Limpiadora de patios y terrazas Patio Cleaner
Gracias a sus cepillos giratorios y a la distribución de agua incluida, la limpiadora de patios y terrazas Patio Cleaner de Kärcher elimina la suciedad de forma cuidadosa pero muy eficaz de patios y terrazas. No importa si son de madera, suelos WPC o de baldosas de piedra. Consigue eliminar hasta la suciedad más resistente e incrustada. La cantidad de agua se puede regular fácilmente, lo que significa que solo utilizas la cantidad de agua que ralmente necesitas. La suciedad se suelta y se elimina en un solo paso. ¡Y sin necesidad de tener que repasar la limpieza!
Tu mejor aliada para la limpieza de patios y terrazas.
Gracias a la limpiadora de terrazas y patios Patio Cleaner, nunca más tendrá que limpiar manualmente los suelos de madera de las zonas exteriores. Además, podrá limpiar lugares remotos en un abrir y cerrar de ojos y sin necesidad de conexión a la red eléctrica: con el Patio Cleaner no necesitarás una fuente de alimentación independiente y podrás disfrutar de la máxima flexibilidad y libertad de movimientos. Los cepillos de rodillo giratorios y el agua limpian de manera uniforme, eliminando incluso la suciedad más persistente y arraigada de la madera. El volumen de agua se puede ajustar fácilmente, lo que significa que sólo se utiliza la cantidad de agua que realmente se necesita. La suciedad se afloja y se elimina en un solo paso. En combinación con los cepillos de rodillo compatibles, la limpiadora de patios y terrazas también limpia la suciedad de las baldosas de piedra en zonas exteriores de forma óptima y sin esfuerzo.
Limpieza en profundidad de patios y terrazas.
No necesitas tener cerca una toma de corriente ni un molesto cable alargador para limpiar en profundidad tu patio, terraza o balcón y proteger el suelo. La nueva limpiadora de terrazas y patios PCL consigue limpiar hasta 20 metros cuadrados de madera, PVC o baldosas de piedra con una sola carga de batería. Y puedes elegir tú mism@ la cantidad de agua que utilizas, ayudándote a transformar tu terraza, sin malgastar los recursos de agua.
Se puede utilizar para limpiar en diferentes superficies exteriores
Gracias a la opción de cambio sin herramientas, los cepillos de madera incluidos en el suministro pueden sustituirse por cepillos para la limpieza de baldosas lisas de piedra en un abrir y cerrar de ojos.
Limpieza exhaustiva y uniforme
Los innovadores cepillos de rodillo de rotación inversa garantizan una limpieza exhaustiva y uniforme de los patios de madera.
Función 2 en 1
Las dos boquillas de agua integradas consiguen aflojar y eliminar la suciedad y la aclaran en un solo paso.
¿Qué saber antes de comprar una limpiadora de terrazas y patios? Conoce sus principales características.
Limpieza eficiente y en profundidad
Los innovadores cepillos de rodillo de rotación inversa garantizan una limpieza completa y uniforme de suelos de terraza de madera. ¡Y garantizan unos resultados de limpieza sobresalientes!
Consumo inteligente en vez de malgastar el agua
La regulación manual del agua garantiza que solo se gasta el agua que realmente se necesita para realizar la tarea de limpieza requerida.
Limpieza hasta en las esquinas
Dado que el motor está fijado en el centro del dispositivo, los cepillos rotativos pueden limpiar hasta los bordes.
Posición de trabajo ergonómica
El PCL 4 ha sido diseñado de forma ergonómica de forma que te permite mantener siempre una posición erguida, independientemente de tu altura.
Puede utilizarse en diferentes superficies exteriores
Como no necesitas herramientas para hacer el cambio, podrás sustituir los cepillos de madera (incluidos en el equipo de serie) por cepillos para la limpieza de suelos de piedra en un momento.
Preguntas más frecuentes (FAQ's) sobre el Patio Cleaner
Plataforma de baterías Battery Power de Kärcher
La limpiadora de patios y terrazas sin cable PCL 3-18 es un producto basado en la plataforma de baterías Battery Power de 18 V de Kärcher. Descubre toda la gama de productos y descubre qué otros productos son compatibles con su batería Battery Power de 18 V.
¿Quieres más consejos para la limpieza de tu terraza?
Aquí encontrarás de forma clara y de un vistazo consejos de limpieza para dejar como nuevo el suelo de tu terraza o de tu patio.
Accesorios para nuestra limpiadora de terrazas Patio Cleaner
Los accesorios adecuados para la limpiadora de terrazas los encontrarás directamente en la página de producto con nuestro buscador de accesorios.
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.