Limpiadoras de cristales Professional
Versátiles y ergonómicas. Así son las limpiadoras de cristales profesionales de Kärcher: la solución de limpieza completa para todas las superficies lisas.
Limpiadoras de cristales profesionales Kärcher: para una limpieza mejor, más fácil y más rápida
No importa si utiliza nuestra limpiadora de cristales y superficies lisas professional WVP 10 para limpiar ventanas o para limpiar azulejos, mamparas, espejos, vitrinas, mostradores o cualquier otro tipo de superficie lisa. Lo más importante es que obtendrá unos resultados de limpieza sin rastro de marcas. Todo ello con un equipo que funciona a baterías, que no pesa, que podrá sujetar con una sola mano, en cualquier posición, incluso boca abajo si es necesario y podrá llegar a cualquier esquina, hasta el mismo borde, gracias al distanciador de ajuste manual.
Flexibilidad pionera
En horizontal, vertical, diagonal, hacia arriba y hacia abajo y en cualquier otra dirección que necesite: nuestras limpiadoras de cristales y superficies lisas WVP 10 completan cada movimiento a la perfección y ofrecen unos resultados de limpieza óptimos y sin rastro de franjas en cualquier posición.
Accesorios para limpiadora de cristales profesional
Detergente para limpiadora de cristales profesional
Para la limpieza diaria de cristales y superficies lisas le ofrecemos una gama completa de detergentes. Para que pueda conseguir un secado rápido y sin rastro de franjas. Cuidadosos con los materiales y no dañinos con el medioambiente.
Baterías y cargadores
Las baterías adicionales le ofrecen un tiempo de trabajo adicional que podrá dedicar a sus necesidades personales. En principio, el cargador rápido le permite trabajar contínuamente durante todo el día.
Accesorios de gran utilidad
Con nuestras boquillas de aspiración adicionales y labios de goma en diferentes anchos, kits de botellas de pulverización o paños de microfibra adicionales, podrá completar su limpiadora de cristales en función de sus necesidades.
Equipamiento y datos técnicos
La limpiadora de cristales profesional WVP 10 viene de serie con una batería (tiempo de trabajo de 30 minutos), un detergente, un cargador de batería, una botella de pulverización y un paño de microfibras. La versión WVP 10 Adv también incluye una batería de repuesto intercambiable, una boquilla de aspiración reemplazable, un segundo paño de microfibra y un cargador rápido en lugar de la versión más simple, para que pueda trabajar prácticamente sin interrupciones.
El motor de movimiento rápido garantiza una aspiración especialmente buena de agua sucia, que se recolecta en un depósito de 200 mililitros. El depósito en sí mismo se puede vaciar rápida y fácilmente y puede limpiarse en el lavavajillas si es necesario.
Video de la limpiadora de cristales y superficies profesional
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Estaremos encantados de darle el mejor asesoramiento y recomendaciones en función de sus necesidades de limpieza.