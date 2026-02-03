Fregonas aspiradoras eléctricas sin cable
Un hogar impecable, sin esfuerzo. ¿Dedicas demasiado tiempo a la limpieza de suelos? Las nuevas fregonas aspiradoras eléctricas sin cable 3 en 1 Xtra!Clean son la solución que estabas buscando.
Diseñadas para hacerte la vida más fácil, estas fregonas de última generación aspiran, friegan y secan en una sola pasada. Su tecnología avanzada te permite olvidarte del cubo y la fregona tradicional, consiguiendo un brillo perfecto en todo tipo de suelos, incluso en moquetas.
Con Xtra!Clean, no solo ahorras un tiempo valioso, sino que consigues una limpieza impecable de forma rápida y eficiente. Dale la bienvenida a un hogar siempre reluciente y di adiós a las tediosas jornadas de limpieza.
FCV 4
La inteligente
- Rendimiento en superficie de aprox. 200 m² por carga de la batería
- 4 modos de limpieza: modo en seco, modo Advanced!Power, modo automático con el sensor de suciedad Dynamic!Control, modo de escalera Stair!Assist
- Potente motor BLDC
- Autolimpieza efectiva System!Clean y rodillo Pure!Roll lavable a 60 °C
FCV 3
La flexible
- Rendimiento en superficie de aprox. 130 m² por carga de la batería
- 3 modos de limpieza: modo estándar, modo en seco, modo Advanced!Power
- Autolimpieza efectiva System!Clean
VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
3 en 1 Xtra!Clean: máxima limpieza, mínimo esfuerzo
Con las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable ahorras tiempo y esfuerzo gracias a la función 3 en 1 Xtra!Clean.
Fregar, aspirar y secar: la innovadora tecnología 3 en 1 garantiza una limpieza profunda en todo tipo de suelos, incluso en alfombras. La suciedad persistente y las grandes cantidades de líquido desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, mientras ahorras hasta un 50% de tiempo. De esta forma, tienes más tiempo para las cosas realmente importantes de la vida.
Limpieza higiénica gracias a la tecnología Hygienic!Spin
Disfruta de un hogar completamente higiénico: la innovadora tecnología Hygienic!Spin de nuestras fregonas aspiradoras eléctricas sin cable elimina hasta el 99% de las bacterias** (comprobado en laboratorio) gracias a sus hasta 500 revoluciones por minuto del rodillo, y garantiza una humidificación continua con agua limpia gracias a su sistema de doble depósito. Sin manchas, sin esparcir la suciedad: solo suelos impecables.
** Según las pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas independiente.
Dynamic!Control: el sensor inteligente de suciedad
Nuestra fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 piensa por ti: el sensor inteligente de suciedad detecta automáticamente el nivel de suciedad y ajusta de forma óptima tanto la potencia de aspiración como la cantidad de agua. Así obtendrás siempre un resultado de limpieza perfecto, sin necesidad de tener que realizar reajustes manuales.
Gracias a su gran pantalla Vision!Clean de 3,2 pulgadas, siempre tienes todo bajo control: tiempo restante, modo de limpieza o estado del sistema. Toda la información importante de un vistazo.
Apta para todo tipo de suelos, incluso alfombras
Desde delicado parqué hasta baldosas o alfombras, nuestras fregonas aspiradoras eléctricas sin cable se adaptan a cualquier superficie y recogen fácilmente incluso grandes cantidades de líquidos. Ya sea café derramado o manchas secas, tus suelos quedarán impecables.
Modo Advanced!Power: máximo rendimiento de limpieza
Con hasta un 100% más de potencia de aspiración y un 20% más de distribución de agua que en el modo automático o estándar, el modo Advanced!Power elimina sin esfuerzo incluso la suciedad más incrustada y reseca. Gracias a su potente tecnología, los suelos se te secan en un instante y están listos para volver a pisarse rápidamente.
Modo de escalera inteligente Stair!Assist
El modo Stair!Assist inteligente simplifica enormemente la limpieza de escaleras y zonas de difícil acceso. Gracias a los ajustes óptimos preestablecidos, la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 limpia sin esfuerzo en todas las posiciones del mango con la función inteligente de arranque y parada automática, incluso en un ángulo de 90º. Para una flexibilidad y limpieza máximas, justo donde más lo necesitas.
Autolimpieza System!Clean
La eficaz función de autolimpieza, con hasta 550 revoluciones por minuto del rodillo, garantiza una limpieza rápida y cómoda, sin contacto con la suciedad. Al mismo tiempo, el práctico almacenamiento del equipo y sus accesorios te permite ahorrar espacio, mientras la batería se carga cómodamente.
Pure!Roll: la higiene se une a la sostenibilidad
Máxima limpieza con el mínimo esfuerzo: el rodillo FCV 4 Pure!Roll se puede lavar cómodamente en la lavadora a 60 °C. Así se garantiza una frescura higiénica duradera y, al mismo tiempo, ahorras recursos.
Sistema de filtros Duo!Pure: aire más limpio, rendimiento perfecto
El sistema de filtros múltiple de las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable de Kärcher protege eficazmente el motor contra la humedad, y la excelente filtración con un filtro plegado plano de alta eficiencia captura eficazmente incluso las partículas más pequeñas en el aire. Especialmente en el modo en seco, este sistema garantiza una filtración de aire óptima y un ambiente saludable en la habitación para ti.
Motor BLDC: potente, silencioso y duradero
Gracias a la última tecnología de motor sin cepillos, la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 ofrece una vida útil especialmente larga, una mayor eficiencia energética y un funcionamiento agradablemente silencioso, perfecto para el uso diario.
Batería eficiente de iones de litio Comfort!Cell: vida útil más larga, rendimiento sostenible
Limpia sin esfuerzo grandes superficies gracias a una autonomía de hasta 45 minutos. Y en caso de necesidad de servicio, la batería de nuestras fregonas aspiradoras eléctricas sin cable puede reemplazarse fácilmente para prolongar la vida útil del producto y reducir los residuos electrónicos.