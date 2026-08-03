No importa si utiliza nuestra limpiadora de cristales profesional WVP 10 Adv para la limpieza de cristales, baldosas, espejos, vitrinas, mostradores o cualquier otro tipo de superficie lisa. Esta limpiadora le permite obtener unos resultados de limpieza sin rastro de marcas en cualquier posición, si es necesario, incluso por encima de la cabeza. El motor de alta rotación es un elemento clave para este rendimiento, pues dispone de una potencia de aspiración considerablemente más elevada que los aspiradores domésticos convencionales. Este equipo ligero y robusto accionado por batería destaca, asimismo, por detalles bien estudiados como, por ejemplo, el depósito de agua sucia de 200 mililitros, rápido y fácil de vaciar y que, en caso necesario, puede lavarse en el lavavajillas. O también los distanciadores de ajuste manual para lograr resultados perfectos hasta los bordes. Con la versión WVP 10 Adv obtendrá una batería reemplazable adicional, un cargador rápido, detergente y una botella pulverizadora con 2 paños. De esta forma, el WVP 10 Adv permite trabajar prácticamente sin interrupciones.