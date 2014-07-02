LIMPIADORAS Y ASPIRADORES DE VAPOR
Limpieza higiénica sin detergentes. Las limpiadoras de vapor y los aspiradores de vapor profesionales de Kärcher limpian de forma rentable e higiénica, sin necesidad de utilizar productos químicos. La gran gama de accesorios disponibles convierte a estas limpiadoras en unos equipos multiusos, adecuados para todo tipo de suelos duros, superficies acristaladas y de azulejos. También son ideales para la limpieza de las juntas y superficies textiles.
Las limpiadoras y aspiradoras de vapor profesionales de Kärcher: para que no quede ni rastro de suciedad
Las limpiadoras y aspiradoras de vapor profesionales de Kärcher son las mejores aliadas para eliminar la suciedad tanto en superficies enmoquetadas como en todo tipo de superficies duras.
Nuestras limpiadoras de vapor son robustas, potentes y versátiles, especialmente indicadas para la limpieza de superficies en oficinas, hoteles o edificios públicos expuestas diariamente a un uso intenso.
Son adecuadas para la limpieza básica y de mantenimiento de alfombras, así como para la eliminación de manchas en todo tipo de superficies textiles. Además, son idóneas para la limpieza de tapicerías y asientos de automóvil. Y con los accesorios adecuados, incluso se pueden usar para la limpieza de superficies duras, como por ejemplo, azulejos.
Limpiadoras de vapor
Higiénicas, rentables y respetuosas con el medio ambiente: las limpiadoras de vapor de Kärcher limpian cualquier superficie sin necesidad de utilizar ningún tipo de producto químico.
Limpiadoras/aspiradoras de vapor
Las limpiadoras-aspiradoras de vapor de Kärcher convencen por su gran comodidad de funcionamiento y eficaz rendimiento de limpieza en todo tipo de superficies resistentes. La amplia gama de accesorios garantiza una solución a cada tarea de limpieza.
Cómo combatir las chinches
Sea cual sea el sector en el que trabajes, es posible que las chinches se hayan extendido a sofás, colchones, sillones o alfombras. Si es así, es importante actuar con rapidez para evitar la propagación de estos parásitos. Descubre nuestros consejos y sugerencias para ayudarte a combatir las chinches.
Detergentes para la limpieza con limpiadoras y aspiradores de vapor
Nuestras limpiadoras y aspiradores de vapor cumplen con todos los requisitos necesarios para conseguir una limpieza en profundidad de alfombras, tapicerías y en general superficies enmoquetadas. Potentes equipos de limpieza y productos de limpieza avanzados, como la tecnología de encapsulación iCapsol, llegan al fondo de la suciedad, consiguien aflojar la suciedad en las profundidades de los tejidos, la encapsulan y luego la eliminan completamente. El resultado es una limpieza visible y una fragancia agradable en el recinto, tiempos de secado cortos y una reutilización rápida.
Edificios públicos
La presencia de público exige un gran grado de limpieza diaria, así como un cuidado de limpieza a largo plazo.
Hoteles y Restauración
Limpieza e higiene son una oferta imprescindible para los clientes. Con altas exigencias de confort de uso y rentabilidad.
Oficinas
Detergentes de limpieza universales de Kärcher con fragancias agradables que son inofensivas para la salud.
¿Necesita asesoramiento sobre nuestra limpieza a vapor profesional?
¡Contáctenos sin compromiso!
Cumplimente este formulario y un especialista se pondrá en contacto con usted a la mayor brevedad posible. Cuéntenos sus necesidades de limpieza.
Si lo prefiere puede llamarnos directamente al número 93 846 44 47.
Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.