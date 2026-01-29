La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que, con sus 4 bares de presión de vapor, destaca por un extraordinario rendimiento de limpieza y una desinfección certificada*. La regulación del caudal de vapor de forma gradual y la función VapoHydro para una regulación continua de la saturación de vapor permiten adaptar perfectamente el equipo a cada tarea de limpieza. El sistema de doble depósito de rápido calentamiento se puede llenar permanentemente y permite así un trabajo prolongado sin interrupciones. El equipo dispone de un indicador de temperatura integrado, funciona completamente sin aditivos químicos y es de uso universal. El amplio paquete de equipamiento abarca, entre otros, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento integrado para accesorios, un gancho integrado para cables y un alojamiento para tubos que permite un almacenamiento en poco espacio. (* Conforme a la norma EN 16615, suelo de PVC, equipo: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/seg., presión de vapor máx., mín. VapoHydro), bacteria de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541, virus de prueba: MVA, murines norovirus, adenovirus).