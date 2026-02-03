Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N Black Edition

El set de la limpiadora de cristales WV 5 Plus N Black Edition proporciona unas ventanas limpias, sin marcas y sin gotas en un abrir y cerrar de ojos. La batería de recambio, que se puede adquirir opcionalmente con posterioridad, permite una limpieza de forma continua.

Con la WV 5 Plus N Black Edition, Kärcher, el inventor de las limpiadoras de cristales, comercializa un equipo que perfecciona todavía más la limpieza de ventanas sin esfuerzo, sin marcas y sin gotas. Con el mayor tiempo de marcha de la batería, también es posible realizar actividades de limpieza más largas sin problemas. Y gracias al práctico sistema de cambio de batería, es posible limpiar ventanas sin interrupciones mediante la adquisición adicional de una segunda batería. El asa del equipo hace que la WV 5 Plus N Black Edition resulte incluso más manejable y ergonómica que la gama anterior gracias al componente blando del asa. Además, el equipo dispone de distanciadores en la boquilla aspiradora. Esta característica proporciona unos resultados de limpieza aún mejores, hasta en los bordes de las ventanas. En el equipo de serie también se incluye una boquilla aspiradora estrecha para las ventanas con travesaños. La perfecta combinación de la botella pulverizadora y el paño de microfibras garantiza una limpieza eficaz y, junto con la limpiadora de cristales, unas ventanas limpias y sin residuos.

Características y ventajas
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N Black Edition: Batería extraíble
Batería extraíble
Gracias a la batería de recambio extraíble disponible opcionalmente, es posible limpiar todas las ventanas sin interrupciones.
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N Black Edition: Cómoda limpieza de bordes
Cómoda limpieza de bordes
Gracias a los distanciadores regulables manualmente, puede obtener resultados de limpieza perfectos y sin marcas hasta los bordes de las ventanas.
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N Black Edition: Asa cómoda con indicador de estado de carga de la batería
Asa cómoda con indicador de estado de carga de la batería
Gracias al recubrimiento de goma del asa del equipo, el manejo se ha podido mejorar perceptiblemente. Tres luces led indican el estado actual de la batería del equipo.
Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
  • En función del tamaño de la superficie de limpieza, se puede utilizar tanto la boquilla aspiradora pequeña como la grande.
Agradablemente silenciosa
  • El escaso nivel sonoro de la limpiadora de cristales hace que el trabajo sea aún más agradable.
La original
  • Calidad original de Kärcher, el inventor de la limpiadora de cristales.
El triple de rápida
  • Con la limpiadora de cristales, la limpieza de ventanas se lleva a cabo tres veces más rápido que con los métodos convencionales.
Resultado sin marcas ni gotas
  • Gracias a su aspiración eléctrica de agua, las molestas gotas ya son cosa del pasado. Para unas ventanas limpias y relucientes.
Higiene absoluta
  • Vaciado rápido y sencillo del depósito, sin contacto con el agua sucia.
Variedad de aplicaciones
  • La limpiadora de cristales puede emplearse para todo tipo de superficies lisas como baldosas, espejos o mamparas de ducha.
Especificaciones

Características técnicas

Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm) 280
Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm) 170
Capacidad del depósito de agua sucia (ml) 100
Autonomía de la batería (min) 35
Tiempo de carga de la batería (min) 185
Tipo de batería Batería extraíble de Li-Ion
Rendimiento por carga de la batería (m²) aprox. 105
Tensión (V) 100 / 240
Frecuencia (Hz) 50 / 60
Color negro
Peso con batería (kg) 0,7
Peso sin accesorios (kg) 0,7
Peso con embalaje incluido (kg) 1,2
Dimensiones (la. × an. × al.) (mm) 125 x 280 x 325

Incluido en el equipamiento de serie

  • Cargador: Cargador WV y KV (1 unidad)
  • Botella pulverizadora extra con paño de microfibra
  • Detergente: Detergente limpiacristales RM 503, 20 ml
  • Boquilla de aspiración estrecha

Equipamiento

  • Boquilla de aspiración
  • Intercambiabilidad de la boquilla aspiradora
Limpiadora de cristales a batería WV 5 Plus N Black Edition
Campos de aplicación
  • Superficies de ventanas y de cristal
  • Ventana con travesaños
  • Superficies lisas
  • Espejos
  • Baldosas
  • Mesas de cristal
  • Paredes alicatadas
No importa donde hayas comprado tu equipo Kärcher, en caso de avería puedes ponerte en contacto con cualquier Servicio de Asistencia Técnica Oficial (S.A.T) de Kärcher de tu zona para realizar una reparación.

Por favor, ten en cuenta las siguientes observaciones importantes:

· Ten en cuenta que las piezas de repuesto sólo pueden ser sustituidas por personal especializado y con formación para ella. En caso de que la máquina haya sido manipulada por cuenta propia, quedará invalidada la garantía (consulta también las Condiciones Generales de Garantía).

· Los recambios no se pueden devolver una vez abierto el envoltorio. Para más información, consulta nuestras Condiciones Generales de Reparación.

 Si necesitas localizar el S.A.T más cercano a tu zona haz clic aquí.

 