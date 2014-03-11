LIMPIADORA DE VAPOR CON ASPIRACIÓN
Limpieza a vapor y aspiración de suciedad líquida y seca. Las limpiadoras de vapor con aspiración de Kärcher limpian tres veces más, incluso, si se desea, en una sola pasada. Con el equipo universal tiene bajo control la limpieza del hogar. La limpieza es sencilla, cómoda, rápida y sin productos químicos. Los ámbitos de aplicación son variados.
Ventajas de comprar una limpiadora de vapor con aspiración: 3 en 1, vaporizar, aspirar y secar.
La limpieza a vapor con nuestra limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7 disuelve la suciedad y neutraliza los olores desagradables. La suciedad disuelta y el vapor se absorben inmediatamente después de la limpieza. La Kärcher SV 7 es doblemente efectiva: es capaz de aspirar y limpiar con vapor en una sola operación. Todas las superficies quedarán impecables, higiénicas y puras. Y todo ello sin necesidad de utilizar productos químicos:
Sistema de dos depósitos
Antes de volver a llenar el tanque, no es necesario esperar hasta que el tanque se haya enfriado. Si hay muy poca agua en la caldera, la reposición del depósito de agua a la caldera se bombea automáticamente.Ir a producto
Extremadamente higiénica
Gracias al control de flujo de vapor en cinco pasos, el flujo de vapor se puede adaptar individualmente a cada superficie y nivel de suciedad. Gracias a la alta temperatura del vapor, las cosas no solo parecen limpias: la SV 7 de Kärcher las deja relucientes e higiénicas.Ir a producto
Las personas alérgicas pueden respirar tranquilas
Aspiración del polvo con el sistema de cuatro filtros, sin bolsas de filtro. El polvo se guarda en el filtro de agua. El filtro HEPA (EN 1822:1998) elimina incluso las partículas respirables. El aire de salida es más limpio que el aire ambiente.Ir a producto
Funcionamiento fácil de la limpiadora de vapor con aspiración
El funcionamiento de la limpiadora de vapor con aspiración resulta muy fácil, gracias a la pistola Kärcher. La potencia de aspiración se puede regular en 4 etapas. La cantidad de vapor se puede regular en el equipo en 5 etapas.Ir a producto
Las mejores aplicaciones de limpieza de una limpiadora de vapor con aspiración SV 7
Comedor y sala de estar
Nuestra limpiadora de vapor con aspiración SV 7 proporciona una solución simple, conveniente y que ahorra tiempo a cualquier desafío en el hogar. Ya se trate de limpiar suelos duros, muebles tapizados o alfombras, nuestra limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7 es óptima en cualquiera de estas superficies.
Cocina
La cocina es uno de los lugares de la casa donde necesitamos una higiene completa. La versatilidad de nuestra limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7 nos proporciona la solución perfecta para que la campana extractora vuelva a brillar. Gracias al poder del vapor, podrás combatir de forma efectiva la suciedad quemada y la grasa
Baños
Con el vapor de nuestra limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7, también resulta posible garantizar una limpieza eficiente y exhaustiva de las griferías, espejos y azulejos del baño. El vapor penetra en las juntas y las limpia a fondo y sin productos químicos.
Vídeo con aplicaciones de nuestra limpiadora de vapor con aspiración
Con nuestra limpiadora de vapor con aspiración SV 7 eliminarás la suciedad de forma higiénica y sin necesidad de utilizar detergentes.
Con la SV 7 de Kärcher la suciedad pasa a través de un sistema de filtro de múltiples etapas: el agua, la suciedad gruesa, la espuma y los filtros HEPA (EN 1822: 1998) filtran incluso las partículas más pequeñas.
Accesorios para la limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7:
Con los accesorios apropiados, nuestra SV 7 se convierte en un verdadero todoterreno. Disponemos de diferentes toberas para su uso en suelos duros y alfombras. Los cepillos redondos para superficies muy sucias, así como la boquilla de chorro concentrado para limpiar muebles tapizados son sólo dos ejemplos de los muchos accesorios que te podemos ofrecer en función de tus necesidades de limpieza.
Con la combinación correcta de equipo y accesorios, incluso la suciedad más difícil y resistente no tendrá opciones. Con los accesorios adecuados, los campos de aplicación de la limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7 se amplían y hacen que la limpieza sea aún más efectiva, rápida y conveniente.
