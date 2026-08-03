Plancha de vapor vertical
La plancha de vapor vertical es un accesorio vaporizador apto para todas las limpiadoras de vapor de Kärcher. Alisa eficazmente las arrugas de las prendas con vapor. También es perfecto para refrescar tejidos.
¡Adiós a las arrugas! Con la plancha de vapor, la ropa vuelve a estar lisa en un santiamén. La ropa, las cortinas y muchos otros tejidos se refrescan de forma fácil y rápida y se eliminan los malos olores. El accesorio para plancha de vapor convierte cualquier limpiadora de vapor de Kärcher con accesorio en un vaporizador, que penetra en el tejido con un vapor especialmente seco y caliente y refresca las fibras en profundidad. El agua condensada que aparece al vaporizar con el accesorio se recoge en un depósito independiente, que puede vaciarse fácilmente en el fregadero o también en el depósito de la limpiadora de vapor.
Características y ventajas
Alisado sencillo y rápido de las arrugasEl vapor caliente especialmente seco garantiza resultados rápidos y sin arrugas de forma muy sencilla y fiable. Para alisar eficazmente tejidos más gruesos o arrugas más rebeldes, se pueden aplicar aún más calor y presión con la placa metálica.
Efecto refrescante entre ciclos de lavadoEl vapor neutraliza los olores, por lo que la plancha de vapor es perfecta para un efecto refrescante entre ciclos de lavado. Ideal para refrescar una prenda o los textiles del hogar después de haber estado guardados en el armario durante un largo periodo.
No se necesita tabla de planchadoLas prendas pueden colgarse simplemente en una percha y vaporizarse.
Seguro y fácil de usar para todo tipo de tejidos
- La plancha de vapor se puede utilizar para todas las prendas que se puedan planchar y los textiles domésticos habituales.
- La distancia del accesorio se puede utilizar para controlar la intensidad del vapor y del calor para cada tejido. También puede utilizarse para vaporizar materiales sensibles.
Emisión de vapor uniforme en toda la superficie
- Los orificios de salida del vapor están distribuidos por toda la anchura de la placa metálica y garantizan una emisión uniforme del vapor y unos resultados perfectos.
Peso reducido
- La plancha de vapor es muy ligera, solo pesa 220 g, lo que permite trabajar sin esfuerzo incluso durante un tiempo más prolongado.
Gran capacidad del depósito de agua para trabajar sin interrupciones
- Dependiendo de la limpiadora de vapor de Kärcher utilizada, se dispone de hasta 1,5 l de agua.
- El recipiente colector integrado en el accesorio para plancha de vapor recoge aproximadamente 100 ml de agua de condensación. Esto es suficiente para unas 5 o 6 prendas. El depósito puede vaciarse en cualquier momento.
Especificaciones
Características técnicas
|Color
|negro
|Peso (kg)
|0,2
|Peso (con embalaje) (kg)
|0,3
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|136 x 103 x 92
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Equipos compatibles
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Campos de aplicación
- Prendas que se puedan planchar
- Textiles para el hogar, como cortinas o fundas de cojín
RECAMBIOS Plancha de vapor vertical
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