Limpiadora de vapor SG 4/4

Limpiadora de vapor compacta SG 4/4 con potente presión de vapor de 4 bares, regulación continua del caudal de vapor y función VapoHydro para una limpieza perfecta y una desinfección certificada sin productos químicos.

La SG 4/4 es una limpiadora de vapor compacta y robusta que, con sus 4 bares de presión de vapor, destaca por un extraordinario rendimiento de limpieza y una desinfección certificada*. La regulación del caudal de vapor de forma gradual y la función VapoHydro para una regulación continua de la saturación de vapor permiten adaptar perfectamente el equipo a cada tarea de limpieza. El sistema de doble depósito de rápido calentamiento se puede llenar permanentemente y permite así un trabajo prolongado sin interrupciones. El equipo dispone de un indicador de temperatura integrado, funciona completamente sin aditivos químicos y es de uso universal. El amplio paquete de equipamiento abarca, entre otros, dos boquillas para suelos (para una limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento integrado para accesorios, un gancho integrado para cables y un alojamiento para tubos que permite un almacenamiento en poco espacio. (* Conforme a la norma EN 16615, suelo de PVC, equipo: SG 4/4 (boquilla para suelos con láminas, 30 cm/seg., presión de vapor máx., mín. VapoHydro), bacteria de prueba: Enterococcus hirae ATCC 10541, virus de prueba: MVA, murines norovirus, adenovirus).

Características y ventajas
Limpiadora de vapor SG 4/4: Desinfección certificada de alta eficacia
Desinfección certificada de alta eficacia
Desinfección de superficies certificada por laboratorio externo conforme a EN 16615. Con espectro de efectividad bactericida y viricida PLUS limitada. Gérmenes de prueba: Enterococcus hirae, MVA, murines norovirus, adenovirus.
Limpiadora de vapor SG 4/4: Desinfección sin químicos
Desinfección sin químicos
Respetuoso con los recursos y sin restos al limpiar exclusivamente con agua. Máxima seguridad, ya que se previene la aparición de gérmenes multiresistentes. Limpieza cuidadosa de las superficies sin productos químicos.
Limpiadora de vapor SG 4/4: Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
Depósito de agua integrado y depósito de agua extraible.
El depósito de agua limpia puede llenarse de forma permanente, puesto que la caldera y el depósito están separados. Como siempre se calienta solamente una parte del volumen total, se genera un flujo de vapor constante en un abrir y cerrar de ojos. Con un volumen total de más de 4 litros, la SG 4/4 puede utilizarse durante mucho tiempo sin rellenarse.
VapoHydro
  • Gracias a VapoHydro, la potencia del vapor puede ajustarse progresivamente a la tarea de limpieza pertinente.
  • Además de la presión de vapor, también puede ajustarse progresivamente la saturación a todo vapor hasta con agua caliente.
  • Con el chorro de agua caliente se puede, en primer lugar, disolver de forma eficaz la suciedad incrustada.
Compartimento para accesorios
  • El compartimento integrado permite almacenar distintos accesorios.
  • Los componentes especialmente pequeños están siempre almacenados de forma segura y no se pierden.
  • Incluso los tubos pueden almacenarse en la cara posterior del equipo.
Especificaciones

Características técnicas

Capacidad de la caldera (l) 2,4
Contenido del depósito (l) 2
Presión de vapor (bar) máx. 4
Potencia calorífica (W) 2300
Tiempo de calentamiento (min) 9
Temperatura de la caldera (°C) máx. 145
Longitud del cable (m) 7,5
Tensión (V) 220 - 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Color antracita
Peso sin accesorios (kg) 8
Peso con embalaje incluido (kg) 11,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 475 x 320 x 275

Incluido en el equipamiento de serie

  • boquilla manual con cepillo: 165 mm
  • Cantidad de tubos de vapor: 2 Unidad(es)
  • Longitud de los tubos de vapor: 505 mm
  • Manguera de vapor con pistola: 2 m
  • Boquilla para suelos con láminas: 320 mm
  • Boquilla para suelos con cerdas: 310 mm
  • Tolva de llenado
  • Tubos de aspiración de vapor: 2 Unidad(es)
  • Funda para boquilla manual de tejido de rizo
  • Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 400 x 200 mm)
  • Paño para boquilla para suelos (tejido de rizo, 480 x 270 mm)

Equipamiento

  • Depósito: se puede rellenar contínuamente
  • Asa de transporte ergonómica
  • Boquilla de alto rendimiento
  • Boquilla de chorro concentrado, corto
  • Boquilla de chorro concentrado, largo
  • Cepillo redondo pequeño (negro): 1 Unidad(es)
  • Función VapoHydro
  • regulación continua de la saturación de vapor
  • Regulación del caudal de vapor: en el equipo (continuo)
  • cierre de seguridad en el caldera de vapor
  • desbloqueo de seguridad en la pistola de vapor
  Empleo versátil en espacios con necesidades especiales de higiene
