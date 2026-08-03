Limpiadoras de cristales profesionales Kärcher: para una limpieza mejor, más fácil y más rápida



No importa si utiliza nuestra limpiadora de cristales y superficies lisas professional WVP 10 para limpiar ventanas o para limpiar azulejos, mamparas, espejos, vitrinas, mostradores o cualquier otro tipo de superficie lisa. Lo más importante es que obtendrá unos resultados de limpieza sin rastro de marcas. Todo ello con un equipo que funciona a baterías, que no pesa, que podrá sujetar con una sola mano, en cualquier posición, incluso boca abajo si es necesario y podrá llegar a cualquier esquina, hasta el mismo borde, gracias al distanciador de ajuste manual.

Flexibilidad pionera

En horizontal, vertical, diagonal, hacia arriba y hacia abajo y en cualquier otra dirección que necesite: nuestras limpiadoras de cristales y superficies lisas WVP 10 completan cada movimiento a la perfección y ofrecen unos resultados de limpieza óptimos y sin rastro de franjas en cualquier posición.