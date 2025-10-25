Tu mejor aliada para la limpieza de patios y terrazas.

Gracias a la limpiadora de terrazas y patios Patio Cleaner, nunca más tendrá que limpiar manualmente los suelos de madera de las zonas exteriores. Además, podrá limpiar lugares remotos en un abrir y cerrar de ojos y sin necesidad de conexión a la red eléctrica: con el Patio Cleaner no necesitarás una fuente de alimentación independiente y podrás disfrutar de la máxima flexibilidad y libertad de movimientos. Los cepillos de rodillo giratorios y el agua limpian de manera uniforme, eliminando incluso la suciedad más persistente y arraigada de la madera. El volumen de agua se puede ajustar fácilmente, lo que significa que sólo se utiliza la cantidad de agua que realmente se necesita. La suciedad se afloja y se elimina en un solo paso. En combinación con los cepillos de rodillo compatibles, la limpiadora de patios y terrazas también limpia la suciedad de las baldosas de piedra en zonas exteriores de forma óptima y sin esfuerzo.