Nuestro objetivo: mejorar continuamente nuestra sostenibilidad medioambiental

Las variadas soluciones de aspiración industrial de Kärcher Industrial Vacuum GmbH contribuyen de forma importante a mantener limpias las instalaciones de producción, garantizar la seguridad laboral, mantener el aire limpio y proteger el medio ambiente. Nuestros productos destacan por su alta calidad, su larga duración y su diseño técnicamente sofisticado, robusto y sostenible.

En este sentido, hacemos todo lo posible para ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente con cada generación de unidades. Para ello, concedemos gran importancia a la reducción del impacto medioambiental de la producción de nuestros productos, así como a la contribución directa a la protección del medio ambiente en las instalaciones de nuestros clientes mediante nuestras soluciones de aspiración industrial, por ejemplo, mediante la recogida de sustancias nocivas para el medio ambiente.

Protección del medio ambiente desde el desarrollo del producto hasta su eliminación

Cuando se trata de lograr la sostenibilidad, el viaje es el destino. Llevamos décadas siguiendo este camino orientado al futuro, dando ejemplo en el sector. Por ejemplo, cuando desarrollamos nuevos productos, adoptamos el concepto de "pensamiento de ciclo de vida". Esto significa que empezamos a considerar todo el ciclo de vida del producto desde la fase de planificación. Todas las secciones del ciclo de vida del producto se analizan durante el desarrollo, prestando especial atención a los aspectos medioambientales, y se optimizan en la medida de lo posible para que tengan el menor impacto posible en el medio ambiente.

Producción de materias primas: Nuestras soluciones se fabrican con materias primas de alta calidad. Nuestro compromiso con la calidad y la larga vida útil de nuestras soluciones nos ayudan a proteger el medio ambiente.

Producción de piezas: A la hora de seleccionar a nuestros proveedores, también valoramos sus procedimientos respetuosos con el medio ambiente. También buscamos proveedores que no utilicen sustancias nocivas y que apliquen medidas eficaces de gestión medioambiental.

Producción: Ya nos hemos asegurado de que nuestros procesos de producción tengan poco impacto en el medio ambiente. No obstante, seguimos comprometidos con la mejora continua y nos esforzamos por reducir aún más nuestro impacto en el medio ambiente mediante procesos innovadores. Entre los procesos de este tipo se encuentran la recuperación del calor residual, la recuperación del agua y la energía solar.

Distribución: Siempre que es posible, utilizamos métodos de transporte respetuosos con el medio ambiente, como el ferrocarril. Cuando la distribución requiere el uso de camiones, nos esforzamos por garantizar la optimización de las cargas y evitar las rutas indirectas.

Contribuir a la protección del medio ambiente en las instalaciones de nuestros clientes: Nuestras soluciones innovadoras reducen las emisiones de polvo y ruido de las instalaciones de producción de nuestros clientes, garantizando que la producción se desarrolle de forma limpia y segura.

Reparaciones: Nuestros productos también están diseñados para facilitar al máximo las reparaciones. Nuestro centro de servicio garantiza reparaciones expertas, en cualquier parte del mundo.

Reciclaje y eliminación: Los equipos antiguos pueden devolverse gratuitamente de acuerdo con la legislación europea. Al ser fáciles de desmontar y estar fabricados con materiales adecuados, los dispositivos antiguos pueden reciclarse. Además, nuestras soluciones de aspiración industrial son, por regla general, reciclables en un 90%.