales, damos el siguiente paso decisivo. Con esta nueva combinación de productos, le ofrecemos la solución completa para unas ventanas relucientes y todas las superficies lisas de una limpieza radiante, cubriendo así todo el amplio ámbito de la limpieza de ventanas. No solo les ofrecemos productos, sino también toda la experiencia adquirida para obtener resultados impecables.
RCW 2: PEQUEÑO Y MANEJABLE PARA UNA VISIÓN CLARA
Limpieza de ventanas sin esfuerzo y más tiempo para otras cosas: con el robot limpiacristales RCW 2, no hay problema. Dos discos giratorios y 2 boquillas pulverizadoras con detergente Kärcher de alta calidad garantizan resultados impecables. Y además, rápidamente: el RCW 2 solo necesita 3 minutos por metro cuadrado, ventanas limpias en un santiamén. Gracias a su diseño compacto, el robot también es perfecto para ventanas más pequeñas.
Ventajas que marcan la diferencia
2 sensores:
Los dos sensores laterales detectan con fiabilidad los marcos de las ventanas y otros obstáculos, y adaptan la navegación en consecuencia.
Boquillas pulverizadoras:
Dos boquillas de pulverización por ultrasonidos garantizan que el detergente se distribuya uniformemente por la ventana.
Desmontable:
El RCW 2 tiene un depósito de 70 ml. La abertura se encuentra debajo de la funda del trapo.
Funda de microfibra:
Los pads redondos ofrecen una excelente absorción de la suciedad y la humedad. Se coloca sobre el disco y se puede utilizar por ambos lados. Después de su uso, se pueden lavar en la lavadora sin problema y de forma higiénica.
Botón ON y OFF y estado LED:
El dispositivo destaca por su manejo intuitivo. El color del LED indica el estado de funcionamiento actual.
Sistema de seguridad:
Doble seguridad: La batería de emergencia integrada mantiene el robot seguro en la ventana durante hasta 40 minutos, incluso en caso de corte de corriente. Además, la cuerda de seguridad de 4 metros de longitud protege contra caídas.
Indicaciones de voz:
Las indicaciones de voz anuncian los distintos modos de limpieza y el estado actual del aparato.
¿Diseño?
Manejo sencillo gracias a su diseño ligero y su mango ergonómico.
Cable eléctrico largo:
El RCW 2, gracias a su cable eléctrico de 5 m, también alcanza ventanas grandes y de difícil acceso, ofreciendo plena flexibilidad.
Ruedas antideslizantes:
Las ruedas antideslizantes ofrecen un agarre óptimo y permiten un control preciso.
Turbina de aspiración:
Con una fuerza de succión de 3300 Pa, el robot limpiacristales se mantiene sujeto de forma segura al cristal.
5 MODOS DE LIMPIEZA
Limpieza rápida:
El modo de limpieza rápida es adecuado para ventanas ligeramente sucias y para la limpieza regular.
Limpieza intensa
Las ventanas quedan especialmente limpias con el modo intenso de limpieza . En este modo, el robot recorre la ventana dos veces, realiza un pulido en modo seco y, por último, recorre una vez el borde.
Limpieza puntual
La limpieza puntual es ideal para la limpieza intensiva de una zona reducida. El robot se mueve de un lado a otro con pequeños movimientos, eliminando así incluso las manchas más difíciles.
Pulido:
Para obtener un acabado perfecto, el robot recorre puliendo el cristal sin añadir más detergente, eliminando así los últimos restos.
Modo manual
El mando a distancia incluido no solo permite navegar manualmente el robot limpiacristales en todas las direcciones, sino también recuperarlo en cualquier momento y sin esfuerzo de las ventanas y zonas de difícil acceso.