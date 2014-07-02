ASPIRACIÓN INDUSTRIAL DE KÄRCHER

Soluciones para la técnica de aspiración industrial: Del equipo de aspiración móvil al sistema de aspiración y extracción de polvo permanente.

En la industria se necesitan equipos de aspiración, accesorios y servicios que puedan integrarse fácilmente en los diferentes procesos de producción y que aporten valor añadido. Un sistema en el que todos los productos estén desarrollados especialmente para estar a la altura de las exigentes necesidades industriales. Tenemos el sistema de aspiración que marca la diferencia. El sistema industrial Kärcher.

Aspiradora industrial de Kärcher en uso en obras de construcción

Aspiradora industrial de Kärcher instalada en la tecnología de la planta

Oferta de servicio de aspiradoras industriales de Kärcher

Stock de aspiradores industriales Kärcher

    Kärcher Aspiradores para uso industrial

    Aspiradores para uso industrial

    Los aspiradores para uso industrial están diseñados para la aspiración fija o móvil de virutas tanto secas como húmedas, polvo grueso y partículas similares que se acumulan. Para ello, los aspiradores para uso industrial funcionan con un vacío elevado y un caudal de aire relativamente bajo.

    Nuevo nombre - la misma calidad reconocida. Ringler se convierte en Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

     

    Ringler GmbH se sometió a un gran cambio de marca para los aspiradores industriales al hacer aparecer toda su cartera de productos bajo la marca Kärcher. Nuestros productos se suministrarán de forma estándar en el nuevo color corporativo antracita, a menos que el cliente solicite lo contrario. Con esta iniciativa, Kärcher refuerza la apariencia uniforme de todos los productos ofrecidos por el grupo corporativo, así como su alineación estratégica, que le mantiene a usted, el cliente, en el punto de mira.

    Las ventajas para usted: A partir de ahora, se beneficiará aún más de una cartera de productos armonizada de una marca internacional consolidada: Kärcher.

    El servicio de productos de Kärcher Industrial Vacuuming de un vistazo:

    • Las máquinas estándar están disponibles inmediatamente.
    • Las soluciones individuales para los clientes se pueden atender rápidamente, gracias al gran stock existente en nuestros almacenes.
    • El periodo de tiempo de las ofertas de proyectos permanece inalterada, gracias a una planificación de ventas y proyectos disponible.
    • La entrega de piezas de repuesto también está garantizado gracias a los altos niveles de stock.

    Servicio Técnico

    Nuestra declaración de calidad: Made in Germany

    Una promesa en la que puede confiar.

    Los componentes de alta calidad, los amplios conocimientos técnicos, el alto grado de valor añadido y el personal profesionalmente formado han garantizado que nuestros productos, de eficacia probada, ofrezcan una calidad y una durabilidad extraordinarias durante décadas.

    Nos vemos como un socio, a su lado cuando se enfrenta a cualquier reto de aspiración industrial. Sus experiencias y comentarios son muy valiosos para nosotros, ya que nuestros objetivos se alinean con los suyos: pretendemos desarrollar innovaciones y productos que le ayuden a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez y eficacia.

    Las condiciones son muy duras, pero nuestros aspiradores están preparados.


    Cada sector tiene unos requisitos únicos cuando se trata de la solución de limpieza perfecta: Integración de procesos, procesamiento a gran escala, sustancias peligrosas, plazos reducidos y mucho más. Esto requiere máquinas y sistemas tanto universales como específicos. Desde el procesamiento de metales hasta la industria del automóvil, desde la industria farmacéutica hasta la industria alimentaria, Kärcher es la mejor opción en aspiradores industriales:

    • Sistemas de aspiración industrial flexibles, móviles o de instalación fija.
    • Ideal para aspirar grandes o pequeñas cantidades.
    • Eliminación completa de sólidos y líquidos, así como de grandes cantidades de polvo.
    • Aspiración segura y eliminación de residuos de aspiración peligrosos.
    • Máquinas diseñadas para un uso industrial a largo plazo.

    SELECCIONE EL ASPIRADOR INDUSTRIAL QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS NECESIDADES:

    Kärcher aspirador industrial líquidos / virutas

    ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA LÍQUIDOS Y VIRUTAS

     
    Aspirador industrial Kärcher Sólidos / polvos

    ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA SÓLIDOS/POLVO

     
    Aspiradores industriales Kärcher EX

    ASPIRADORES INDUSTRIALES EX

     
    Industrial dust extractors

    EXTRACTORES DE POLVO INDUSTRIALES

     

    50 años de experiencia

    Con el sistema de aspiración industrial de Kärcher, se beneficia de más de 50 años de experiencia. Estamos en estrecho contacto con nuestros clientes de todo el mundo para analizar las tareas existentes y nuevas y adaptar de forma óptima nuestros productos a estas aplicaciones.

    SU SECTOR - NUESTROS ASPIRADORES. LOS SISTEMAS DE ASPIRACIÓN INDUSTRIAL DE KÄRCHER SON UN ÉXITO EN UNA AMPLIA GAMA DE SECTORES PROFESIONALES. DÍA TRAS DÍA.

    Los aspiradores industriales de Kärcher se adaptan a todos los sectores.

    Imagen de campos de aplicación de los aspiradores industriales de Kärcher.

    RÁPIDOS. SEGUROS. LIMPIOS.

    La industria del procesamiento de metales, que engloba la metalurgia, el diseño de maquinaria y la ingeniería de automoción, es una industria básica con procedimientos increíblemente sofisticados. El procesamiento de metales genera enormes cantidades de virutas abrasivas mezcladas con lubricantes refrigerantes. La limpieza de las piezas de trabajo y de las máquinas-herramienta, a menudo durante el funcionamiento, es una tarea importante que tiene un impacto significativo en la eficiencia de los costes. Nuestras soluciones de aspiración industrial proporcionan una fiabilidad de proceso y una garantía de calidad óptimas.

    Uso:

    • Los aspiradores industriales pueden absorber las virutas y los fluidos de todos los procesos de mecanizado que generan virutas, como el fresado, el torneado, el taladrado, el rectificado, el desbarbado y el cepillado.
    • Aspiración estacionaria de equipos de mecanizado con eliminación continua de virutas y polvo.


    Desafío:

    • Contaminación del equipo de mecanizado debido a las virutas (afiladas), el polvo de amolado, el polvo de esmerilado de la pintura, la escoria, el polvo combustible, el lubricante de refrigeración y las emulsiones.
    • Separación de virutas y emulsiones.


    Ventajas:

    • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
    • Reducir el tiempo de inactividad de los equipos de mecanizado.
    • Aumentar la precisión de la producción.
    • Aumentar la fiabilidad del trabajo y los procesos.
    • Separar las virutas y los líquidos.
    • Soluciones duraderas y robustas.
    • Funcionamiento continuo y tiempos de limpieza rápidos gracias a la alta potencia de aspiración.
    Aspiradores industriales de Kärcher para la industria del automóvil/procesamiento de metales y diseño de máquinas

    TRABAJAN DE FORMA HIGIÉNICA - LIMPIAN DE FORMA ECONÓMICA

     

    Los procesos de producción limpios, la garantía de calidad, la higiene óptima y la prevención de la contaminación son factores clave del éxito en el procesamiento de alimentos. Esto genera grandes cantidades de polvo fino y explosivo.

    Uso:

    Aspirar polvos de productos alimenticios como polvo de harina, polvo de vitaminas, polvo de productos alimenticios, etc. ya sea de forma móvil o estacionaria e integrada en el proceso de producción.


    Desafío:

    • Tareas de aspiración versátiles y tipos de suciedad: Roturas de alimentos, tipos de polvo (potencialmente explosivo, de libre flotación, adhesivo, húmedo), grasas, aceites y claras de huevo, líquidos.
    • Riesgo de explosiones de polvo.
    • Contaminación (cruzada), contaminación microbiana, alteración del sabor, peligro de resbalones.


    Ventajas:

    • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
    • Aspirar tipos de polvo potencialmente explosivos con certificación ATEX.
    • Soluciones duraderas, fiables y compactas.
    • Soluciones rentables.
    • Filtros eficaces y limpieza de filtros.
    Los aspiradores industriales de Kärcher en la industria alimentaria

    LA SALUD ES LA CLAVE. SIEMPRE

    La industria farmacéutica debe cumplir continuamente unas normas de calidad e higiene muy estrictas en diversas gamas de productos. Al mismo tiempo, los procesos de producción deben funcionar con la mayor eficacia posible. Nuestras soluciones de aspiración y extracción de polvo logran estos objetivos a cualquier escala industrial.

    Uso:

    • Aspiración de residuos de pastillas, agentes activos en medicamentos (vitaminas, estrógenos).
    • Aspirar el polvo en los procesos de producción


    Desafío:

    • Polvo fino peligroso para la salud.
    • Polvo potencialmente explosivo.


    Ventajas:

    • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad utilizando, por ejemplo, la aspiración integrada.
    • Aspiración integrada en el proceso de producción.
    • Protección de la salud y seguridad laboral.
    • Utilice los aspiradores en zonas especialmente delicadas.
    • Aspiración y eliminación seguras de polvo peligroso y potencialmente explosivo.
    • Polvo, entre otros materiales, gracias a la certificación del aspirador
    Los aspiradores industriales de Kärcher en la industria farmacéutica

    PRODUCTIVIDAD Y LIMPIEZA: LA COMBINACIÓN PERFECTA.

    La producción y el procesamiento de caucho y plásticos generan partículas finas y gruesas que suponen un peligro para la salud. Estas sustancias pueden estar presentes en grandes cantidades durante el transporte y los trabajos de mantenimiento.

    Uso:

    • Limpieza de máquinas y lugares de trabajo, en particular aspirando y absorbiendo granulados, virutas y polvo de plástico, mezclas químicas (agresivas), abono, polvo de pintura, agua, detergente.
    • Aspirar el polvo de los procesos de producción (por ejemplo, el polvo generado durante la dosificación de granulados).


    Desafío:

    • Polvo peligroso para la salud y el medio ambiente.
    • Contaminación de los productos.


    Ventajas:

    • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar los tiempos de inactividad.
    • Garantizar la seguridad laboral y la eficiencia del trabajo.
    • Aspirar tipos de polvo potencialmente explosivos con certificación ATEX
      Vaciado sin contaminación.
    Los aspiradores industriales de Kärcher en la industria química y del plástico

    PARA QUE SU PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN TENGA UN COMIENZO LIMPIO.

    Uso:

    • Aspirar minerales de todo tipo (polvo de hormigón, polvo de cemento), partículas erosionadas gruesas, guijarros, arena.
    • Transporte del aspirador a las obras y uso flexible en ellas.


    Desafío:

    • El polvo como peligro a largo plazo para la salud.
    • Material erosionado de gran tamaño como peligro para la seguridad laboral.


    Ventajas:

    • Aumento de la calidad del trabajo.
    • Protección de la salud y seguridad laboral.
    • Aspiración directa durante el uso de la herramienta gracias a la conexión eléctrica de la herramienta en el aspirador.
    • Equipos móviles y manejables.
    • Equipos duraderos y robustos.
    Los aspiradores industriales de Kärcher en la artesanía y la construcción.

    DONDE SE REALIZA EL ASERRADO, EL CEPILLADO Y EL LIJADO.

    En la industria de la madera y el mueble, el serrín, las virutas y el polvo de lijado suponen un riesgo continuo y grave para la salud. Además, estas sustancias pueden ser fácilmente inflamables o incluso explosivas. El uso de nuestros sistemas de aspiración especializados le permite evitar de forma fiable que el polvo y las virutas se acumulen y se conviertan en un peligro en el lugar de trabajo.

    Uso:

    • Limpieza de mantenimiento y limpieza de máquinas.
    • Los aspiradores industriales eliminan las virutas y el polvo en fresadoras, lijadoras, sierras, herramientas manuales, etc. y proporcionan una aspiración continua.


    Desafío:

    • Polvo fácilmente inflamable a altamente explosivo.
    • Polvo peligroso para la salud.
    • Grandes cantidades de polvo frecuentes.


    Ventajas:

    • Protección de la salud y seguridad laboral
    Las aspiradoras industriales de Kärcher en la industria de la madera.

    PRODUCCIÓN INDUSTRIAL SEGURA DE PIEDRA Y VIDRIO

    Al procesar piedra y vidrio se generan residuos de aspiración extremadamente finos, afilados y abrasivos. Este reto no es rival para nuestras soluciones de aspiración industrial.

    Uso:

    • Limpieza de maquinaria, a veces con grandes cantidades de líquido.
    • Aspiración de polvo de cemento en cintas transportadoras, embudos de llenado, equipos de llenado, etc.


    Desafío:

    • Grandes cantidades de polvo.
    • Material afilado para aspirar.
    • Grandes cantidades de agua de refrigeración.


    Ventajas:

    • Garantizar la calidad y los procesos operativos.
    Las aspiradoras industriales de Kärcher en la industria del vidrio y la piedra

    FABRICACIÓN TEXTIL SIN PELUSAS.

    La eliminación de los residuos generados durante la producción en la industria textil supone un reto único. Las fibras y las pelusas que se aspiran tienden a aglomerarse y pueden paralizar la producción al bloquear los filtros, las mangueras y las tuberías. Nuestras soluciones a medida garantizan que sus procesos de producción sigan funcionando sin problemas.

    Uso:

    • Aspirar pelusas y fibras de cualquier tamaño y cantidad.


    Desafío:

    • Las fibras textiles se adhieren y bloquean el filtro.
    • Las fibras textiles forman bolas en las mangueras y tuberías, bloqueándolas.

    Ventajas:

    • Mantener limpios los procesos de producción y minimizar el tiempo de inactividad.
    • Potencia de aspiración elevada y continua.
    • Soluciones duraderas, fiables, compactas y rentables.
    Los aspiradores industriales de Kärcher en la industria textil

    PRODUCCIÓN 100% SIN POLVO.

    En la industria electrónica y en la óptica, los procesos de producción generan un polvo extremadamente fino capaz de dañar los componentes y que debe ser aspirado directamente durante el proceso. Nuestros sistemas de aspiración, como nuestro aspirador industrial, eliminan el polvo fino y le ayudan a alcanzar estos objetivos y a proteger al mismo tiempo sus sofisticados sistemas de producción.

    Uso:

    • Fresado de componentes eléctricos.
    • Pulido de elementos ópticos.


    Reto:

    • Polvo altamente abrasivo.
    • Polvo capaz de destruir componentes.


    Ventajas:

    • Garantizar la calidad y los procesos operativos.
    Las aspiradoras industriales de Kärcher en la industria electrónica y óptica.

    PRODUCCIÓN LIMPIA DESDE EL PAPEL HASTA LA IMPRESIÓN.

    La producción de medios impresos implica el uso y la creación de polvo de papel, polvo de pintura, colorantes líquidos y tóneres. Estas sustancias, algunas de las cuales son muy tóxicas, requieren soluciones de aspiración industrial de alto rendimiento, que llevamos décadas desarrollando para la industria de la impresión.

    Uso:

    • Aspiración de fibras de celulosa durante la limpieza de máquinas en la industria papelera.
    • Aspirar recortes de papel finos y gruesos de las máquinas de corte.
    • Limpieza de máquinas de impresión.
    • Aspirar polvo de pintura.


    Reto:

    • Polvo extremadamente fino y explosivo.
    • Recortes de papel grandes.


    Ventajas:

    • Garantizar la calidad y los procesos operativos.
    • Medida de seguridad y salud.
    Las aspiradoras industriales de Kärcher en la industria de la imprenta.

    SU SUCIEDAD ES NUESTRO PROBLEMA. KÄRCHER DISPONE DEL ASPIRADOR INDUSTRIAL ADECUADO PARA CUALQUIER APLICACIÓN.

    La solución adecuada a cualquier problema

    Nuestros aspiradores industriales y extractores de polvo industriales de Kärcher le ofrecen soluciones para cualquier tarea de aspiración industrial: Ya sean flexibles y móviles o fijos, para aspirar desde virutas gruesas hasta las más pequeñas partículas en suspensión, para cantidades pequeñas o grandes, para líquidos o sólidos, para materiales no problemáticos o peligrosos.

    ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA LÍQUIDOS/VIRUTAS

     

    ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA GRANDES CANTIDADES DE VIRUTAS ABRASIVAS Y LUBRICANTES

    En la industria se necesitan aspiradores que soporten sin esfuerzo varias horas diarias o un funcionamiento continuo las 24 horas del día. El espectro de sustancias va desde cantidades pequeñas a muy grandes de virutas abrasivas y partículas gruesas hasta medios descargados, pasando por líquidos como aceite, emulsión refrigerante y agua.

    Aspiradores industriales Kärcher para líquidos y virutas

    ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA SÓLIDOS/POLVO

     

    LOS ASPIRADORES CON LA TÉCNICA DE FILTRADO ESPECIAL

     

    En las diferentes industrias hay que aspirar diversas sustancias y medios. Los medios descargados, el polvo peligroso, las virutas finas y gruesas, la arena, los agentes pulverizadores, todo tipo de fibras, los restos de alimentos, las sustancias orgánicas, los materiales muy ligeros hasta los muy pesados, todos ellos plantean requisitos estrictos a la ingeniería de filtrado utilizada. En nuestro sistema de aspiración para la industria de Kärcher, encontrará el filtro óptimo para cada tarea, independientemente de si es diaria, a intervalos de una hora o en funcionamiento continuo 24/7.

    ASPIRADORES INDUSTRIALES PARA SÓLIDOS y POLVO

    ASPIRADORES INDUSTRIALES EX

    SEGURIDAD CERTIFICADA PARA ATMÓSFERAS POTENCIALMENTE EXPLOSIVAS

     

    La aspiración en atmósferas potencialmente explosivas plantea las máximas exigencias a la calidad de las máquinas. Los aspiradores industriales Ex de Kärcher cumplen estas normas y algunos están certificados por TÜV Süd e IBExU.

    Aspiradores industriales Ex de Kärcher

    EXTRACTORES DE POLVO INDUSTRIALES

    PARA UNA RECOGIDA EFICAZ DE LAS PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN

     

    Las partículas en suspensión pueden ser muy variadas: Polvo fino, polvo peligroso, virutas finas y todo tipo de abrasión. En muchas industrias es esencial la aspiración continua de los polvos de proceso procedentes de metales, vidrio, piedra, fibras textiles, productos agrícolas o químicos directamente en el proceso. Nuestros aspiradores industriales capturan de forma fiable las partículas en suspensión, incluso en grandes cantidades, en funcionamiento continuo las 24 horas del día, directamente en los centros de mecanizado conectados o en las plantas de llenado.

    Extractores de polvo industriales de Kärcher

    EXTRACTORES DE POLVO INDUSTRIALES EX

     

    PARA TODO LO QUE ESTÁ SUSPENDIDO EN EL AIRE Y ES POTENCIALMENTE EXPLOSIVO

     

    La aspiración continua de partículas en suspensión y explosivas directamente en el punto de origen del proceso plantea requisitos extremadamente altos a los aspiradores industriales. Nuestros desempolvadores y desempolvadores Ex han demostrado su eficacia durante muchos años en el uso estacionario y continuo en muchos sectores de la industria, especialmente en el procesamiento de metales y madera, en la industria automovilística, química y farmacéutica, en la industria alimentaria, en la fabricación de papel, en la industria de procesamiento de caucho y plásticos, así como en la zona 22.

    Extractor Kärcher Ex

    Soluciones específicas para tareas concretas. Nos adaptamos a cada cliente.

    Soluciones de aspiración customizadas de Kärcher

    Soluciones individuales

    Los requisitos de los sistemas de aspiración industrial pueden ser muy específicos. Planificamos cada sistema de forma individualizada según sus necesidades específicas. Nuestros servicios abarcan desde la simple solución móvil hasta las soluciones de aspiración industrial más complejas, específicamente adaptadas y con tuberías estrechas. Con más de 50 años de experiencia en el desarrollo y la realización de sistemas de vacío industrial, somos su socio competente. Como resultado, obtendrá soluciones completas y eficientes de un solo proveedor.

    Tuberías

    Tuberías: rendimiento perfectamente conectado.

    Nuestros aspiradores industriales estacionarios pueden utilizarse como sistemas de uno o varios usuarios con puntos de aspiración manuales o directamente integrados en el proceso. Para ello, podemos proporcionarle todos los componentes necesarios, desde los puntos de aspiración y los accesorios hasta las tuberías configuradas individualmente.

    Servicio de aspiración industrial de Kärcher

    SERVICIO

    Puede confiar en nosotros. Nuestro servicio integral no se detiene una vez que ha aceptado su sistema de aspiración ndustrial. Obtenga más información sobre lo que podemos ofrecerle y póngase en contacto con nosotros.

    MÁS INFORMACIÓN

    SOBRE NOSOTROS
    Soluciones de aspiración y extractores de polvo industriales de Kärcher

    Nuestro ADN

     

    Quiénes somos: El experto en soluciones de aspiración industrial.

    Con más de 50 años de experiencia en el sector, puede estar seguro de que está en manos expertas con nosotros. Nuestro equipo de profesionales trabajará junto a usted para diseñar las soluciones perfectas para satisfacer sus necesidades utilizando nuestra amplia gama de productos, además de proporcionarle un completo asesoramiento experto. Nos dedicamos a ayudar a nuestros clientes a crear entornos de trabajo limpios y seguros utilizando soluciones de limpieza eficaces.

    Lo que ofrecemos: Soluciones de alta calidad en las que puede confiar.

    Con nuestras soluciones, que consisten en aspiradores industriales de alta calidad con una gama de accesorios versátiles para una serie de aplicaciones, facilitamos considerablemente su producción diaria. Nuestras soluciones se complementan con conceptos de servicio que garantizan que su solución de aspiración industrial esté siempre lista para su uso. Estamos a su lado en todo momento para ofrecerle ayuda y asesoramiento. Es una promesa en la que puede confiar.

    Lo que nos caracteriza: Como dos caras de una misma moneda, representamos las décadas de experiencia acumuladas por Ringler GmbH y su renovación como Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.

    Componentes de alta calidad, amplios conocimientos técnicos, un alto grado de valor añadido y personal experto han garantizado que nuestras soluciones probadas ofrezcan una calidad y una durabilidad extraordinarias durante décadas. Con nuestra experiencia combinada en desarrollo, producción, ventas, servicios e ingeniería de aplicaciones, le ayudamos a crear una instalación de producción más limpia, segura y respetuosa con el medio ambiente.

    Sistemas de aspiración industriales individuales de Kärcher

    SOLDADURA

    Nuestro alto grado de valor añadido nos permite reaccionar con flexibilidad a sus necesidades.

    Sistemas de aspiración industrial de Kärcher con elección de color individual

    PINTURA

    Estaremos encantados de proporcionarle nuestros sistemas de vacío industrial segúns sus especificaciones de color.

    Sistemas de aspiración industrial de alta calidad de Kärcher

    INSTALACIÓN

    Fabricados en Alemania: los procesors de trabajo óptimamente estructuras garantizan los más altos estándares de calidad.

    Nuestro hogar, en las montañas de Suabia, en Alemania

     

    Desde hace 50 años, Kärcher (antes Ringler) es un reconocido fabricante de soluciones de aspiración industrial de alta calidad; la empresa tiene su sede en la región suaba de Waldstetten, enclavada en un grupo de montañas conocido como "Dreikaiserberge", a unos 50 kilómetros de Stuttgart. Aquí es donde fabricamos casi todos nuestros productos. Nuestra gama abarca desde pequeños aspiradores industriales móviles hasta sistemas de aspiración estacionarios con estructuras de tuberías, pasando por sistemas de desempolvado con unidades de recogida diseñadas individualmente. 

    Nuestras soluciones de aspiración industrial nos ayudan a marcar la diferencia. Destacan por su alta calidad, su larga duración y su diseño técnicamente sofisticado y robusto. 

     

     

     

     

    Kärcher Industrial Vacuuming GmbH site

    7 de julio de 1967: Bernhard Ringler crea su propia empresa, un negocio de producción por encargo de piezas soldadas y torneadas, en un local alquilado.

    1970: Bernhard Ringler funda la empresa Ringler Apparatebau GmbH con el objetivo de responder a la pregunta ¿Cómo podemos hacer que la limpieza de las virutas y emulsiones de las máquinas herramienta sea lo más eficaz y segura posible? La empresa pretende que la típica práctica de barrer las virutas sea cosa del pasado.

    1973: Un gran avance con el clásico aspirador industrial de virutas RI 300: Este combina las ventajas de limpiar eficazmente los entornos industriales, separar las virutas de las emulsiones, devolver la emulsión refrigerada a la máquina y un mecanismo de volteo para vaciar las virutas. Este invento, pionero en su momento, fue un éxito de ventas en Alemania. El modelo que siguió a la aspiradora industrial RI 300 sigue siendo un verdadero clásico en el sector del vacío industrial y sigue siendo popular hasta hoy. Su construcción de acero, su diseño robusto y su perfecto manejo siguen siendo las piedras angulares de nuestras soluciones.

    1976: Construcción de la primera nave de producción y almacén
    de 750 m² y un espacio adicional para oficinas. La empresa se dedica exclusivamente a la fabricación de aspiradores para la industria del procesamiento de metales.

    1982: Ampliación de la capacidad de producción y almacenamiento en otros 600 m² y 200 m² adicionales de oficinas.

    1995: Se amplían las áreas de instalación y envío.
    Tercera fase de construcción:
    Construcción de una nueva nave de montaje, capacidad adicional de montaje/envío y una estación de pruebas adicional de 600 m². Nuevo total de aproximadamente 2200 m² de espacio de montaje, producción y oficinas.

    2003: Certificación de toda la empresa según la norma ISO 9001, VDA 6.4

    2010: Adquisición por parte de Alfred Kärcher
    La empresa Alfred Kärcher SE & Co.KG adquiere Ringler Apparatebau GmbH a partir del 1 de septiembre de 2010

    2012: Mejoras continuas en la profundidad de la producción - Made in Germany
    La planta de producción se amplía para mantener y mejorar la profundidad de producción de la empresa. Como parte de este proceso, se adquiere y se pone en funcionamiento una nave de producción adicional para estructuras de acero y materias primas.

    2013: Producción flexible y orientada al cliente gracias al nuevo taller de pintura
    Gracias a la utilización de dos cajas de pintura de última generación, los plazos de entrega se redujeron drásticamente, lo que hizo que la producción estuviera significativamente más orientada al cliente y fuera más flexible.

    1 de octubre de 2013: Cambio de nombre a Ringler GmbH.

    2014: Ampliación del espacio de oficinas debido a la orientación de las ventas internacionales
    Como parte de la expansión de las ventas internacionales de la empresa, se inauguró un edificio de oficinas con instalaciones de formación y espacio de oficina para ventas y administración. También incluye una sala de exposición de productos.

    2017: Un jubileo de oro
    La empresa celebra su 50º año de actividad y echa la vista atrás para ver cómo se ha convertido en un innovador líder del mercado de soluciones de aspiración industrial en Alemania y Europa.

    2020: Rediseño del color y de la marca
    A partir del 1 de enero de 2020, toda la cartera de productos se venderá bajo la marca Kärcher. Con esta iniciativa, Kärcher refuerza la apariencia uniforme de todos los productos ofrecidos por el grupo empresarial, así como su alineación estratégica, que mantiene a sus clientes en el punto de mira.

    2022: Dos mentes son mejor que una - incorporación de la reconocida calidad de Ringler GmbH a Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

    A partir del 1 de enero de 2022, la empresa pasa a llamarse Kärcher Industrial Vacuuming. Nuestro compromiso con la calidad sigue dando forma a lo que hacemos cada día.

    Nuestro objetivo: mejorar continuamente nuestra sostenibilidad medioambiental

     

     

     

     

     

    Las variadas soluciones de aspiración industrial de Kärcher Industrial Vacuum GmbH contribuyen de forma importante a mantener limpias las instalaciones de producción, garantizar la seguridad laboral, mantener el aire limpio y proteger el medio ambiente. Nuestros productos destacan por su alta calidad, su larga duración y su diseño técnicamente sofisticado, robusto y sostenible.

    En este sentido, hacemos todo lo posible para ser cada vez más respetuosos con el medio ambiente con cada generación de unidades. Para ello, concedemos gran importancia a la reducción del impacto medioambiental de la producción de nuestros productos, así como a la contribución directa a la protección del medio ambiente en las instalaciones de nuestros clientes mediante nuestras soluciones de aspiración industrial, por ejemplo, mediante la recogida de sustancias nocivas para el medio ambiente.

    Protección del medio ambiente desde el desarrollo del producto hasta su eliminación

    Cuando se trata de lograr la sostenibilidad, el viaje es el destino. Llevamos décadas siguiendo este camino orientado al futuro, dando ejemplo en el sector. Por ejemplo, cuando desarrollamos nuevos productos, adoptamos el concepto de "pensamiento de ciclo de vida". Esto significa que empezamos a considerar todo el ciclo de vida del producto desde la fase de planificación. Todas las secciones del ciclo de vida del producto se analizan durante el desarrollo, prestando especial atención a los aspectos medioambientales, y se optimizan en la medida de lo posible para que tengan el menor impacto posible en el medio ambiente.

    Producción de materias primas: Nuestras soluciones se fabrican con materias primas de alta calidad. Nuestro compromiso con la calidad y la larga vida útil de nuestras soluciones nos ayudan a proteger el medio ambiente.

    Producción de piezas: A la hora de seleccionar a nuestros proveedores, también valoramos sus procedimientos respetuosos con el medio ambiente. También buscamos proveedores que no utilicen sustancias nocivas y que apliquen medidas eficaces de gestión medioambiental.

    Producción: Ya nos hemos asegurado de que nuestros procesos de producción tengan poco impacto en el medio ambiente. No obstante, seguimos comprometidos con la mejora continua y nos esforzamos por reducir aún más nuestro impacto en el medio ambiente mediante procesos innovadores. Entre los procesos de este tipo se encuentran la recuperación del calor residual, la recuperación del agua y la energía solar.

    Distribución: Siempre que es posible, utilizamos métodos de transporte respetuosos con el medio ambiente, como el ferrocarril. Cuando la distribución requiere el uso de camiones, nos esforzamos por garantizar la optimización de las cargas y evitar las rutas indirectas.

    Contribuir a la protección del medio ambiente en las instalaciones de nuestros clientes: Nuestras soluciones innovadoras reducen las emisiones de polvo y ruido de las instalaciones de producción de nuestros clientes, garantizando que la producción se desarrolle de forma limpia y segura.

    Reparaciones: Nuestros productos también están diseñados para facilitar al máximo las reparaciones. Nuestro centro de servicio garantiza reparaciones expertas, en cualquier parte del mundo.

    Reciclaje y eliminación: Los equipos antiguos pueden devolverse gratuitamente de acuerdo con la legislación europea. Al ser fáciles de desmontar y estar fabricados con materiales adecuados, los dispositivos antiguos pueden reciclarse. Además, nuestras soluciones de aspiración industrial son, por regla general, reciclables en un 90%.

    La sostenibilidad en Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
    Referencias sobre las técnicas de aspiración industrial Kärcher

    REFERENCIAS

    Un historial del que estar orgulloso: Nuestros sistemas de aspiración industrial son utilizados por empresas de renombre en todo el mundo. Ofrecemos a cada uno de nuestros clientes la solución perfecta.Adaptada a sus necesidades.

