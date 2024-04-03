¡No dejes que la limpieza te vuelva loco!
A veces puede ser frustrante cuando los productos de limpieza no dan el resultado esperado. Pero con nuestros nuevos productos WOW ultraligeros para interiores y limpiar ¡será pan comido! Con nuestras máquinas de limpieza para el interior del hogar podrás a sentir y vivir todas las estancias como nuevas otra vez. Tan a menudo como quieras. Y de forma cuidadosa, rápida, higiénica y minuciosa, como solo pueden hacer los equipos de limpieza sostenibles de Kärcher.
Descubre nuestra gama de lava-aspiradoras, limpiadoras de vapor, aspiradoras, fregonas eléctricas o limpiadoras de cristales Kärcher. Y recupera el efecto WOW en tu hogar.
Te presentamos nuestra gama Indoor. ¡Descúbrela!
Lava-aspiradoras
Un nuevo concepto de limpieza. ¡Lucha contra la suciedad más resistente con nuestras lava-aspiradoras! Ideal para todo tipo de superficies textiles, especialmente en hogares con personas alérgicas y mascotas.
Aspiradoras WD
¡Dile adiós a la suciedad con nuestras aspiradoras en seco y húmedo de Kärcher! ¡Desafía la suciedad con nuestras aspiradoras para suciedad sólida y líquida de Kärcher! Elimina la suciedad gruesa o húmeda de tu entorno con facilidad y eficacia.
Limpiadoras de vapor
¡Olvídate de los productos químicos!
¡Las limpiadoras de vapor de Kärcher son increíbles! Con solo vapor de agua, pueden eliminar hasta el 99,999 %* de todos los virus con envoltura y el 99,99 %** de todas las bacterias comunes. ¡Una limpieza poderosa y sin productos químicos!
Limpiadoras de cristales
¡Window Vac para claridad garantizada! Sin manchas ni goteos.
¡Nuestras limpiadoras de cristales son la clave para una limpieza rápida y sin esfuerzo! Limpian ventanas y superficies lisas tres veces más rápido que hacerlo manualmente, sin dejar marcas ni goteo de agua sucia. ¡Obtén resultados impecables en un abrir y cerrar de ojos!
Robots aspiradores
¡Libérate de la limpieza con nuestros robots y aspiradores Kärcher!
¡Deja atrás las tediosas tareas de limpieza de suelos con nuestros robots aspiradores y friegasuelos de Kärcher! Desde suelos duros hasta alfombras de pelo corto, ¡limpian de forma autónoma!
Aspiradoras
Encuentra tu aliado contra el polvo: Nuestras aspiradoras se adaptan a ti. Encuentra la aspiradora perfecta para ti: ya sea para estudios, casas grandes, personas alérgicas, con batería o sin bolsa, ¡tenemos la adecuada para cada tipo de polvo!
Fregonas eléctricas
¡Revoluciona la limpieza de tus suelos con nuestra fregonas eléctricas!
¡Con nuestra fregona eléctrica, tus suelos recuperarán su brillo! Ahorrarás tiempo y esfuerzo, ya que limpia mucho más a fondo y con menos trabajo que una fregona convencional.
* En una limpieza puntual con la limpiadora de vapor de Kärcher —es decir, una vaporización durante 30 segundos con una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar—, se puede eliminar el 99,999 % de los virus con envoltura, como los virus gripales (a excepción del virus de la hepatitis B), de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: virus modificado de la viruela vacunoide de Ankara).
** En una limpieza con una velocidad de 30 cm/s, una etapa de vapor máxima y en contacto directo con la superficie que se desea limpiar, se destruye el 99,99 % de todas las bacterias comunes de las superficies duras y lisas habituales en el hogar (germen utilizado en el ensayo: Enterococcus hirae).