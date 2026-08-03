Eliminación del polvo del suelo
Con nuestros accesorios de limpieza manuales, no queda ni una mota de polvo en el suelo. Gracias a los útiles equipos auxiliares, se elimina el polvo del suelo de forma fácil, integral y duradera.
Mopas lavables
Mopas lavables para eliminar rápidamente el polvo suelto.
Soporte de mopa para paños atrapapolvo
Eliminación profesional de polvo con el porta-mopa higiénico y versátil.
Soporte de mopa para mopas lavables
Soporte fiable de gran calidad para recogida profesional de polvo.