Limpiadora de cristales WVP 10 Adv
Nuestra limpiadora de cristales profesional WVP 10 Adv con funcionamiento a batería tiene un manejo muy cómodo. Se puede utilizar para limpiar tanto en posición vertical como horizontal o incluso para limpiar por encima de la cabeza. Ideal para todas las superficies lisas como ventanas, baldosas o mostradores y escaparates.
No importa si utiliza nuestra limpiadora de cristales profesional WVP 10 Adv para la limpieza de cristales, baldosas, espejos, vitrinas, mostradores o cualquier otro tipo de superficie lisa. Esta limpiadora le permite obtener unos resultados de limpieza sin rastro de marcas en cualquier posición, si es necesario, incluso por encima de la cabeza. El motor de alta rotación es un elemento clave para este rendimiento, pues dispone de una potencia de aspiración considerablemente más elevada que los aspiradores domésticos convencionales. Este equipo ligero y robusto accionado por batería destaca, asimismo, por detalles bien estudiados como, por ejemplo, el depósito de agua sucia de 200 mililitros, rápido y fácil de vaciar y que, en caso necesario, puede lavarse en el lavavajillas. O también los distanciadores de ajuste manual para lograr resultados perfectos hasta los bordes. Con la versión WVP 10 Adv obtendrá una batería reemplazable adicional, un cargador rápido, detergente y una botella pulverizadora con 2 paños. De esta forma, el WVP 10 Adv permite trabajar prácticamente sin interrupciones.
Características y ventajas
Ligera, ergonómica y de uso universalApta para cualquier tipo de superficie lisa, ya sea horizontal, vertical o sobre la cabeza. Manejo cómodo y sencillo. Manipulación segura y agradable gracias al asa con revestimiento de goma.
Batería extraíble e intercambiablePermite una carga de batería externa y, en combinación con una segunda batería, un trabajo sin interrupciones. El estado de carga se indica mediante tres LEDs situados sobre el interruptor de conexión/desconexión.
Cómoda limpieza de bordesResultados de limpieza sin marcas hasta los bordes gracias al distanciador de ajuste manual.
Depósito de agua sucia de gran capacidad
- Reduce las interrupciones del trabajo para el vaciado frecuente del depósito, elevando así la productividad.
- Mejor aprovechamiento del tiempo de trabajo disponible.
Versión WVP 10 Adv con cargador rápido
- El cargador rápido y la segunda batería permiten un trabajo prácticamente sin interrupciones.
Versión WVP 10 Adv con boquilla de aspiración estrecha adicional
- Especial para superficies pequeñas no accesibles con la boquilla estándar.
Potente batería de iones de litio
- Posibilita tiempos de trabajo de aproximadamente 30 minutos de forma ininterrumpida.
Especificaciones
Características técnicas
|Ancho útil de la boquilla de aspiración (mm)
|280
|Ancho útil de la boquilla de aspiración delgada (mm)
|170
|Capacidad del depósito de agua sucia (ml)
|200
|Tiempo de carga de la batería (min)
|50
|Autonomía de la batería (min)
|35
|Tipo de batería
|Batería extraíble de Li-Ion
|Tensión de la batería. (V)
|3,7
|Tensión (V)
|220 - 240
|Frecuencia (Hz)
|50 - 60
|Color
|antracita
|Peso sin accesorios (kg)
|1
|Peso (con embalaje) (kg)
|2,3
|Peso con batería (kg)
|1
|Medidas (largo x ancho x alto) (mm)
|280 x 130 x 335
Incluido en el equipamiento de serie
- Detergente concentrado para superficies CA 30 R (1 × 500 ml)
- Botella pulverizadora (500 ml)
- Paño de microfibras Indoor: 1 x
- Paño de microfibra para el exterior: 1 x
- Batería
- Batería de recambio incluida
- Estación de carga rápida
- Rascador de suciedad
Equipamiento
- Ancho de la boquilla aspiradora: 280 mm, 170 mm
Videos
Campos de aplicación
- Sector de la construcción
- Reventa y alquiler
- Edificios de oficinas
- Hostelería
- Restaurantes y catering
- Instituciones sanitarias