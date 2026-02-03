Fregonas aspiradoras eléctricas sin cable

Un hogar impecable, sin esfuerzo. ¿Dedicas demasiado tiempo a la limpieza de suelos? Las nuevas fregonas aspiradoras eléctricas sin cable 3 en 1 Xtra!Clean son la solución que estabas buscando.

Diseñadas para hacerte la vida más fácil, estas fregonas de última generación aspiran, friegan y secan en una sola pasada. Su tecnología avanzada te permite olvidarte del cubo y la fregona tradicional, consiguiendo un brillo perfecto en todo tipo de suelos, incluso en moquetas.

Con Xtra!Clean, no solo ahorras un tiempo valioso, sino que consigues una limpieza impecable de forma rápida y eficiente. Dale la bienvenida a un hogar siempre reluciente y di adiós a las tediosas jornadas de limpieza.

Fregona aspiradora eléctrica sin cable eléctrica sin cable FCV 4 de Kärcher

FCV 4

La inteligente

  • Rendimiento en superficie de aprox. 200 m² por carga de la batería
  • 4 modos de limpieza: modo en seco, modo Advanced!Power, modo automático con el sensor de suciedad Dynamic!Control, modo de escalera Stair!Assist
  • Potente motor BLDC
  • Autolimpieza efectiva System!Clean y rodillo Pure!Roll lavable a 60 °C

     

Fregona aspiradora eléctrica sin cable eléctrica sin cable CV 3 de Kärcher

FCV 3

La flexible

  • Rendimiento en superficie de aprox. 130 m² por carga de la batería
  • 3 modos de limpieza: modo estándar, modo en seco, modo Advanced!Power
  • Autolimpieza efectiva System!Clean

VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA

Aspirar, fregar y secar con muy poco esfuerzo

3 en 1 Xtra!Clean: máxima limpieza, mínimo esfuerzo

Con las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable ahorras tiempo y esfuerzo gracias a la función 3 en 1 Xtra!Clean.

Fregar, aspirar y secar: la innovadora tecnología 3 en 1 garantiza una limpieza profunda en todo tipo de suelos, incluso en alfombras. La suciedad persistente y las grandes cantidades de líquido desaparecen en un abrir y cerrar de ojos, mientras ahorras hasta un 50% de tiempo. De esta forma, tienes más tiempo para las cosas realmente importantes de la vida.

FCV 4 Hygienic Spin

Limpieza higiénica gracias a la tecnología Hygienic!Spin

Disfruta de un hogar completamente higiénico: la innovadora tecnología Hygienic!Spin de nuestras fregonas aspiradoras eléctricas sin cable elimina hasta el 99% de las bacterias** (comprobado en laboratorio) gracias a sus hasta 500 revoluciones por minuto del rodillo, y garantiza una humidificación continua con agua limpia gracias a su sistema de doble depósito. Sin manchas, sin esparcir la suciedad: solo suelos impecables.

** Según las pruebas realizadas por un laboratorio de pruebas independiente.

Fregona aspiradora eléctrica sin cable Kärcher con sensor de suciedad inteligente

Dynamic!Control: el sensor inteligente de suciedad

Nuestra fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 piensa por ti: el sensor inteligente de suciedad detecta automáticamente el nivel de suciedad y ajusta de forma óptima tanto la potencia de aspiración como la cantidad de agua. Así obtendrás siempre un resultado de limpieza perfecto, sin necesidad de tener que realizar reajustes manuales.

Gracias a su gran pantalla Vision!Clean de 3,2 pulgadas, siempre tienes todo bajo control: tiempo restante, modo de limpieza o estado del sistema. Toda la información importante de un vistazo.

Fregona aspiradora eléctrica sin cable Kärcher para cualquier tipo de suelo

Apta para todo tipo de suelos, incluso alfombras

Desde delicado parqué hasta baldosas o alfombras, nuestras fregonas aspiradoras eléctricas sin cable se adaptan a cualquier superficie y recogen fácilmente incluso grandes cantidades de líquidos. Ya sea café derramado o manchas secas, tus suelos quedarán impecables.

FCV 4 stone floor

Modo Advanced!Power: máximo rendimiento de limpieza

Con hasta un 100% más de potencia de aspiración y un 20% más de distribución de agua que en el modo automático o estándar, el modo Advanced!Power elimina sin esfuerzo incluso la suciedad más incrustada y reseca. Gracias a su potente tecnología, los suelos se te secan en un instante y están listos para volver a pisarse rápidamente.

Fregona aspiradora eléctrica sin cable Kärcher para la limpieza sencilla de escaleras

Modo de escalera inteligente Stair!Assist

El modo Stair!Assist inteligente simplifica enormemente la limpieza de escaleras y zonas de difícil acceso. Gracias a los ajustes óptimos preestablecidos, la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 limpia sin esfuerzo en todas las posiciones del mango con la función inteligente de arranque y parada automática, incluso en un ángulo de 90º. Para una flexibilidad y limpieza máximas, justo donde más lo necesitas.

Fregona aspiradora eléctrica sin cable Kärcher con función de autolimpieza en la estación de carga

Autolimpieza System!Clean

La eficaz función de autolimpieza, con hasta 550 revoluciones por minuto del rodillo, garantiza una limpieza rápida y cómoda, sin contacto con la suciedad. Al mismo tiempo, el práctico almacenamiento del equipo y sus accesorios te permite ahorrar espacio, mientras la batería se carga cómodamente.

El rodillo de la fregona aspiradora eléctrica sin cable es apto para el lavado a máquina, a una temperatura de 60 °C

Pure!Roll: la higiene se une a la sostenibilidad

Máxima limpieza con el mínimo esfuerzo: el rodillo FCV 4 Pure!Roll se puede lavar cómodamente en la lavadora a 60 °C. Así se garantiza una frescura higiénica duradera y, al mismo tiempo, ahorras recursos.

Funcionamiento del sistema de filtrado para aire limpio

Sistema de filtros Duo!Pure: aire más limpio, rendimiento perfecto

El sistema de filtros múltiple de las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable de Kärcher protege eficazmente el motor contra la humedad, y la excelente filtración con un filtro plegado plano de alta eficiencia captura eficazmente incluso las partículas más pequeñas en el aire. Especialmente en el modo en seco, este sistema garantiza una filtración de aire óptima y un ambiente saludable en la habitación para ti.

Motor FCV 4

Motor BLDC: potente, silencioso y duradero

Gracias a la última tecnología de motor sin cepillos, la fregona aspiradora eléctrica sin cable FCV 4 ofrece una vida útil especialmente larga, una mayor eficiencia energética y un funcionamiento agradablemente silencioso, perfecto para el uso diario.

Fregona aspiradora eléctrica sin cable con pantalla LED para la indicación de la batería de iones de litio

Batería eficiente de iones de litio Comfort!Cell: vida útil más larga, rendimiento sostenible

Limpia sin esfuerzo grandes superficies gracias a una autonomía de hasta 45 minutos. Y en caso de necesidad de servicio, la batería de nuestras fregonas aspiradoras eléctricas sin cable puede reemplazarse fácilmente para prolongar la vida útil del producto y reducir los residuos electrónicos.

Accesorios y detergentes

Preguntas más frecuentes sobre las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable

Tanto las FC y las FCV pertenecen a la categoría de limpieza de suelos y ofrecen un excelente rendimiento de fregado, aunque con diferentes enfoques. Mientras que las FC, gracias a la tecnología de decapado patentada, son extremadamente flexibles y silenciosas, resultan ideales para la limpieza de duros, nuestras FCV eliminan sin esfuerzo incluso grandes cantidades de suciedad gruesa gracias a su potente aspiración y a la tecnología 3 en 1 (aspirar, fregar y secar). En el modo en seco, las FCV también pueden utilizarse sobre alfombras y moquetas.

Gracias a la tecnología Hygienic!Spin y a la limpieza exhaustiva, las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable eliminan hasta el 99 % de las bacterias comunes en superficies duras, garantizando un hogar impecable e higiénico, como lo ha demostrado un laboratorio externo. Un inteligente sistema de doble depósito para el suministro continuo de agua limpia y la recogida separada de agua sucia, así como una rotación del rodillo de hasta 500 rpm, garantizan un resultado de limpieza impecable (20 % más limpio que con un fregona convencional). Además, el rodillo de la FCV 4 se puede lavar en lavadora a 60 °C, ofreciendo una solución sostenible e higiénica.

Las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable son equipos de limpieza para suelos enfocados en el fregado convencional. Con la función de aspiración, se aspiran tanto el suelo como el rodillo, lo que permite recoger grandes cantidades de suciedad gruesa y cabellos sin necesidad de aspirar previamente, y transportarlos directamente al depósito de agua sucia. Además, las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable disponen de un modo en seco sin salida de agua y un sistema de filtración de dos niveles con filtro de plegado plano, ideal para alfombras. Sin embargo, no deben considerarse como un reemplazo completo de una aspiradora y no son adecuadas para limpiar muebles tapizados o alfombras de pelo largo.

El sistema de filtrado Duo!Pure protege eficazmente el motor contra la humedad y, gracias al filtro plegado plano y al filtro de esponja, proporciona una excelente filtración. Ideal para el modo en seco sobre alfombras y moquetas.

Todas nuestras fregonas aspiradoras eléctricas sin cable están equipadas con una función de autolimpieza System!Clean muy fácil de activar. Se recomienda realizar una autolimpieza después de cada uso para evitar la proliferación de bacterias y malos olores. Además, el enjuague regular protege las válvulas y las partes que transportan suciedad, lo que prolonga la vida útil del producto.

El sensor inteligente de suciedad de la FCV 4 se activa en el modo automático. Ajusta automáticamente la potencia de aspiración y la cantidad de agua en función del grado de suciedad, para la máxima autonomía.

El modo Stair!Assist de la FCV 4 permite una limpieza sencilla de escaleras y áreas estrechas en todas las posiciones, incluso cuando el mango está en un ángulo de 90°.

Las baterías de las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable pueden ser sustituidas fácilmente por el cliente usando herramientas comunes, lo que prolonga la vida útil del producto y reduce los residuos electrónicos. Las baterías intercambiables Comfort!Cell están disponibles como piezas de repuesto.

Las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable continúan aspirando durante unos segundos después de apagarlas para asegurar que toda la suciedad sea absorbida y transportada al depósito para la suciedad, evitando que queden residuos en el suelo al levantar el equipo.

Las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable Kärcher se pueden utilizar en todos los suelos, ya sean de madera, piedra, baldosas, plástico o alfombras. Los rodillos no dañan el suelo, por ejemplo, no arañan las superficies. No permanecer con el equipo sobre un punto; mantenerlo siempre en movimiento.

Para la limpieza de todos los suelos duros comunes, el detergente RM 536 (referencia de pedido 6.295-944.0) es ideal; alternativamente la fórmula vegana y sostenible (referencia de pedido 6.296-286.0), sin microplásticos, siliconas ni colorantes, especialmente adecuada para hogares con niños o mascotas.

Para la limpieza de suelos de madera sellados (por ejemplo, parqué, laminado), el detergente RM 534 (referencia de pedido 6.295-941.0) es ideal.

Para limpiar suelos de madera aceitados/encerados, utilizar el detergente RM 535 (referencia de pedido 6.295-942.0).

Para limpiar suelos de piedra, utilizar el detergente RM 537 (referencia de pedido 6.295-943.0).

Puede utilizar los siguientes detergentes para las fregonas aspiradoras eléctricas sin cable:

  • Limpiador de suelos de uso universal RM 536, referencia de pedido 6.295-944.0
  • Limpiador de suelos para piedra RM 537, referencia de pedido 6.295-943.0
  • Conservación de suelos de madera sellada RM 534, referencia de pedido 6.295-941.0
  • Conservación de suelos de madera tratados con aceite/encerados RM 535, 6.295-942.0
  • Detergente para suelos natural RM 538N, referencia de pedido 6.296-286.0

Utilice únicamente un detergente de Kärcher y asegúrese de dosificarlo correctamente para obtener un resultado de limpieza óptimo.

El uso de otros detergentes puede dañar el equipo e invalidar la garantía.

Si se utilizan detergentes de otros fabricantes o demasiada cantidad, puede formarse demasiada espuma y se activará la desconexión del equipo antes de que se alcance el volumen de llenado máximo en el depósito de agua sucia.

No es necesario descalcificar las fregonas aspiradoras eléctrica sin cable porque la cal se deposita solo a partir de una temperatura de 70 °C. Los ácidos del descalcificador pueden, además, provocar daños en el equipo.

La autolimpieza solo debe realizarse con agua limpia, sin detergente. El uso de detergente puede provocar una fuerte formación de espuma y el desbordamiento del agua de la estación.