Las limpiadoras y aspiradoras de vapor profesionales de Kärcher: para que no quede ni rastro de suciedad

Las limpiadoras y aspiradoras de vapor profesionales de Kärcher son las mejores aliadas para eliminar la suciedad tanto en superficies enmoquetadas como en todo tipo de superficies duras.

Nuestras limpiadoras de vapor son robustas, potentes y versátiles, especialmente indicadas para la limpieza de superficies en oficinas, hoteles o edificios públicos expuestas diariamente a un uso intenso.

Son adecuadas para la limpieza básica y de mantenimiento de alfombras, así como para la eliminación de manchas en todo tipo de superficies textiles. Además, son idóneas para la limpieza de tapicerías y asientos de automóvil. Y con los accesorios adecuados, incluso se pueden usar para la limpieza de superficies duras, como por ejemplo, azulejos.