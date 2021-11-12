Consejos de limpieza y cuidado para el hogar y el jardín

Según un estudio sobre hábitos de limpieza encargado por Kärcher, las personas dedicamos unas 3 horas y 20 minutos semanales a la limpieza. Para tener la casa limpia recurrimos a diferentes máquinas de limpieza o remedios caseros. Ya sea para la limpieza interior o exterior del hogar, con los consejos de limpieza sobre cómo utilizarlos correctamente, el trabajo se realiza más rápidamente y se gana tiempo para poder disfrutar de mucho más tiempo libre.
 

Consejos de limpieza Kärcher para el hogar

Limpieza en el interior del hogar

Consejos para combatir la suciedad en casa

Limpiar la cocina, limpiar el baño, limpiar las habitaciones... La limpieza general que solemos realizar una vez al año no es el único momento en el que hay mucho que hacer en la casa. Porque con el paso del tiempo, la suciedad se cuela en nuestros hogares: manchas en el suelo, la tapicería y las alfombras. Polen, polvo y rastros de huellas en las ventanas. Restos de comida y residuos de grasa en la cocina. Cal y residuos de jabón en el baño. Pero con algunos trucos, los equipos de limpieza, productos de limpieza y remedios caseros adecuados, la suciedad puede eliminarse rápidamente y el hogar volverá a estar higiénicamente limpio.

Consejos de Kärcher para limpiar el baño
Consejos de Kärcher para limpiar la cocina
Consejos de Kärcher para limpiar las estancias
Consejos de Kärcher limpiar las ventanas
Consejos de Kärcher para limpiar el parqué y el laminado
Consejos de Kärcher para limpiar las alfombras
Consejos de Kärcher para limpiar las baldosas
Consejos de Kärcher para limpiar PVC y linóleo
Consejos de Kärcher para limpiar las tapicerías
Pareja fregando platos según principios Sinner

El círculo de Sinner: los principios de la limpieza

 

Limpieza en el exterior del hogar

Hombre sentado en una terraza con una hidrolimpiadora Kärcher a su lado

Consejos para limpiar y cuidar la casa

Hay mucho que hacer en casa: En primavera, hay que eliminar las huellas del invierno en la terraza, la calzada y los caminos. En verano, hay que regar las plantas, cortar el césped con regularidad y podar los setos, árboles y arbustos. En otoño, hay que preparar el jardín para el invierno, quitar las hojas y guardar los muebles de jardín. Además, también hay que cuidar con regularidad los vehículos propios, ya sea la bicicleta, la moto, el coche o la autocaravana.

Con estos consejos prácticos, la tarea de limpiar en el exterior del hogar se convierte en un juego de niños.

Consejos Kärcher: limpiar terrazas con suelo de madera
Consejos Kärcher: limpiar contenedores de basura
Consejos Kärcher: limpiar las losas de patios y terrazas
Consejos Kärcher: limpiar garajes
Consejos Kärcher: limpiar caminos de adoquines
Consejos Kärcher: Limpiar la terraza acristalada
Consejos Kärcher: consejos de bricolaje
Consejos Kärcher: limpiar accesorios de camping
Consejos Kärcher: limpiar canalones de lluvia
Consejos Kärcher: eliminar el musgo
Consejos Kärcher: limpiar barbacoas
Consejos Kärcher: eliminar las malas hierbas

Limpieza y mantenimiento de vehículos

Consejos Kärcher: cuidado del automóvil
Consejos Kärcher: limpiar las llantas del coche
Consejos Kärcher: lavado de coches
Consejos Kärcher: limpieza de bicicletas
Consejos Kärcher: limpieza de autocaravanas
Consejos Kärcher: lavado de motocicletas

Cuidado del jardín

Consejos Kärcher: tareas de mantenimiento en el jardín
Consejos Kärcher: cortar el césped
Consejos Kärcher: podar setos de jardín
Consejos Kärcher: podar los árboles
Consejos Kärcher: retirar el follaje
Consejos Kärcher: limpieza de estanques
Consejos Kärcher: regar el jardín
Consejos Kärcher: limpiar los muebles de jardín
Consejos Kärcher: preparar el jardín para el invierno