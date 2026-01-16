FREGONAS ELÉCTRICAS

¿ESTÁS PREPARADO PARA LA REVOLUCIÓN EN LA LIMPIEZA DE SUELOS?

Descubre nuestra gama de fregonas eléctricas FC sin cable de Kärcher y elige la que mejor se adapte a tus necesidades. La forma más sencilla, eficiente y rápida de fregar y mantener limpios tus suelos.

Siempre estarás fregando con agua limpia, ahorrando agua y fregando en la mitad de tiempo que con una fregona convencional.

¿Desearías que hubiera una forma más rápida y sencilla de fregar el suelo? ¿O que pudieras terminar todo el proceso de limpieza del suelo en un solo paso, preferiblemente sin tener que aspirar antes? Tenemos una solución potente para cada tarea, y la elección es tuya. Los que busquen una solución ligera y manejable la encontrarán en la FC 2-4 con batería intercambiable, y los que busquen una batería de larga duración y funcionamiento ininterrumpido deberían optar por la FC 7 Sin Cable, que recoge sin esfuerzo incluso la suciedad más gruesa en un solo paso.