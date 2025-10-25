Limpieza móvil
¿Por qué lidiar con la suciedad cuando puedes experimentar WOW de Kärcher? Nuestra gama de equipos de limpieza móvil te brinda la libertad de dejar impecables, mobiliario de camping, cochecitos de niños, sillas de paseo, botas de montaña, mascotas y más, de manera rápida y suave. Estos dispositivos ligeros y compactos de media y baja presión te permiten limpiar sin depender de conexiones de electricidad y agua, ya sea en medio de la naturaleza o para una limpieza rápida en casa. Con baterías de iones de litio potentes y opciones versátiles de depósitos de agua o mangueras de aspiración, ahora puedes limpiar de manera rápida y eficaz justo donde más lo necesitas. ¡Transforma la limpieza en una experiencia asombrosa en un instante!
Nuestras soluciones de limpieza móviles
¿Cúal es la correcta para tí?
No renuncies a la limpieza estés donde estés.
Mantén la limpieza en cualquier lugar con Kärcher: nuestros modelos OC 3 a batería con depósito de agua proporcionan una baja presión perfecta para limpiar rápidamente zapatos, cochecitos de niños, bicicletas o incluso a tu mascota cuando estás fuera de casa. Con nuestras hidrolimpiadoras de presión media, el agua puede extraerse de un grifo o de fuentes alternativas como un barril de agua, brindándote flexibilidad y potencia en cualquier situación. Descubre la verdadera limpieza móvil con Kärcher.
Limpiadora de alta presión manual
Conecta la manguera y ya estarás preparado para comenzar: con la innovadora limpiadora portátil con batería Kärcher intercambiable para una rápida limpieza en los exteriores del hogar, sin necesidad de conexión eléctrica.
Soluciones de limpieza móvil
La limpiadora portátil para limpieza de exteriores es un equipo extremadamente compacto con batería incorporada y depósito de agua es fácil de transportar y guardar. Para una amplia variedad de aplicaciones con conexión eléctrica y de agua en cualquier lugar, en cualquier momento.
KHB 6 Battery
Limpieza sin necesidad de tener un enchufe cerca
Limpieza sin complicaciones. Ya sea una pequeña área en el exterior de casa, los muebles del jardín, una bicicleta o la caseta del perro, nuestras hidrolimpiadoras de media presión de la serie KHB junto con una manguera de jardín son todo lo que necesitas.
OC 3 Foldable
¡WOW portátil!
Los modelos de limpiadoras para la limpieza exterior portátiles son perfectas para la limpieza de calzado, carritos, bicicletas e incluso a tus mascotas con baja presión. Diseñados para exteriores, cuentan con un depósito de agua y una variedad de accesorios, como la boquilla de chorro cónico y la manguera de aspiración. ¡Todo impulsado por una potente batería de iones de litio!
Nuestras hidrolimpiadoras
Cuando se requiere más potencia, ¡opta por la alta presión! Desde hidrolimpiadoras compactas para uso ocasional hasta potentes hidrolimpiadoras con soporte para app, tenemos la solución perfecta que facilita incluso las tareas más difíciles de limpiar grandes superficies u objetos de gran tamaño.
ACCESORIOS
Nuestras limpiadoras de media y baja presión garantizan que tus artículos recuperen su aspecto WOW en un instante, incluso cuando estás de viaje y lejos de tomas de corriente. Con accesorios diseñados para la limpieza sobre la marcha, hacer el trabajo de manera eficiente y sin esfuerzo es aún más fácil.
KNOW-HOW: CONSEJOS PARA LA LIMPIEZA DE EXTERIORES
A través de una selección de ejemplos prácticos, le mostramos cómo conseguir los mejores resultados con su limpiadora a presión. Encontrará consejos detallados e información sobre la limpieza y el mantenimiento de zonas exteriores en nuestra sección de conocimientos prácticos.CONSEJOS DE LIMPIEZA PARA EL HOGAR Y EL JARDÍN
Lavado de bicicletas
El ciclismo es divertido, respetuoso con el medio ambiente y bueno para la salud. Si quieres disfrutar de tu bicicleta de montaña, pedelec, bicicleta urbana o e-bike el mayor tiempo posible, debes limpiarla y mantenerla con regularidad. Con el dispositivo y los accesorios adecuados, es rápido y fácil, ya sea delante del garaje, en el jardín o en la carretera.
Herramientas de jardín
¡Se acabó el fregar! Las macetas, palas, rastrillos, carretillas, etc. se limpian en un abrir y cerrar de ojos con la limpiadora de alta presión de Kärcher. Las toberas Vario Power y Multi Power Jet son especialmente adecuadas para este fin. Así, la jardinería será el doble de divertida.
Accesorios de Camping
Coja a su familia y a sus mascotas y láncese al aire libre en su autocaravana o caravana. Tanto si se trata de una escapada espontánea de fin de semana como de unas vacaciones planificadas desde hace tiempo, la próxima aventura de camping y al aire libre está al caer. Para que todo se mantenga tan limpio como en casa cuando esté fuera, los accesorios y el equipo de camping deben limpiarse con regularidad. He aquí algunos consejos útiles sobre cómo limpiar la vajilla de camping, las botas de montaña, las bicicletas y otros artículos.
Plataforma de Baterías de Kärcher
Más información sobre los equipos de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher.
Las limpiadoras de baja y media presión para la limpieza en exteriores forman parte de la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher. Descubre toda la gama de productos diferentes y comprueba qué otros aparatos pueden utilizar la batería de 18 V instalada en las limpiadoras de baja y media presión de Kärcher.