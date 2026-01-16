FREGONAS ELÉCTRICAS
¿ESTÁS PREPARADO PARA LA REVOLUCIÓN EN LA LIMPIEZA DE SUELOS?
Descubre nuestra gama de fregonas eléctricas FC sin cable de Kärcher y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. La forma más sencilla, eficiente y rápida de fregar y mantener limpios tus suelos.
Siempre estarás fregando con agua limpia, ahorrando agua y fregando en la mitad de tiempo que con una fregona convencional.
¿Desearías que hubiera una forma más rápida y sencilla de fregar el suelo? ¿O que pudieras terminar todo el proceso de limpieza del suelo en un solo paso, preferiblemente sin tener que aspirar antes? Tenemos una solución potente para cada tarea, y la elección es tuya. Los que busquen una solución ligera y manejable la encontrarán en la FC 2-4 con batería intercambiable, y los que busquen una batería de larga duración y funcionamiento ininterrumpido deberían optar por la FC 7 Sin Cable, que recoge sin esfuerzo incluso la suciedad más gruesa en un solo paso.
La FC 7 Sin Cable - nuestra fregona eléctrica estrella
La FC 7 Sin Cable elimina la vieja regla de "primero aspirar y luego pasar la mopa o fregona" con la misma facilidad con la que elimina todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda. Sus dos pares de rodillos contrarrotativos se ponen manos a la obra y devuelven el brillo a tu suelo en la mitad de tiempo. Simplemente tienes que presionar el botón en el mango para adaptar el caudal de agua y la velocidad del rodillo al suelo o utiliza el modo Boost para eliminar las manchas más rebeldes. Esto significa que cualquiera puede hacer dos cosas a la vez y sin ensuciarse las manos.
¿Quieres ver en vídeo cómo funciona nuestra fregona eléctrica FC 7 sin cable?
- Instalación del dispositivo y puesta en funcionamiento (0:03)
- Limpieza de suelos delicados (0:31)
- Activación del modo boost (1:03)
- Vaciado del depósito de agua limpia (1:13)
- Limpieza de suelos resistentes (1:26)
- Vaciado del depósito de agua sucia e inicio del modo de autolimpieza (1:42)
- Limpieza final y embalaje del dispositivo (2:14)
VENTAJAS QUE MARCAN LA DIFERENCIA
Resultados de limpieza un 20% mejores que con una fregona*.
Déjate sorprender por la limpieza que consiguen nuestras fregonas eléctricas. Dejarán tus suelos relucientes, limpiando aproximadamente un 20% más en profundidad y requiriendo mucho menos esfuerzo que cualquier fregona.* En lugar de pasar la suciedad de un lado a otro, los rodillos de accionamiento automático con función de autolimpieza simplemente la recogen y trasladan el agua sucia a un depósito independiente. Queda muy poca humedad residual en el suelo, ¡lo que significa que puedes volver a pisar solo 2 minutos después!
Humectación automática
El agua limpia hace que los suelos estén más limpios. Por eso, un lado de los rodillos giratorios de las fregonas de suelos de Kärcher se humedece continuamente con agua limpia, mientras que en el otro lado el agua sucia se raspa y se recoge en un depósito. A diferencia de la limpieza con fregona, la suciedad se recoge en lugar de esparcirse. Este factor es básico para mantener la higiene en el hogar.
Suelos limpios un 50% más rápido**
Consigue unos resultados impecables con nuestras fregonas eléctricas todo en uno. Al mismo tiempo que hace el trabajo de pasar la mopa, recoge todo tipo de suciedad diaria seca y húmeda en un solo paso. Incluso en esquinas y bordes. Los peines recogepelos integrados también recogen fácilmente el pelo.
Niveles de limpieza ajustables para diferentes tipos de suelos y suciedad
En los modelos FC 4-4 y FC 7 Sin Cable, puedes ajustar la rotación del rodillo y el caudal de agua en función del tipo de suciedad y suelo (por ejemplo, nivel 1 para suelos de madera, nivel 2 para suelos de piedra). Con la FC 7 Sin Cable, las manchas difíciles también se pueden tratar con el modo boost.
Sistema de baterías intercambiables para cualquier autonomía
Máxima libertad de movimiento y flexibilidad, así como tiempo de funcionamiento que puede ampliarse según las necesidades con las baterías intercambiables Battery Power de 4 V de Kärcher para las FC 4-4 y FC 2-4. Duraderas y potentes gracias a las células de iones de litio. Además, la batería intercambiable se puede utilizar en todos los demás aparatos Battery Power de 4 V de Kärcher.
Limpieza de suelos sin esfuerzo
No tendrás que volver a fregar o repasar el fregado de tus suelos a mano. Adiós al esfuerzo de tener que escurrir los paños o fregona a la hora de fregar, ya que la función de autolimpieza de nuestras fregonas eléctricas elimina permanentemente la suciedad de los rodillos. Gracias al depósito de agua limpia y al depósito de agua sucia integrados por separado y fácilmente desmontables, ya no tendrás que arrastrar un cubo.
Adecuada para todo tipo de suelos duros
La baja humedad residual que queda después de fregar con nuestra FC significa que es adecuada para todos los suelos duros (piedra, baldosas, parquet, laminado y vinilo). Los suelos se pueden volver a pisar en un abrir y cerrar de ojos. El resultado es un cuidado perfecto del suelo en combinación con detergentes y agentes de cuidado de Kärcher
Limpieza perfecta de esquinas
El accionamiento de rodillo central de la FC 7 Sin Cable y FC 4-4 Battery garantiza unos resultados de limpieza excelentes en esquinas y bordes.
Rodillos lavables
Colocar y retirar los rodillos de microfibra es rápido y sencillo. Además, los rodillos se pueden lavar a máquina hasta 60 °C.
Utiliza hasta un 90% menos de agua***
En comparación con la limpieza con una fregona y un cubo tradicionales.***
La gama de fregonas eléctricas de Kärcher de un vistazo
La gama de fregonas eléctricas de Kärcher va desde el equipo todo en uno más cómodo, hasta la máquina accionada por batería y de peso muy ligero. Tú eliges el modelo que mejor se adapta a tus necesidades.
Convierte la limpieza de los suelos de tu hogar en una tarea fácil.
FC 7 SIN CABLE
Área de trabajo aprox. 175 m² por carga de batería
- Elimina cualquier tipo de suciedad en una sola pasada.
- Lavado + aspiración de polvo + recogida de suciedad gruesa.
- Aprox. 45 min de autonomía.
- Apta para todo tipo de suelos + 2 niveles + Función Turbo
- Perfecta limpieza de esquinas y bordes.
- Incluye 4 rodillos + 1 detergente universal para la limpieza de suelos.
- Gran suavidad de marcha gracias a los rodillos contrarrotativos
- Tecnología de accionamiento de 4 rodillos
FC 4-4 BATTERY SET
Área de trabajo aprox. 90 m² por carga de batería
- Elimina cualquier tipo de suciedad en una sola pasada.
- Aprox. 30 min de autonomía.
- Apta para todo tipo de suelos + 2 niveles.
- Perfecta limpieza de esquinas y bordes.
- Incluye 2 rodillos + 1 detergente universal para la limpieza de suelos
+ 2 x 4 V baterías intercambiables.
FC 2-4 BATTERY SET
Área de trabajo aprox. 70 m² por carga de batería
- Elimina cualquier tipo de suciedad en una sola pasada.
- Lavado + aspiración de polvo + recogida de suciedad gruesa.
- Hasta 20 min de autonomía.
- Apta para todo tipo de suelos suelos.
- Perfecta limpieza de esquinas y bordes.
- Incluye 1 rodillo + 1 detergente universal para la limpieza de suelos+ batería intercambiable 4 V .
Detergentes y accesorios
Con la gama de accesorios disponibles para las fregonas eléctricas de Kärcher, la limpieza y el cuidado pueden adaptarse perfectamente a su suelo. El detergente universal para la limpieza de suelos, por ejemplo, es adecuado para cualquier suelo duro, mientras que los detergentes especiales para madera y piedra proporcionan un cuidado y una protección adicionales para este tipo de suelos.
Ventajas de comprar una enceradora de suelos
Cabezal de encerado triangular
Gracias a la forma optimizada del cabezal se pueden encerar mejor las esquinas.
Conexión y desconexión sin agacharse
La FP 303 se conecta y desconecta girando sencillamente el asa, después de que esta se haya desbloqueado mediante el pedal. Así, se evita el esfuerzo de agacharse.
Práctico almacenaje
En el asa hay colgada una bolsa de tela de alta calidad que contiene la bolsa de filtro. Además, los discos para pulir se pueden almacenar ocupando poco espacio en un compartimento independiente.
Fácil de transportar
Gracias a los rodillos de marcha suave, la FP 303 se puede transportar sin grandes esfuerzos.
Características y ventajas de la gama de fregonas eléctricas
Rendimiento de limpieza 20% mejor*
Los rodillos automáticos deslizan la fregona eléctrica por el suelo sin esfuerzo y pueden generar numerosos movimientos de limpieza en una sola pasada. Esto significa que obtendrás un resultado de limpieza más higiénico y eficaz que con una fregona tradicional.
Limpieza de suelos sin esfuerzo
No tendrás que volver a fregar o repasar el fregado de tus suelos a mano. Adiós al esfuerzo de tener que escurrir los paños o fregona a la hora de fregar, ya que la función de autolimpieza de nuestras fregonas eléctricas elimina permanentemente la suciedad de los rodillos. Gracias al depósito de agua limpia y al depósito de agua sucia integrados por separado y fácilmente desmontables, ya no tendrás que arrastrar un cubo.
Adecuada para todo tipo de suelos duros
La baja humedad residual que queda después de fregar con nuestra FC significa que es adecuada para todos los suelos duros (piedra, baldosas, parquet, laminado y vinilo). Los suelos se pueden volver a pisar en un abrir y cerrar de ojos. El resultado es un cuidado perfecto del suelo en combinación con detergentes y agentes de cuidado de Kärcher.
Limpieza perfecta de esquinas
El accionamiento de rodillo central garantiza unos resultados de limpieza excelentes en esquinas y bordes.
Rodillos lavables
Montar y quitar los rodillos de microfibra es rápido y sencillo. Los rodillos también se pueden lavar a máquina hasta 60 ° C.
Ahorro del agua hasta un 90%***
Comparado con la limpieza con una fregona y cubo tradicionales.***
* La fregona eléctrica Kärcher ofrece un rendimiento de limpieza hasta un 20 % superior en la categoría de prueba «fregado» en comparación con una fregona convencional con funda de paño. Se refiere a la media de los resultados de las pruebas sobre eficacia de limpieza, recogida de suciedad y limpieza de bordes.
* La FC 7 sin cable permite ahorrar hasta un 50 % de tiempo, ya que es capaz de eliminar en un solo paso la suciedad típica de suelos duros sin necesidad de aspirar el polvo previamente.
*** Al limpiar una superficie de 60 m², la FC 7 sin cable (consumo: 0,4 l) utiliza hasta un 90% menos de agua en comparación con una fregona tradicional y un cubo lleno de 5 litros de agua (consumo: 5,0 l).
