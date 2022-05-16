Servicio y soporte

Atención al cliente

Puede confiar en nosotros. Nuestro servicio integral no termina cuando usted ha aceptado nuestro sistema de alta calidad de Kärcher.

Nuestro servicio le ofrece las siguientes ventajas:

Servicio 24 horas al día, 7 días a la semana - estamos siempre a su disposición.

Rápida tramitación de las solicitudes de repuestos o consultas de servicio.

Casi todas las piezas de recambio disponibles de inmediato en nuestro almacén.

Servicio profesional por parte de técnicos de servicio formados por expertos.

Mejora de la conservación del valor y aumento de la vida útil de su solución Kärcher.

Realización de las inspecciones de seguridad legalmente requeridas.

Contacto regular y sin compromiso.

Propuesta de costes gratuita.

Servicio integral tras la finalización del contrato de servicio.

También ofrecemos paquetes de servicio

Una vez concluido el contrato, puede estar seguro de que nuestro servicio continuará cada año, sin necesidad de realizar trabajos adicionales.

Disponemos de los siguientes paquetes de servicio:

Paquete de servicio clásico:

Nuestro paquete de servicio clásico se basa en el principio de la prevención en lugar de la reparación. Con este paquete, puede calcular los costes totales del servicio; además, las piezas de desgaste y los repuestos se sustituyen in situ tras consultar con su interlocutor.

Paquete de servicio compacto:

El mantenimiento y la reparación son totalmente calculables gracias a nuestro paquete de servicio compacto. Los costes de servicio y las piezas de desgaste y de recambio acordadas por contrato son actualizados cada año por nuestros expertos técnicos de servicio.

Gestión de flotas Fleet:

Recientemente hemos empezado a ofrecer a los clientes nuestro servicio de gestión de flotas (sistema de mantenimiento remoto) a petición.