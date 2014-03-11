Limpieza sin rastro de franjas. Tres veces más rápida. No solo para ventanas

Limpiadora de cristales de Kärcher: ¡21 millones de clientes satisfechos!

Las limpiadoras Window Vac de Kärcher aspiran el agua después de la limpieza con facilidad y sin dejar residuos ni rayas. Rocía el detergente con una botella pulverizadora en la ventana, limpia la ventana con el paño de microfibra correspondiente y luego aspira el agua sucia con la limpiadora de cristales.

√ Kärcher, el inventor de las limpiadores de cristales.

√ Ahorra tiempo y esfuerzo - Tres veces más rápido que los métodos tradicionales.

√ Para una limpieza sin rastro de franjas en ventanas, mamparas de ducha, ventanas de coches, escaparates, espejos, cristales, etc.

√ Pequeña, compacta y ligera.

√ Sin rastro de gotas, gracias a la aspiración del dispositivo.

√ Larga duración de la batería hasta aproximadamente 105 m² (WV 5 Premium).

√ Vaciado rápido y fácil del depósito.