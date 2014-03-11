Escoba eléctrica
La limpieza convertida en un juego de niños. Con la nueva escoba eléctrica KB 5 de Kärcher. Preparada para todo lo que se le ponga por delante. Siempre lista para utilizar cuando la necesites. Ahorro de espacio, batería y comodidad. Estas son solo algunas de sus prestaciones. Además su cepillo giratorio garantiza un barrido perfecto y una limpieza impecable en poco tiempo.
Principales ventajas de una escoba eléctrica
Escoba eléctrica, más rápida que una aspirador
¿A quién no le ha pasado alguna vez que cuando está a punto de terminar de aspirar vuelven a aparecer migajas por el suelo? La escoba eléctrica de Kärcher es la solución ideal para limpiar sin tener que sacar poco después de nuevo la aspiradora. Gracias a su
diseño compacto y moderno, la escoba eléctrica puede guardarse en cualquier lugar donde se utilice, por lo que siempre estará al alcance de tu mano. Para tener una vivienda limpia sin grandes esfuerzos.
Una sola escoba, muchas aplicaciones
¿Restos de comida en el suelo? ¿Una alfombra sucia? La escoba eléctrica es una auténtica todoterreno y puede utilizarse en todos los suelos duros, como laminados y baldosas, así como en alfombras. Su rendimiento habla por sí solo: la suciedad se elimina por completo en lugar de ser empujada, y lo mismo ocurre con las alfombras con una altura de pelo de hasta 10 milímetros. El cepillo penetra profundamente en las fibras y limpia de forma fiable y eficaz.
Gran rendimiento en los espacios más pequeños
El innovador sistema de limpieza adaptable de la escoba eléctrica sin cable de Kärcher garantiza unos resultados de limpieza de primera clase: el flexible borde de barrido móvil, el guiado óptimo de la suciedad y el cepillo especial de limpieza transportan la suciedad de forma segura al contenedor de residuos sin dejar residuos ni dispersar
polvo.
Siempre lista para ponerse a trabajar
La escoba eléctrica sin cable KB 5 impresiona con su batería de iones de litio y una autonomía de hasta 30 minutos en suelos duros. Esto significa que puede barrer sus suelos en un instante, con una libertad de movimiento óptima y sin molestos cables ni necesidad de buscar una toma de corriente.
Una escoba eléctrica ofrece unas posibilidades de aplicación infinitas
La nueva escoba eléctrica de Kärcher está preparada para todo lo que se le ponga por delante. Ya se trate de eliminar los pelos de tu mascota, restos de suciedad o migajas que han quedado después de comer (por ejemplo). La KB 5 se puede utilizar tanto en suelos duros como sobre alfombras.
Limpieza en profundidad. La suciedad es eliminada de forma segura y sin dejar rastro de todas las alfombras y superficies duras.
Ideal para alfombras: El cepillo llega a la suciedad entre las fibras de forma segura y en profundidad.
Perfecta para pelo de mascotas: Recoge cada uno de los pelos que se hayan podido caer al suelo. No importa la longitud que tengan!
La escoba eléctrica sin cables elimina suciedad de esquinas sin esfuerzo.
Fácil de utilizar en espacios pequeños y estrechos, como escaleras
Limpieza sencilla debajo de los muebles.
La articulación doble flexible otorga gran movilidad a la escoba eléctrica, por lo que resulta muy sencillo manejarla para limpiar por ejemplo alrededor de las sillas.
Limpieza y mantenimiento
- Extracción rápida del cepillo y del contenedor de suciedad
- Vaciado fácil sin contacto con la suciedad
- Limpieza sin esfuerzo del cepillo universal
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.