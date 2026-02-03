Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N Black Edition
El set de la limpiadora de cristales WV 5 Plus N Black Edition proporciona unas ventanas limpias, sin marcas y sin gotas en un abrir y cerrar de ojos. La batería de recambio, que se puede adquirir opcionalmente con posterioridad, permite una limpieza de forma continua.
Con la WV 5 Plus N Black Edition, Kärcher, el inventor de las limpiadoras de cristales, comercializa un equipo que perfecciona todavía más la limpieza de ventanas sin esfuerzo, sin marcas y sin gotas. Con el mayor tiempo de marcha de la batería, también es posible realizar actividades de limpieza más largas sin problemas. Y gracias al práctico sistema de cambio de batería, es posible limpiar ventanas sin interrupciones mediante la adquisición adicional de una segunda batería. El asa del equipo hace que la WV 5 Plus N Black Edition resulte incluso más manejable y ergonómica que la gama anterior gracias al componente blando del asa. Además, el equipo dispone de distanciadores en la boquilla aspiradora. Esta característica proporciona unos resultados de limpieza aún mejores, hasta en los bordes de las ventanas. En el equipo de serie también se incluye una boquilla aspiradora estrecha para las ventanas con travesaños. La perfecta combinación de la botella pulverizadora y el paño de microfibras garantiza una limpieza eficaz y, junto con la limpiadora de cristales, unas ventanas limpias y sin residuos.
Características y ventajas
Batería extraíbleGracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente, es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.
Cómoda limpieza de bordesGracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener resultados de limpieza perfectos y sin marcas hasta los bordes de las ventanas.
Asa cómoda con indicador de estado de carga de la bateríaGracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha podido mejorar perceptiblemente. Tres luces led indican el estado actual de la batería del equipo.
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
- En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Agradablemente silenciosa
- El escaso nivel sonoro de la limpiadora de cristales hace que el trabajo sea aún más agradable.
La original
- Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
El triple de rápida
- Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo tres veces más rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
- Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
- Vaciado rápido y sencillo del depósito, sin contacto con el agua sucia.
Variedad de aplicaciones
- La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm)
|170
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|100
|Autonomía de la batería (min)
|35
|Tiempo de carga de la batería (min)
|185
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Rendimiento por carga de la batería (m²)
|aprox. 105
|Tensión (V)
|100 / 240
|Frecuencia (Hz)
|50 / 60
|Color
|negro
|Peso con batería (kg)
|0,7
|Peso sin accesorios (kg)
|0,7
|Peso con embalaje incluido (kg)
|1,2
|Dimensiones (la. × an. × al.) (mm)
|125 x 280 x 325
Incluido en el equipamiento de serie
- Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
- Botella pulverizadora extra con paño de microfibra
- Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
- Boquilla de aspiración estrecha
Equipamiento
- Boquilla de aspiración
- Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Campos de aplicación
- Superficies de ventanas y de cristal
- Ventana con travesaños
- Superficies lisas
- Espejos
- Baldosas
- Mesas de cristal
- Paredes alicatadas
