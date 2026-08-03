Eliminación del polvo del suelo

Con nuestros accesorios de limpieza manuales, no queda ni una mota de polvo en el suelo. Gracias a los útiles equipos auxiliares, se elimina el polvo del suelo de forma fácil, integral y duradera.

Kärcher Mopas lavables

Mopas lavables

Mopas lavables para eliminar rápidamente el polvo suelto.

Ir a los productos
Kärcher Soporte de mopa para paños atrapapolvo

Soporte de mopa para paños atrapapolvo

Eliminación profesional de polvo con el porta-mopa higiénico y versátil.

Ir a los productos
Kärcher Soporte de mopa para mopas lavables

Soporte de mopa para mopas lavables

Soporte fiable de gran calidad para recogida profesional de polvo.

Ir a los productos
Kärcher