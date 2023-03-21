La limpieza no es solo una cuestión estética

Al llegar el buen tiempo, los motoristas se mueren de ganas de volver a la carretera con su moto. Para que vuelva a parecer como nueva, hay que proceder con cuidado. La electrónica, el motor y la cadena son algunos de los elementos más sensibles de una moto.

Sin embargo, el cuidado de una moto no es solo una cuestión estética. Siempre se debe realizar una limpieza a fondo para garantizar la funcionalidad en la carretera. Esto incluye, por ejemplo, comprobar la presión de los neumáticos, la profundidad de su dibujo y el grosor de las pastillas de freno. Si la moto se guarda en un garaje es muy importante comprobar la electrónica y el correcto funcionamiento de los frenos.