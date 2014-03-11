Accesorios para la limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7:

Con los accesorios apropiados, nuestra SV 7 se convierte en un verdadero todoterreno. Disponemos de diferentes toberas para su uso en suelos duros y alfombras. Los cepillos redondos para superficies muy sucias, así como la boquilla de chorro concentrado para limpiar muebles tapizados son sólo dos ejemplos de los muchos accesorios que te podemos ofrecer en función de tus necesidades de limpieza.

Con la combinación correcta de equipo y accesorios, incluso la suciedad más difícil y resistente no tendrá opciones. Con los accesorios adecuados, los campos de aplicación de la limpiadora de vapor con aspiración Kärcher SV 7 se amplían y hacen que la limpieza sea aún más efectiva, rápida y conveniente.