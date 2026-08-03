EQUIPOS DE LIMPIEZA MANUAL
Los equipos de limpieza manual es imprescindibles para la limpieza diaria de mantenimiento de suelos, superficies o ventanas. Especialmente en lugares de difícil acceso. Ofrecemos soluciones personalizadas para procesos de limpieza eficientes y profesionales y las más altas exigencias. Las herramientas manuales ergonómicas de alta calidad permiten una limpieza perfecta.
Carro de limpieza, carro de transporte y sistemas de cubo móvil
Un equipamiento básico diferente, un diseño modular y ergonómico, así como una larga vida útil de nuestros carros de limpieza, permiten una limpieza de mantenimiento eficaz y económica.
Limpieza en seco de suelos y superficies
Nuestros productos de calidad hacen que la limpieza en seco de superficies y suelos sea muy fácil. Con los equipos auxiliares, se limpia en un abrir y cerrar de ojos, de forma sencilla y sin esfuerzo.
Suelos - limpieza en húmedo
El equipo adecuado para una limpieza en húmedo económica y eficaz de los suelos, especialmente en los lugares de difícil acceso para la máquina.
Superficies - limpieza en húmedo
Productos de diseño ergonómico para la limpieza manual en húmedo de superficies. Se distingue por la máxima calidad para una excelente recogida de suciedad. Limpieza fiable garantizada.
Limpieza de ventanas
Máxima calidad para profesionales. Limpiar el vidrio sin dejar marcas requiere un diseño ergonómico, piezas de conexión seguras y componentes versátiles. Para un trabajo seguro y económico.
Utensilios de limpieza
Para que haya más tiempo para las cosas importantes: utensilios de limpieza perfectamente adaptados para la limpieza manual. Para una mayor eficacia y rapidez en un abrir y cerrar de ojos.
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Si lo prefiere puede llamarnos directamente al número 900 17 00 68.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.