Consejos de limpieza y cuidado para el hogar y el jardín
Según un estudio sobre hábitos de limpieza encargado por Kärcher, las personas dedicamos unas 3 horas y 20 minutos semanales a la limpieza. Para tener la casa limpia recurrimos a diferentes máquinas de limpieza o remedios caseros. Ya sea para la limpieza interior o exterior del hogar, con los consejos de limpieza sobre cómo utilizarlos correctamente, el trabajo se realiza más rápidamente y se gana tiempo para poder disfrutar de mucho más tiempo libre.
Limpieza en el interior del hogar
Consejos para combatir la suciedad en casa
Limpiar la cocina, limpiar el baño, limpiar las habitaciones... La limpieza general que solemos realizar una vez al año no es el único momento en el que hay mucho que hacer en la casa. Porque con el paso del tiempo, la suciedad se cuela en nuestros hogares: manchas en el suelo, la tapicería y las alfombras. Polen, polvo y rastros de huellas en las ventanas. Restos de comida y residuos de grasa en la cocina. Cal y residuos de jabón en el baño. Pero con algunos trucos, los equipos de limpieza, productos de limpieza y remedios caseros adecuados, la suciedad puede eliminarse rápidamente y el hogar volverá a estar higiénicamente limpio.
Limpieza en el exterior del hogar
Consejos para limpiar y cuidar la casa
Hay mucho que hacer en casa: En primavera, hay que eliminar las huellas del invierno en la terraza, la calzada y los caminos. En verano, hay que regar las plantas, cortar el césped con regularidad y podar los setos, árboles y arbustos. En otoño, hay que preparar el jardín para el invierno, quitar las hojas y guardar los muebles de jardín. Además, también hay que cuidar con regularidad los vehículos propios, ya sea la bicicleta, la moto, el coche o la autocaravana.
Con estos consejos prácticos, la tarea de limpiar en el exterior del hogar se convierte en un juego de niños.