Una máquina para todas las tareas de limpieza: la limpiadora de vapor. Podrás confiar en que las limpiadoras a vapor de Kärcher garantizan la limpieza en toda la casa y todo se limpia en profundidad, además, completamente sin productos químicos. Gracias al alto rendimiento de la limpieza a vapor, el vapor elimina el 99,999% del coronavirus* y el 99,99%* de todas las bacterias comunes del hogar y garantiza la máxima higiene y un entorno saludable. Ya sea en la cocina, en el baño, en suelos o incluso para el planchado, Kärcher realmente funciona a pleno rendimiento y ofrece los mejores resultados. ¡Descubre ahora la gran diversidad de aplicaciones que le puedes dar a nuestras limpiadoras de vapor!

Por supuesto con Vapor: Desinfección y limpieza a vapor contra Virus* y las Bacterias**

El mejor método para combatir las bacterias es a veces el más fácil: vapor de agua. La potente emisión de vapor, la alta temperatura del vapor, las boquillas potentes y los paños de microfibra garantizan que las limpiadoras de vapor Kärcher eliminan el 99,99%** de todas las bacterias domésticas comunes en superficies duras, accesorios, azulejos, espejos, etc.  Las bacterias domésticas comunes prácticamente ya no tienen ninguna posibilidad.

  • Higiene y limpieza profunda con vapor, completamente sin productos químicos, solo con agua de red.
  • Eliminación de hasta el 99,999%* del Coronavirus y del 99,99%** de todas las bacterias comunes en las superficies duras del hogar.
  • Mejor rendimiento, desinfección y limpieza más higiénica que la que se consigue con los métodos convencionales*** de limpieza manual con detergentes.
  • Alta temperatura de vapor, fuerte generación de vapor.
El nuevo vaporizador de prendas de ropa

El nuevo accesorio vaporizador de prendas ofrece una solución rápida y eficaz para eliminar pliegues y arrugas de la ropa. Compatible con todas las limpiadoras de vapor de Kärcher que pueden acoplar accesorios.

SC 5 EasyFix

 

Gracias a la innovadora función VapoHydro (activación por agua caliente), elimina incluso la suciedad más resistente. El control del caudal de vapor permite la selección del ajuste óptimo según la superficie a limpiar y el grado de suciedad.

También disponible la versión "Plancha a vapor incluida".

SC 4 EasyFix

Con depósito desmontable para un llenado sencillo y contínuo. Boquilla para suelos EasyFix. Gracias a ella conseguirás un máximo rendimiento de limpieza y un cambio de paño fácil y sin contacto con la suciedad.

También disponible la versión con "Plancha a vapor incluida".

SC 4 Deluxe EasyFix

La limpiadora de vapor SC 4 Deluxe EasyFix, con anillo luminoso LED incluido y almacenamiento perfecto para los accesorios, permite una limpieza muy cómoda y sin ningún tipo de interrupciones. Todo ello gracias al depósito de agua extraíble y rellenable en cualquier momento.

 

SC 3 EasyFix

Con un tiempo de calentamiento de sólo 30 segundos, está inmediatamente lista para su uso y se puede ir rellenando de forma continua. El innovador sistema de descalcificación ahorra tener que realizar una descalcificación manual.

SC 3 Upright EasyFix

Con caudal de vapor de 3 etapas para diferentes tipos de suelo. Depósito de agua desmontable que permite ir rellenándolo de forma continua para un trabajo ininterrumpido. No se necesita descalcificación adicional gracias a su cartucho anti-cal incorporado de serie.

SC 3 Deluxe EasyFix

Con un tiempo de calentamiento de solo 30 segundos: la limpiadora de vapor SC 3 Deluxe EasyFix con anillo LED iluminado y almacenamiento perfecto para accesorios. Permite una limpieza sin interrupciones, gracias al depósito rellenable en cualquier momento.

 

SC 2 EasyFix

La solución perfecta para entrar al mundo de la limpieza y la desinfección con vapor, con todas las funciones esenciales. Los accesorios multifuncionales se pueden almacenar directamente en la máquina.

SC 2 Upright EasyFix

Pequeña, estrecha, ligera y lista para usar rápidamente. Tanto los suelos duros como los de madera sellados se pueden limpiar con el caudal de vapor.


Llena el depósito con agua del grifo y comienza a limpiar 30 segundos después. La tecnología de descalcificación con el cartucho descalcificador reemplazable , garantiza un mantenimiento sencillo sin descalcificación adicional.

SC 2 Deluxe EasyFix

La compacta limpiadora de vapor SC 2 Deluxe EasyFix con anillo LED luminoso para mostrar el modo de funcionamiento. Ideal para todas las superficies duras del hogar.

SC 1 EasyFix

Manejable y perfecta para uso ocasional. Gracias a su tamaño compacto, se puede almacenar directamente en el lugar de uso (por ejemplo, cocina, baño).

A pesar de su práctico tamaño, la limpiadora de vapor SC 1 también elimina hasta el 99,999% de los coronavirus *, así como el 99,99% de las bacterias más comunes del hogar. **

SC 1 vertical

Pequeña, de diseño delgado, ligera y lista para usar rápidamente. Esta mopa de vapor se calienta en sólo 30 segundos y el depósito de agua limpia puede extraerse en cualquier momento para rellenarlo. Un cartucho de descalcificación en el aparato garantiza una larga vida útil. Aparcar y estacionar la limpiadora de vapor también es muy cómodo: el aparato se mantiene de pie por sí solo.

Tu mejor limpiadora de vapor, la versión mejorada de la mopa***

Las mejores características para conseguir unos suelos impecables e higiénicos

El suelo de tu casa puede convertirse fácilmente en un gran campo de juego para los más pequeños de la casa. Pero lamentablemente esta realidad no es solo para los bebés que gatean, los niños que juegan y las mascotas, sino también para las bacterias y la suciedad. Las limpiadoras a vapor son la solución perfecta. En superficies duras como suelos de piedra, baldosas, PVC, laminado o parquet sellado, garantizan de forma fiable la higiene y la limpieza sin dejar residuos químicos. La boquilla para suelos EasyFix con su innovador sistema de Lamella garantiza que el vapor permanezca en contacto con el suelo de forma uniforme durante un largo tiempo para garantizar su máximo efecto. El resultado: se elimina el 99,99% de las bacterias domésticas comunes. Las limpiadoras a vapor Kärcher son, por lo tanto, considerablemente más higiénicas que los métodos de limpieza convencionales **. Y gracias al accesorio para la limpieza de alfombras, podrás limpiar incluso las alfombras de tu hogar en profundidad.

¿Cómo puedes desinfectar y limpiar de forma higiénica tu cocina con nuestras limpiadoras de vapor?

Ya sea que se trate de los azulejos u otros revestimientos de la pared, las superficies acristaladas o de plástico, campanas extractoras, hornos o fregaderos, las limpiadoras de vapor SC de Kärcher garantizan una máxima higiene y limpieza en la cocina, sin necesidad de grandes esfuerzos.

1) Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 2010; Análisis de microbiomas y la microscopía confocal de esponjas de cocina usadas revelan una colonización masiva por especies de Acinetobacter, Moraxella y Chryseobacterium, Massimiliano Cardinale et al., 2016
2) Diversidad, distribución y fuentes de bacterias en cocinas residenciales, Gilberto E. Flores et al., 2012
3) Consejo Mundial de Higiene, 2014

¡WOW! Con vapor, otra vez alucinante. La limpieza y desinfección que elimina hasta el 99.999% de coronavirus

Limpieza de suelos

En la limpieza de superficies de suelos duros como suelos de piedra, baldosas, PVC, laminado o parquet sellado, las limpiadoras de vapor SC garantizan la máxima limpieza e higiene, sin residuos químicos.

Limpieza de baños

También en la limpieza y desinfección de paredes alicatadas, superficies brillantes o de cristal, ventanas, grifos, mamparas de ducha, juntas o hendiduras, las máquinas a vapor SC realizan un trabajo perfecto y procuran una limpieza absolutamente higiénica.

Planchado con una limpiadora de vapor

Con nuestras máquinas de vapor que incorporan plancha a vapor de alta calidad, una suela antiadherente y una tabla de planchado, podrás ahorrar hasta el 50 % del tiempo de planchado y conseguir unos resultados de planchado óptimos; además, la ropa queda inmediatamente seca para que puedas guardarla en el armario.

Combatir chinches

Cómo combatir las chinches

¿Los chinches han infestado tu colchón, sofá o alfombras? Es importante actuar rápidamente para evitar la propagación de estos parásitos. Descubre nuestros consejos y trucos para combatir las chinches.

Utilizando la boquilla manual (con su varilla de microfibra) o la boquilla de chorro en forma de lápiz, nuestras limpiadoras de vapor pueden utilizarse para combatir las chinches. Vaporiza durante dos segundos en modo de vapor completo, en contacto directo con la zona o a una distancia máxima de 5 cm de ella, para eliminar el 100% de las chinches y sus huevos. Nuestras limpiadoras de vapor Kärcher forman parte del protocolo de tratamiento recomendado por el INELP.

Una misma limpiadora a vapor para todo, gracias a la gama de accesorios

La gran oferta de gama de accesorios para las limpiadoras de vapor Kärcher garantiza una amplia gama de aplicaciones posibles en toda la casa.

Planchas para limpiadoras de vapor
Boquillas para limpiadoras de vapor
Kits de cepillos para limpiadoras de vapor
Mangueras para limpiadoras de vapor
Kits de paños para limpiadoras de vapor
Kits de accesorios para limpiadoras de vapor
Otras aplicaciones para limpieza a vapor
Descalcificador

* Con la limpieza de vapor se elimina prácticamente el 99,999% del coronavirus y el 99,99% de todas las bacterias existentes en las superficies duras del hogar.

 

** Cuando se limpia a una velocidad de limpieza de 30 cm/s y a una presión de vapor máxima, se eliminan el 99,99% de todas las bacterias existentes en las superficies lisas y duras del hogar (gérmenes testados:Enteroccus hirae).

*** A través de la limpieza en profundidad con la limpiadora a vapor Kärcher, el rendimiento de limpieza es mejor que con la limpieza con un paño y detergente. Probado según los estándares de rendimiento internacionales.

