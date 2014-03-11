Las mejores características para conseguir unos suelos impecables e higiénicos El suelo de tu casa puede convertirse fácilmente en un gran campo de juego para los más pequeños de la casa. Pero lamentablemente esta realidad no es solo para los bebés que gatean, los niños que juegan y las mascotas, sino también para las bacterias y la suciedad. Las limpiadoras a vapor son la solución perfecta. En superficies duras como suelos de piedra, baldosas, PVC, laminado o parquet sellado, garantizan de forma fiable la higiene y la limpieza sin dejar residuos químicos. La boquilla para suelos EasyFix con su innovador sistema de Lamella garantiza que el vapor permanezca en contacto con el suelo de forma uniforme durante un largo tiempo para garantizar su máximo efecto. El resultado: se elimina el 99,99% de las bacterias domésticas comunes. Las limpiadoras a vapor Kärcher son, por lo tanto, considerablemente más higiénicas que los métodos de limpieza convencionales **. Y gracias al accesorio para la limpieza de alfombras, podrás limpiar incluso las alfombras de tu hogar en profundidad.