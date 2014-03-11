Limpiadora de cristales
Ventanas limpias y sin marcas. Tres veces más rápido. Con las limpiadoras de cristales y ventanas de Kärcher, estaréis preparados para lo que se os ponga por delante!
Limpieza sin rastro de franjas. Tres veces más rápida. No solo para ventanas
Limpiadora de cristales de Kärcher: ¡21 millones de clientes satisfechos!
Las limpiadoras Window Vac de Kärcher aspiran el agua después de la limpieza con facilidad y sin dejar residuos ni rayas. Rocía el detergente con una botella pulverizadora en la ventana, limpia la ventana con el paño de microfibra correspondiente y luego aspira el agua sucia con la limpiadora de cristales.
√ Kärcher, el inventor de las limpiadores de cristales.
√ Ahorra tiempo y esfuerzo - Tres veces más rápido que los métodos tradicionales.
√ Para una limpieza sin rastro de franjas en ventanas, mamparas de ducha, ventanas de coches, escaparates, espejos, cristales, etc.
√ Pequeña, compacta y ligera.
√ Sin rastro de gotas, gracias a la aspiración del dispositivo.
√ Larga duración de la batería hasta aproximadamente 105 m² (WV 5 Premium).
√ Vaciado rápido y fácil del depósito.
Características de nuestras limpiadoras de cristales Window Vac
Tres veces más rápida
Limpieza de ventanas tres veces más rápida que a mano.
Sin rastro de franjas
Limpieza sin rastro de franjas, gracias a la gran calidad del labio de secado y a la innovadora función de aspiración.
Sin goteos
La limpiadora de cristales aspira el agua de la superficie de cristal de forma rápida y eficaz. ¡Sin dejar ni rastro de agua sucia!
La original
La calidad original del inventor de la limpiadora de cristales sin cables.
¿Qué preparación necesitas para ponerte a limpiar con nuestra limpiadora de cristales?
Botella pulverizadora estándar
Con paño de microfibra. Facilita la limpieza de todo tipo de superficies lisas.
Botella pulverizadora extra
Con paño de microfibra ajustable para humidificación variable en los dos tamaños de tobera, también ideal para ventanas de celosía.
Vibrapad KV 4
La variante eléctrica para una eliminación sin esfuerzo de la suciedad más resistente. El paño se puede cambiar rápida y cómodamente en todas las variantes.
Principales aplicaciones de limpieza de una limpiadora de cristales
Nuestra limpiadora de cristales Window Vac: Una misma solución para la limpieza de todo tipo de superficies lisas
Limpieza de ventanas
Limpiar las ventanas nunca ha sido tan fácil. Utilliza nuestra limpiadora de cristales Window Vac inalámbrica para obtener resultados sin rastro de franjas ni de gotas en segundos.
Limpieza de mamparas de ducha
Aspirar la humedad y el agua restante de la mampara de tu ducha y paredes de azulejos en duchas y baños de forma rápida y sin esfuerzo.
Azulejos
Limpiar esas manchas de los azulejos del baño puede convertirse en una tarea tediosa en todos los hogares. Simplemente utiliza tu limpiadora de cristales Window Vac de Kärcher para dejar sus baldosas brillantes en segundos con un mínimo esfuerzo.
Aspiración de líquidos
Utiliza la limpiadora Window Vac de Kärcher para aspirar líquidos de todas las superficies lisas.
Absorber la condensación
Con las limpiadoras de cristales inalámbricas de Kärcher, podrás absorber de forma rápida el exceso de humedad de los cristales.
Espejos
Manchas de pasta de dientes, marcas de agua y manchas de huellas dactilares. La limpiadora de cristales Window Vac de Kärcher elimina sin esfuerzo la suciedad de los espejos, dejando un resultado brillante y sin rastro de franjas.
Nuestra limpiadora de cristales WV 5 Plus N Black Edition
El funcionamiento silencioso, la empuñadura suave y los soportes de distancia ajustables para los bordes hacen que la nueva limpiadora de cristales Kärcher WV 5 sea ideal para todas las superficies lisas. Sus baterías intercambiables acumulan suficiente energía para cualquier trabajo y permiten una limpieza sin interrupciones hasta que el trabajo esté terminado. En el equipo de serie se incluye una boquilla de aspiración estrecha para ventanas de celosía.
Limpieza sin rastro de franjas en 3 pasos con una botella pulverizadora y nuestra limpiadora de cristales
1. Rocía la superficie
En primer lugar, humedece el cristal con detergente (idealmente con la botella pulverizadora del kit de la limpiadora de cristales Window Vac)
2. Limpia la suciedad
A continuación elimina la suciedad (del cristal) con la almohadilla de limpieza de microfibra o con un paño.
3. Aspira
Finalmente aspira el agua sucia. ¡Y ya está!
Limpieza sin rastro de franjas en 2 pasos con KV 4 y nuestra limpiadora de cristales
Limpiar
Gracias a la humidificación automática del paño, se puede limpiar la superficie sin necesidad de rociar adicionalmente el cristal. La vibración permite la limpieza y ahorra tener que frotar para eliminar la suciedad difícil.
Aspirar la suciedad
Aspirar después el agua sucia con la limpiadora de cristales Window Vac. ¡Y ya está!
Ventajas de la nueva generación de limpiadoras de cristales
Más compactas, más manejables y más ligeras
La nueva gama de limpiadoras de cristales Window Vac son un 10 % más pequeñas que sus predecesoras. De este modo, llegan mejor al borde inferior de las ventanas y aspiran de forma limpia hasta en el borde inferior de las ventanas.
Gracias a su diseño ergonómico y compacto obtenies unos resultados de limpieza óptimo de forma aún más sencilla.
Mayor capacidad de carga
Con una capacidad de carga un 25% mayor, la limpiadora de cristales WV 2 puede limpiar aproximadamente 15 m² más de superficie con una carga de baterías que sus predecesoras.
Limpiadora de cristales aún más ligera
Gracias a los 100 g menos de peso, limpiar las ventanas es todavía más fácil.
Muy silenciosa
El trabajo es aún más agradable gracias a una reducción del ruido del 10 %.
Mayor ergonomía
Gracias a la mayor superficie de agarre, es muy fácil manejar la nueva botella pulverizadora.
Accesorios
El catálogo de accesorios para nuestras limpiadoras de cristales complementa perfectamente el equipamiento y sus productos garantizan una limpieza de cristales eficiente
Las ventajas de comprar en nuestra tienda online
- Comprar directamente al fabricante, lo que te ofrece la posibilidad de acceder a la gama completa de todos los productos y accesorios de nuestra marca.
- Asesoramiento profesional y personalizado.
- 14 días para devolver tu producto, si no cumple tus expectativas.
- Forma de pago segura a través de SSL.