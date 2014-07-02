ASPIRACIÓN INDUSTRIAL DE KÄRCHER
Soluciones para la técnica de aspiración industrial: Del equipo de aspiración móvil al sistema de aspiración y extracción de polvo permanente.
En la industria se necesitan equipos de aspiración, accesorios y servicios que puedan integrarse fácilmente en los diferentes procesos de producción y que aporten valor añadido. Un sistema en el que todos los productos estén desarrollados especialmente para estar a la altura de las exigentes necesidades industriales. Tenemos el sistema de aspiración que marca la diferencia. El sistema industrial Kärcher.
Aspiradores para uso industrial
Los aspiradores para uso industrial están diseñados para la aspiración fija o móvil de virutas tanto secas como húmedas, polvo grueso y partículas similares que se acumulan. Para ello, los aspiradores para uso industrial funcionan con un vacío elevado y un caudal de aire relativamente bajo.
Nuevo nombre - la misma calidad reconocida. Ringler se convierte en Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH se sometió a un gran cambio de marca para los aspiradores industriales al hacer aparecer toda su cartera de productos bajo la marca Kärcher. Nuestros productos se suministrarán de forma estándar en el nuevo color corporativo antracita, a menos que el cliente solicite lo contrario. Con esta iniciativa, Kärcher refuerza la apariencia uniforme de todos los productos ofrecidos por el grupo corporativo, así como su alineación estratégica, que le mantiene a usted, el cliente, en el punto de mira.
Las ventajas para usted: A partir de ahora, se beneficiará aún más de una cartera de productos armonizada de una marca internacional consolidada: Kärcher.
El servicio de productos de Kärcher Industrial Vacuuming de un vistazo:
- Las máquinas estándar están disponibles inmediatamente.
- Las soluciones individuales para los clientes se pueden atender rápidamente, gracias al gran stock existente en nuestros almacenes.
- El periodo de tiempo de las ofertas de proyectos permanece inalterada, gracias a una planificación de ventas y proyectos disponible.
- La entrega de piezas de repuesto también está garantizado gracias a los altos niveles de stock.
Nuestra declaración de calidad: Made in Germany
Una promesa en la que puede confiar.
Los componentes de alta calidad, los amplios conocimientos técnicos, el alto grado de valor añadido y el personal profesionalmente formado han garantizado que nuestros productos, de eficacia probada, ofrezcan una calidad y una durabilidad extraordinarias durante décadas.
Nos vemos como un socio, a su lado cuando se enfrenta a cualquier reto de aspiración industrial. Sus experiencias y comentarios son muy valiosos para nosotros, ya que nuestros objetivos se alinean con los suyos: pretendemos desarrollar innovaciones y productos que le ayuden a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez y eficacia.
Las condiciones son muy duras, pero nuestros aspiradores están preparados.
Cada sector tiene unos requisitos únicos cuando se trata de la solución de limpieza perfecta: Integración de procesos, procesamiento a gran escala, sustancias peligrosas, plazos reducidos y mucho más. Esto requiere máquinas y sistemas tanto universales como específicos. Desde el procesamiento de metales hasta la industria del automóvil, desde la industria farmacéutica hasta la industria alimentaria, Kärcher es la mejor opción en aspiradores industriales:
- Sistemas de aspiración industrial flexibles, móviles o de instalación fija.
- Ideal para aspirar grandes o pequeñas cantidades.
- Eliminación completa de sólidos y líquidos, así como de grandes cantidades de polvo.
- Aspiración segura y eliminación de residuos de aspiración peligrosos.
- Máquinas diseñadas para un uso industrial a largo plazo.
SELECCIONE EL ASPIRADOR INDUSTRIAL QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES:
50 años de experiencia
Con el sistema de aspiración industrial de Kärcher, se beneficia de más de 50 años de experiencia. Estamos en estrecho contacto con nuestros clientes de todo el mundo para analizar las tareas existentes y nuevas y adaptar de forma óptima nuestros productos a estas aplicaciones.
SU SECTOR - NUESTROS ASPIRADORES. LOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN INDUSTRIAL DE KÄRCHER SON UN ÉXITO EN UNA AMPLIA GAMA DE SECTORES PROFESIONALES. DÍA TRAS DÍA.
Los aspiradores industriales de Kärcher se adaptan a todos los sectores.
SU SUCIEDAD ES NUESTRO PROBLEMA. KÄRCHER DISPONE DEL ASPIRADOR INDUSTRIAL ADECUADO PARA CUALQUIER APLICACIÓN.
La solución adecuada a cualquier problema
Nuestros aspiradores industriales y extractores de polvo industriales de Kärcher le ofrecen soluciones para cualquier tarea de aspiración industrial: Ya sean flexibles y móviles o fijos, para aspirar desde virutas gruesas hasta las más pequeñas partículas en suspensión, para cantidades pequeñas o grandes, para líquidos o sólidos, para materiales no problemáticos o peligrosos.
ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA LÍQUIDOS/VIRUTAS
ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA GRANDES CANTIDADES DE VIRUTAS ABRASIVAS Y LUBRICANTES
En la industria se necesitan aspiradores que soporten sin esfuerzo varias horas diarias o un funcionamiento continuo las 24 horas del día. El espectro de sustancias va desde cantidades pequeñas a muy grandes de virutas abrasivas y partículas gruesas hasta medios descargados, pasando por líquidos como aceite, emulsión refrigerante y agua.
ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA SÓLIDOS/POLVO
LOS ASPIRADORES CON LA TÉCNICA DE FILTRADO ESPECIAL
En las diferentes industrias hay que aspirar diversas sustancias y medios. Los medios descargados, el polvo peligroso, las virutas finas y gruesas, la arena, los agentes pulverizadores, todo tipo de fibras, los restos de alimentos, las sustancias orgánicas, los materiales muy ligeros hasta los muy pesados, todos ellos plantean requisitos estrictos a la ingeniería de filtrado utilizada. En nuestro sistema de aspiración para la industria de Kärcher, encontrará el filtro óptimo para cada tarea, independientemente de si es diaria, a intervalos de una hora o en funcionamiento continuo 24/7.
ASPIRADORES INDUSTRIALES EX
SEGURIDAD CERTIFICADA PARA ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS
La aspiración en atmósferas potencialmente explosivas plantea las máximas exigencias a la calidad de las máquinas. Los aspiradores industriales Ex de Kärcher cumplen estas normas y algunos están certificados por TÜV Süd e IBExU.
EXTRACTORES DE POLVO INDUSTRIALES
PARA UNA RECOGIDA EFICAZ DE LAS PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN
Las partículas en suspensión pueden ser muy variadas: Polvo fino, polvo peligroso, virutas finas y todo tipo de abrasión. En muchas industrias es esencial la aspiración continua de los polvos de proceso procedentes de metales, vidrio, piedra, fibras textiles, productos agrícolas o químicos directamente en el proceso. Nuestros aspiradores industriales capturan de forma fiable las partículas en suspensión, incluso en grandes cantidades, en funcionamiento continuo las 24 horas del día, directamente en los centros de mecanizado conectados o en las plantas de llenado.
EXTRACTORES DE POLVO INDUSTRIALES EX
PARA TODO LO QUE ESTÁ SUSPENDIDO EN EL AIRE Y ES POTENCIALMENTE EXPLOSIVO
La aspiración continua de partículas en suspensión y explosivas directamente en el punto de origen del proceso plantea requisitos extremadamente altos a los aspiradores industriales. Nuestros desempolvadores y desempolvadores Ex han demostrado su eficacia durante muchos años en el uso estacionario y continuo en muchos sectores de la industria, especialmente en el procesamiento de metales y madera, en la industria automovilística, química y farmacéutica, en la industria alimentaria, en la fabricación de papel, en la industria de procesamiento de caucho y plásticos, así como en la zona 22.
Soluciones específicas para tareas concretas. Nos adaptamos a cada cliente.
Soluciones individuales
Los requisitos de los sistemas de aspiración industrial pueden ser muy específicos. Planificamos cada sistema de forma individualizada según sus necesidades específicas. Nuestros servicios abarcan desde la simple solución móvil hasta las soluciones de aspiración industrial más complejas, específicamente adaptadas y con tuberías estrechas. Con más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la realización de sistemas de vacío industrial, somos su socio competente. Como resultado, obtendrá soluciones completas y eficientes de un solo proveedor.
Tuberías: rendimiento perfectamente conectado.
Nuestros aspiradores industriales estacionarios pueden utilizarse como sistemas de uno o varios usuarios con puntos de aspiración manuales o directamente integrados en el proceso. Para ello, podemos proporcionarle todos los componentes necesarios, desde los puntos de aspiración y los accesorios hasta las tuberías configuradas individualmente.
SERVICIO
Puede confiar en nosotros. Nuestro servicio integral no se detiene una vez que ha aceptado su sistema de aspiración ndustrial. Obtenga más información sobre lo que podemos ofrecerle y póngase en contacto con nosotros.
Nuestro ADN
Quiénes somos: El experto en soluciones de aspiración industrial.
Con más de 50 años de experiencia en el sector, puede estar seguro de que está en manos expertas con nosotros. Nuestro equipo de profesionales trabajará junto a usted para diseñar las soluciones perfectas para satisfacer sus necesidades utilizando nuestra amplia gama de productos, además de proporcionarle un completo asesoramiento experto. Nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a crear entornos de trabajo limpios y seguros utilizando soluciones de limpieza eficaces.
Lo que ofrecemos: Soluciones de alta calidad en las que puede confiar.
Con nuestras soluciones, que consisten en aspiradores industriales de alta calidad con una gama de accesorios versátiles para una serie de aplicaciones, facilitamos considerablemente su producción diaria. Nuestras soluciones se complementan con conceptos de servicio que garantizan que su solución de aspiración industrial esté siempre lista para su uso. Estamos a su lado en todo momento para ofrecerle ayuda y asesoramiento. Es una promesa en la que puede confiar.
Lo que nos caracteriza: Como dos caras de una misma moneda, representamos las décadas de experiencia acumuladas por Ringler GmbH y su renovación como Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Componentes de alta calidad, amplios conocimientos técnicos, un alto grado de valor añadido y personal experto han garantizado que nuestras soluciones probadas ofrezcan una calidad y una durabilidad extraordinarias durante décadas. Con nuestra experiencia combinada en desarrollo, producción, ventas, servicios e ingeniería de aplicaciones, le ayudamos a crear una instalación de producción más limpia, segura y respetuosa con el medio ambiente.
SOLDADURA
Nuestro alto grado de valor añadido nos permite reaccionar con flexibilidad a sus necesidades.
PINTURA
Estaremos encantados de proporcionarle nuestros sistemas de vacío industrial segúns sus especificaciones de color.
INSTALACIÓN
Fabricados en Alemania: los procesors de trabajo óptimamente estructuras garantizan los más altos estándares de calidad.
REFERENCIAS
Un historial del que estar orgulloso: Nuestros sistemas de aspiración industrial son utilizados por empresas de renombre en todo el mundo. Ofrecemos a cada uno de nuestros clientes la solución perfecta.Adaptada a sus necesidades.