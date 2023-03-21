Cómo limpiar una moto: consejos para motoristas
Con la llegada de la primavera y la subida de las temperaturas, los aficionados a las motos vuelven a sentir la sensación de libertad que transmite el comienzo de la temporada. Sin embargo, antes de salir a la carretera, es buena idea ponerse manos a la obra y limpiar bien el vehículo. Las llantas, la carrocería y el motor, en particular, necesitan un cuidado especial, no solo por razones estéticas, sino también para mantener su funcionalidad. Con los siguientes consejos, tu moto volverá a brillar como el primer día.
La limpieza no es solo una cuestión estética
Al llegar el buen tiempo, los motoristas se mueren de ganas de volver a la carretera con su moto. Para que vuelva a parecer como nueva, hay que proceder con cuidado. La electrónica, el motor y la cadena son algunos de los elementos más sensibles de una moto.
Sin embargo, el cuidado de una moto no es solo una cuestión estética. Siempre se debe realizar una limpieza a fondo para garantizar la funcionalidad en la carretera. Esto incluye, por ejemplo, comprobar la presión de los neumáticos, la profundidad de su dibujo y el grosor de las pastillas de freno. Si la moto se guarda en un garaje es muy importante comprobar la electrónica y el correcto funcionamiento de los frenos.
El lugar adecuado para el lavado
Antes de comenzar a lavar la moto, es importante saber qué normas legales existen. En algunos países y regiones está prohibido limpiar las motos al aire libre. Esto se debe a que el aceite y los productos químicos pueden filtrarse al suelo y, por tanto, a las aguas subterráneas durante la limpieza. Por ello, el propietario de la moto debe informarse siempre de antemano sobre la normativa local.
Para ir sobre seguro, lo mejor es llevar la moto a una zona habilitada o a un box de lavado. Estos suelen estar equipados con separadores de aceite y dispositivos de recogida que separan el agua de lavado del sistema de alcantarillado, lo que garantiza que el agua se drene de forma respetuosa con el medio ambiente.
Nota
Antes de la limpieza, hay que dejar que el motor se enfríe. Si el agua, en combinación con los productos de limpieza, penetra en el interior, puede provocar daños importantes en el motor, por ejemplo.
Eliminar la suciedad resistente de la moto
Si se saca la moto del garaje después de mucho tiempo, es normal encontrar un poco de suciedad. Además del polvo, las arañas o los insectos podrán haber anidado en el manillar o entre los radios. Incluso después de un largo recorrido en moto, el vehículo puede continuar lleno de residuos de insectos o polvo en los frenos. Es momento de llevar a cabo una buena limpieza.
Para eliminar el polvo o los insectos, lo mejor es hacer un tratamiento previo con una aspiradora para suciedad sólida y líquida. De esta forma se podrá aspirar el polvo y las telarañas o incrustaciones de la superficie de forma rápida. Así, la suciedad no se extenderá cuando se limpie la moto en profundidad posteriormente.
Se debe limpiar primero los elementos más sensibles de la moto
Dado que muchos elementos de la moto están expuestos, algunos son especialmente sensibles. Entre ellos se encuentran el motor y la cadena. Hay que ser riguroso al limpiar la cadena de la moto y debe hacerse después de recorrer entre 300 y 500 kilómetros. De lo contrario, puede desgastarse rápidamente. Además de la pérdida de potencia, también puede suponer un riesgo para la seguridad, ya que la cadena puede saltar o incluso romperse.
El aspecto más importante para una cadena de moto funcional es su lubricación. Si la suciedad y las partículas de polvo se combinan con la grasa de la cadena, el efecto lubricante se reduce y la cadena se desgasta. Esto ocurre muy rápido en los días de lluvia, cuando la humedad y la suciedad de la carretera se depositan en la cadena. Por lo tanto, no solo es importante lubricarla a intervalos regulares, sino también limpiar la cadena de la moto rápidamente cuando se ensucie. La frecuencia de la limpieza depende del estilo de conducción y del entorno en el que se utilice la moto.
Si se quiere limpiar todo en un día, primero se ha de limpiar la cadena de la moto y luego la carrocería. De lo contrario, los residuos aceitosos podrían volver a ensuciar la moto recién lavada. El primer paso es eliminar la suciedad gruesa de la cadena con un cepillo de alambre antes de utilizar un limpiador especial para cadenas. Debe dejarse actuar durante un breve periodo de tiempo antes de limpiarlo. Tras la limpieza, la cadena ha de lubricarse con un spray especial para cadenas. Esto hace que sea flexible y la protege de la corrosión. Para que el spray para cadenas se adhiera bien, debe utilizarse sobre una cadena de moto limpia y seca.
La pieza central de la moto también debe tratarse con cuidado. Esto se debe a que muchos modelos tienen algunas partes del motor expuestas, como las aletas de refrigeración, y podrían dañarse durante el lavado. Si se quiere limpiar el motor de la moto con cuidado, debe hacerse con una esponja, un cepillo suave, un cubo con agua caliente y un poco de champú para automóviles concentrado. Con la esponja se limpia la superficie del motor de la moto, y con el cepillo se elimina cuidadosamente la suciedad de las aletas de refrigeración y de los huecos más pequeños. Finalmente, se aclara con agua limpia.
Cómo limpiar la carrocería de la moto
Después de haber limpiado los elementos sensibles de la moto, se puede comenzar la limpieza superficial de la carrocería. La limpieza a fondo no solo es necesaria para las motos todoterreno como Motocross o Enduro, que a menudo se utilizan en terrenos de polvo y fango, sino que es muy importante también para las motos de ciudad. Existen diferentes productos para limpiar la moto. Las partes muy sucias deben limpiarse con un limpiador en gel, ya que el gel se adhiere a las áreas verticales y no se escurre. Así, las áreas de difícil acceso se pueden limpiar de manera efectiva. Un limpiador de motos 3 en 1 es muy fácil de aplicar con la botella de spray y es altamente eficaz para eliminar el barro, la suciedad de la carretera, la abrasión de los neumáticos y la suciedad aceitosa.
Cuando se lava la moto no deben olvidarse los faros, los retrovisores exteriores, los intermitentes y el parabrisas. Los insectos a menudo se adhieren a estos lugares después de los viajes largos y sobre todo en los meses de verano. Para garantizar que las manchas y los residuos no perjudiquen la visibilidad, estas superficies deben limpiarse con cuidado. Con un agente quitainsectos pueden eliminarse eficazmente los residuos de insectos sin dañar el plástico, la pintura, las molduras o las piezas de aluminio.Se debe dejar que el producto actúe durante un tiempo breve y luego enjuagarlo bien con agua limpia. Como alternativa, se puede utilizar papel de cocina húmedo en las manchas. Esto ablanda los restos de insectos para que puedan separarse más fácilmente de las superficies.
Para eliminar la suciedad persistente después de humedecerla, basta con frotar cuidadosamente la moto con una esponja húmeda. Sin embargo, debe enjuagarse regularmente para que las partículas de suciedad y el aceite o grasa no se extiendan más por la carrocería. Si se quiere limpiar la superficie de la moto de forma rápida y eficaz, lo mejor es lavar la moto con agua a presión, utilizando una hidrolimpiadora. Con ella se puede utilizar un champú para automóviles, según el modelo, colocado en la abertura Plug & Clean de la hidrolimpiadora mediante una manguera de succión. La hidrolimpiadora debe utilizarse de arriba a abajo a baja presión. Como alternativa, se puede utilizar un limpiador de espuma activa con ayuda de una boquilla de espuma. Puede conectarse fácilmente a la pistola de la hidrolimpiadora y permite dosificar fácilmente el agente.
Para limpiar a fondo las superficies pintadas delicadas, también puede utilizarse un cepillo de lavado giratorio. Con el recambio Car&Bike hecho de microfibras, incluso la suciedad más resistente se puede eliminar fácilmente sin dañar la superficie. Finalmente, basta con aclarar con un poco de agua limpia hasta eliminar por completo todos los residuos.
Nota
Si se quiere lavar tu moto con agua a presión, se debe elegir el rango de presión medio y mantener una distancia mínima de 15 centímetros de la superficie. De lo contrario, las piezas de plástico o las juntas del vehículo pueden resultar dañadas.
Limpieza de las llantas de la moto
Las llantas de muchas motos son un verdadero placer para la vista, especialmente las cromadas. Sin embargo, dependiendo de la superficie, suelen verse afectadas por la suciedad como el barro o el polvo de los frenos. Para que las llantas se mantengan brillantes deben cuidarse adecuadamente. Para ello es útil un limpiador de llantas, que elimina toda la suciedad, el polvo de los frenos y la abrasión de los neumáticos en todos los tipos comunes de llantas. El limpiador de llantas debe pulverizarse sobre la llanta seca y dejarse actuar. Gracias al indicador de efecto integrado, las llantas se volverán rojizas durante el tiempo de efecto activo. De esta forma se sabe cuándo están limpias las llantas y cuándo se pueden volver a enjuagar con agua limpia.
Con el cepillo para limpieza de llantas se puede llevar a cabo una limpieza de 360 grados, incluso en lugares de difícil acceso y en los espacios más pequeños. Para ello, el accesorio debe conectarse a la hidrolimpiadora. Debido a la distribución uniforme del agua, la suciedad se ablandará y se enjuagará de forma uniforme.
Secado y pulido de la moto
Es muy importante que la moto se seque bien después del lavado. Los días soleados con temperaturas suaves son ideales. Sin embargo, las áreas húmedas deben secarse bien con un paño de cuero. De lo contrario, se formarán rápidamente manchas de agua, especialmente en el asiento o la pintura. Cuando se lava la moto, también es importante asegurarse de que no penetre humedad en los espacios pequeños. Esto podría provocar corrosión a largo plazo. También se puede utilizar la aspiradora para suciedad sólida y líquida. Con la función de soplado, los residuos de agua se pueden eliminar fácilmente. También se puede aspirar la humedad directamente usando la función de succión.
Después del secado, las piezas pintadas deben tratarse con cera abrillantadora. Los productos con cera aportan un resultado óptimo y duradero. El abrillantador asegura un brillo perfecto y protege la moto de las inclemencias del tiempo. Tras esto, la moto estará lista para la temporada.