Consejos para limpiar y cuidar la casa

Hay mucho que hacer en casa: En primavera, hay que eliminar las huellas del invierno en la terraza, la calzada y los caminos. En verano, hay que regar las plantas, cortar el césped con regularidad y podar los setos, árboles y arbustos. En otoño, hay que preparar el jardín para el invierno, quitar las hojas y guardar los muebles de jardín. Además, también hay que cuidar con regularidad los vehículos propios, ya sea la bicicleta, la moto, el coche o la autocaravana.

Con estos consejos prácticos, la tarea de limpiar en el exterior del hogar se convierte en un juego de niños.