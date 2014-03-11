Profesional
En el ámbito profesional se presentan numerosas tareas de limpieza con requisitos diferentes e individuales que Kärcher puede solucionar sin problemas con sus equipos especialmente diseñados para ello. Ya sea en empresas industriales grandes o pequeñas, en el sector comercial, en la gastronomía o en establos de animales, Kärcher siempre ofrece la solución adecuada para una limpieza sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Aquí también se ofertan las famosas limpiadoras de alta presión con equipamiento Professional, así como limpiadoras de ultra alta presión o barredoras-aspiradoras y una gran variedad de equipos de limpieza eficaces y de bajo consumo.
Soluciones para cada sector: productos para uso profesional
La solución óptima de las tareas de limpieza es un factor económico clave en el sector industrial y comercial. Los aspectos medioambientales también desempeñan un papel muy importante. Por esta razón, hemos adaptado nuestra amplia gama de productos exactamente a sus requisitos.