LIMPIADORAS Y ASPIRADORES DE VAPOR

Limpieza higiénica sin detergentes. Las limpiadoras de vapor y los aspiradores de vapor profesionales de Kärcher limpian de forma rentable e higiénica, sin necesidad de utilizar productos químicos. La gran gama de accesorios disponibles convierte a estas limpiadoras en unos equipos multiusos, adecuados para todo tipo de suelos duros, superficies acristaladas y de azulejos. También son ideales para la limpieza de las juntas y superficies textiles.

Las limpiadoras y aspiradoras de vapor profesionales de Kärcher: para que no quede ni rastro de suciedad

Las limpiadoras y aspiradoras de vapor profesionales de Kärcher son las mejores aliadas para eliminar la suciedad tanto en superficies enmoquetadas como en todo tipo de superficies duras.

Nuestras limpiadoras de vapor son robustas, potentes y versátiles, especialmente indicadas para la limpieza de superficies en oficinas, hoteles o edificios públicos expuestas diariamente a un uso intenso.

 Son adecuadas para la limpieza básica y de mantenimiento de alfombras, así como para la eliminación de manchas en todo tipo de superficies textiles. Además, son idóneas para la limpieza de tapicerías y asientos de automóvil. Y con los accesorios adecuados, incluso se pueden usar para la limpieza de superficies duras, como por ejemplo, azulejos.

Kärcher Limpiadoras de vapor

Limpiadoras de vapor

Higiénicas, rentables y respetuosas con el medio ambiente: las limpiadoras de vapor de Kärcher limpian cualquier superficie sin necesidad de utilizar ningún tipo de producto químico.

Kärcher Limpiadoras/aspiradoras de vapor

Limpiadoras/aspiradoras de vapor

Las limpiadoras-aspiradoras de vapor de Kärcher convencen por su gran comodidad de funcionamiento y eficaz rendimiento de limpieza en todo tipo de superficies resistentes. La amplia gama de accesorios garantiza una solución a cada tarea de limpieza.

Limpiadora de vapor para eliminación de chinches

Cómo combatir las chinches

Sea cual sea el sector en el que trabajes, es posible que las chinches se hayan extendido a sofás, colchones, sillones o alfombras. Si es así, es importante actuar con rapidez para evitar la propagación de estos parásitos. Descubre nuestros consejos y sugerencias para ayudarte a combatir las chinches.

Detergentes para la limpieza con limpiadoras y aspiradores de vapor

Nuestras limpiadoras y aspiradores de vapor cumplen con todos los requisitos necesarios para conseguir una limpieza en profundidad de alfombras, tapicerías y en general superficies enmoquetadas. Potentes equipos de limpieza y productos de limpieza avanzados, como la tecnología de encapsulación iCapsol, llegan al fondo de la suciedad, consiguien aflojar la suciedad en las profundidades de los tejidos, la encapsulan y luego la eliminan completamente. El resultado es una limpieza visible y una fragancia agradable en el recinto, tiempos de secado cortos y una reutilización rápida.

Comprar una aspiradora limpiadora de vapor profesional para limpiar oficinas

Edificios públicos

La presencia de público exige un gran grado de limpieza diaria, así como un cuidado de limpieza a largo plazo.

Las mejores limpiadoras aspiradoras de vapor profesional

Hoteles y Restauración

Limpieza e higiene son una oferta imprescindible para los clientes. Con altas exigencias de confort de uso y rentabilidad.

Los mejores detergentes para limpiadoras y aspiradores de vapor

Oficinas

Detergentes de limpieza universales de Kärcher con fragancias agradables que son inofensivas para la salud.

