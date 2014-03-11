Escoba eléctrica, más rápida que una aspirador

¿A quién no le ha pasado alguna vez que cuando está a punto de terminar de aspirar vuelven a aparecer migajas por el suelo? La escoba eléctrica de Kärcher es la solución ideal para limpiar sin tener que sacar poco después de nuevo la aspiradora. Gracias a su

diseño compacto y moderno, la escoba eléctrica puede guardarse en cualquier lugar donde se utilice, por lo que siempre estará al alcance de tu mano. Para tener una vivienda limpia sin grandes esfuerzos.